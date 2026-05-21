Ốc Mượn Hồn tung dàn poster nhân vật cực chất

Đường đua phim Việt hè 2026 sắp diễn ra với loạt tác phẩm đã ấn định ngày ra mắt vào tháng 6. Thời gian gần đây, loạt NSX đã rục rịch thúc đẩy kế hoạch truyền thông cho dự án điện ảnh như tung poster, trailer, tổ chức showcase... Giữa bầu không khí đang nóng dần lên, Ốc Mượn Hồn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả nhờ cốt truyện đầy drama giữa chính thất - tiểu tam và dàn sao gồm Quốc Trường, Tiểu Vy, Yên Đan, Anh Phạm, Lương Gia Huy, Xuân Nghĩa và Nguyễn Văn Chung.

Mới đây, bộ ảnh poster nhân vật trong Ốc Mượn Hồn đã được tung ra, góp phần duy trì sức hút cho bộ phim trước thềm ra rạp. Không chỉ là những tạo hình giới thiệu nhân vật, loạt poster còn gợi mở những chi tiết bí ẩn. Mỗi nhân vật đều ôm chặt một chiếc vỏ ốc khác nhau như biểu tượng cho lớp mặt nạ mà họ đang cố che giấu trước người khác. Có người dùng nó để giấu đi tổn thương, có người che đậy dục vọng, cũng có kẻ đang mượn một “vỏ bọc hoàn hảo” để tiếp tục sống cuộc đời vốn không thuộc về mình. Dàn cast mỗi người đều tạo dáng với con ốc khổng lồ bên cạnh, báo hiệu trước về những mối quan hệ giả dối, đầy âm mưu và toan tính xuyên suốt mạch phim.

Thông điệp mà ê-kíp đưa ra cũng nhanh chóng khiến khán giả tò mò: “ Đôi khi con người đáng sợ nhất không phải lúc nói dối mà là lúc diễn quá giỏi vai người vô tội”. Chính chi tiết này làm dấy lên nhiều đồn đoán xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật trong phim, đặc biệt là tuyến drama chính thất - tiểu tam vốn đã gây chú ý ngay từ những teaser đầu tiên. Nhiều người nhận xét Ốc Mượn Hồn đang cho thấy tham vọng xây dựng một câu chuyện không chỉ mang yếu tố kinh dị mà còn đậm chất tâm lý, nơi bí mật và lòng tham của con người mới là thứ gây ám ảnh nhất.

Trước đó, Ốc Mượn Hồn đã tung ra trailer chính thức, giới thiệu vai trò của từng nhân vật. Ngay từ những phân cảnh mở đầu, chính thất An (Yên Đan) bất ngờ gặp biến cố và mất tích giữa biển sâu, thậm chí không tìm thấy thi thể. Tuy nhiên sau đó, linh hồn của cô lại nhập vào thân xác Ngọc (Tiểu Vy), mở ra chuỗi diễn biến đầy bí ẩn và rùng rợn.

Trong thân phận mới, An dần quay trở về tiếp cận người chồng của mình do Quốc Trường thủ vai. Càng đào sâu sự thật, cô càng phát hiện cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc lại tồn tại nhiều góc khuất, đặc biệt là sự xuất hiện của Diễm Quỳnh (Anh Phạm), “tiểu tam” chen vào mối quan hệ này. Trailer liên tục đẩy cao không khí căng thẳng bằng những màn đối đầu, ánh nhìn đầy ẩn ý cùng hàng loạt phân đoạn giật gân, báo hiệu một bi kịch nặng nề đang chờ tất cả nhân vật ở phía cuối câu chuyện.