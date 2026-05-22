Tiêu điểm phim châu Á tháng 5: Nhậm Gia Luân và Lee Jun Young chiếm sóng

Cùng đặt nhân vật trung tâm vào tình huống phải xây dựng lại chính mình từ vạch xuất phát, Giai Ngẫu Thiên Thành chọn bối cảnh tiên hiệp cổ trang còn Tôi Chuyển Sinh Thành Tân Binh khai thác tình huống hoán đổi thân xác trong bối cảnh hiện đại.

Tôi Chuyển Sinh Thành Tân Binh

Cuối tháng 5, một siêu phẩm khác sẽ lên sóng trên FPT Play. Đó là Tôi Chuyển Sinh Thành Tân Binh (Reborn Rookie), series chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng của tác giả San Kyeong của đài JTBC. Nhân vật chính trong phim là Kang Yong Ho (Son Hyun Joo) - chủ tịch tập đoàn Choi Sung, người được mệnh danh là "Thần Kinh Doanh". Sau một vụ tai nạn, linh hồn ông hoán đổi với cầu thủ bóng đá trẻ Hwang Joon Hyeong (Lee Jun Young). Không còn tên tuổi, không còn quyền lực, Kang Yong Ho phải nộp đơn xin việc vào chính tập đoàn mình gây dựng với tư cách một tân binh vô danh.

Từ một tình huống tưởng chừng chỉ đủ cho một series hài nhẹ nhàng nhưng ekip sản xuất đã tạo ra một câu chuyện nhiều tầng lớp hơn. Bên cạnh mạch truyện chính "hoán đổi thân xác", biên kịch Hyun Ji Min xây dựng thêm một mạch thriller về cuộc tranh đoạt quyền lực trong nội bộ gia tộc Choi Sung, biến bộ phim thành sự kết hợp giữa hài văn phòng, drama gia tộc và hành trình báo thù.

Tôi Chuyển Sinh Thành Tân Binh cũng là tác phẩm mới nhất của Lee Jun Young sau Khỏe Trước Yêu Sau (Pump Up The Healthy Love), bộ phim đưa anh đến cú "hat-trick" 3 giải tại KBS Drama Awards 2025. Thử thách của Jun Young trong phim này là thể hiện một lúc hai phiên bản của cùng một nhân vật Hwang Joon Hyeong lúc còn là một chàng trai giàu năng lượng và sau thân xác trú ngụ linh hồn của một vị chủ tịch sáu mươi tuổi.

Để thể hiện được giọng điệu và phong thái của nhân vật Kang Yong Ho, nam diễn viên cho biết đã quan sát rất nhiều cách nói chuyện và cử chỉ thường ngày của đàn anh Son Hyun Joo. "Tôi xem lại rất nhiều video từ các dự án trước đây của tiền bối để tái hiện chúng tự nhiên nhất" - Lee Jun Young cho biết. Bên cạnh anh, Lee Ju Myoung vào vai Kang Bang Geul, cô gái bí ẩn giấu danh tính để thâm nhập tập đoàn, và Jin Goo trong vai kẻ phản diện đẩy cả câu chuyện vào vòng xoáy nguy hiểm.

Giai Ngẫu Thiên Thành

Giai Ngẫu Thiên Thành là tác phẩm tiên hiệp lãng mạn mới nhất của Nhậm Gia Luân và Vương Hạc Nhuận. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Tứ Lang, với cốt truyện xoay quanh Lục Thiên Kiều (Nhậm Gia Luân), một thành viên tộc Chiến Quỷ mang trên mình lời nguyền ngàn năm, buộc phải vượt qua sáu kiếp nạn sinh tử để lột xác thành người.

Trên hành trình này, Lục Thiên Kiều bất đắc dĩ mượn danh nghĩa tên tham quan Lục Hòe kết hôn với Tân My (Vương Hạc Nhuận), nữ đệ tử tiên môn bị phán "số khắc phu". Từ một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ nhằm hóa giải vận xui, định mệnh gắn chặt Lục Thiên Kiều và Tân My, đưa cả hai trải qua muôn vàn biến cố sinh tử, giải trừ lời nguyền ngàn năm của tộc Chiến Quỷ và bảo vệ thái bình cho nhân gian.

Điểm sáng của tác phẩm nằm hướng khai thác mới lạ so với lối mòn "tam sinh tam thế" thường thấy của phim tiên hiệp. Thay vào đó, trục nội dung tập trung vào câu hỏi: làm thế nào để những người khiếm khuyết trở thành con người trọn vẹn? So với những phim mối tình bi lụy thuần túy, cách tiếp cận của Giai Ngẫu Thiên Thành được cho là gần gũi với mối quan tâm khán giả đương đại hơn.

Với vai diễn lần này, Nhậm Gia Luân đã chính thức thoát mác "nam thần cổ trang số khổ", thậm chí có sự thay đổi lớn trong hình tượng. Vương Hạc Nhuận, gương mặt vụt sáng sau Liên Hoa Lâu, cũng cho thấy khí chất nữ cường ẩn sau ngoại hình mỏng manh. Bên cạnh hai diễn viên chính, Giai Ngẫu Thiên Thành còn có sự tham gia của Tiêu Thuận Nghiêu, Trương Khải Oánh, Vương Dĩ Luân… cùng các diễn viên thực lực như Thành Thái Sâm, Khưu Tâm Chí.

