Bộ phim Biệt Đội Siêu Khờ (tựa Anh: The Wonderfools) ngay sau khi ra mắt đã đạt được những thành tích khả quan. Mới đây, còn xuất hiện clip cắt từ phim đạt tới hơn 11 triệu lượt xem và 1,5 triệu thích trên Tik tok, chứng minh phim không chỉ được khán giả Việt Nam yêu thích mà danh tiếng đã lan tỏa khắp thế giới.

The Wonderfools nổi tiếng khắp thế giới, lượng tương tác cực khủng trên các trang MXH

Biệt Đội Siêu Khờ khiến khán giả cười không nhặt được mồm

Phim nhanh chóng leo lên vị trí Top 1 tác phẩm được yêu thích nhất. Trên khắp các trang MXH, khán giả Việt chia sẻ nội dung phim từ những đoạn hài hước, kỹ xảo mãn nhãn tới chuyện tình dễ thương của cặp đôi chính Eun Chae Ni (Park Eun Bin) và Lee Un Jeong (Cha Eun Woo).

Khai thác yếu tố siêu anh hùng ở khía cạnh hài hước vui nhộn, Biệt Đội Siêu Khờ làm rất tốt việc xây dựng hình tượng cho mỗi nhân vật, dù là phản diện hay vai phụ đều có phân cảnh tỏa sáng và khiến khán giả cười ngặt nghẽo. Bộ tứ tạo nên phản ứng hóa học đầy hỗn loạn nhưng cũng rất đáng yêu, mang đến cảm giác khác biệt so với các phim siêu anh hùng thông thường.

4 nhân vật chính có nét tính cách khác nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ

Chemistry của Park Eun Bin và Cha Eun Woo là một trong những yếu tố thu hút người xem

Thực tế, Park Eun Bin hơn đàn em 5 tuổi

Khán giả thể hiện sự yêu thích với bộ phim:

- Cuối tuần xem quả phim cười rung giường, cười nắc nẻ, cười chảy nước mắt, cười ha hả, có thể cười từ tập 1 đến tập cuối là thật

- The Wonderfools - Biệt Đội Siêu Khờ cần viral hơn

- Phim coi nó hài mà nó cuốn. Coi 1 phát 8 tập trong vòng 1 ngày. Coi mà cười như con điên đến sáng

- Xem cười rung rốn. Đạo diễn nhất quyết không để khán giả khóc

The Wonderfools khai thác cảm giác cô độc và tự ti của những con người bị coi là thành phần yếu xem bạc nhược trong xã hội. Tuy nhiên, khi sát cánh và đoàn kết với nhau, ngay cả những kẻ nhỏ bé tầm thường cũng trở nên vĩ đại.

Nội dung sâu sắc nhân văn nhưng điều khiến bộ phim níu chân khán giả là những tình tiết hài hước duyên dáng liên tục diễn ra khiến khán giả "không có thời gian để khóc". Thậm chí, cả trong những cảnh thất tình hay bị zombie rượt đuổi gay cấn, The wonderfools cũng khiến người xem cười như được mùa. Chính vì vậy, khán giả đánh giá: "phim quá hài, xem liền một mạch, cười rung giường".

Các cảnh chiến đấu mãn nhãn với kỹ xảo mượt mà

So với những tác phẩm đã lên sóng thời gian qua, Biệt Đội Siêu Khờ rõ ràng là đã tạo ra được sự mới mẻ. Nội dung phim không quá khó đoán, nhưng cách dẫn dắt câu chuyện, các tình huống hài hước cực duyên được tạo ra khiến khán giả xem mà cười "thắt ruột". Với những ai đang tìm kiếm một bộ phim để giải trí sau những giờ phút làm việc căng thẳng, Biệt Đôi Siêu Khờ là sự lựa chọn rất tốt.

Biệt Đội Siêu Khờ thuộc thể loại hành động - hài hước - siêu nhiên, lấy bối cảnh năm 1999 tại khu phố Haesong. Tại đây, 3 kẻ "lập dị" của khu phố là cô nàng Eun Chae Ni, chàng khờ Kang Ro Bin cùng với ống chú sợ vợ Son Gyeong Un bất ngờ có được sức mạnh đặc biệt. Cùng với anh chàng công chức tiếp dân bí ẩn Lee Un Jeong, họ tạo thành "bộ tứ siêu đẳng" chống lại những kẻ độc ác đáng sợ đang đe dọa sự an toàn của thành phố.

Dù phim vẫn còn bị chê kịch bản đơn giản, nhưng khán giả vẫn chấp nhận những sai sót đó

Thành công của phim cứu sự nghiệp của Cha Eun Woo

nguồn: Koreaboo, Tiktok