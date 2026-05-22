Gần đây, mạng xã hội lan truyền danh sách 6 nàng thơ đẹp nhất Việt Nam. Màn ảnh nước nhà chứng kiến không ít mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nhưng không phải ai cũng đủ sức khiến cả một thế hệ khán giả nhớ nhung, cứ nhắc đến là bi luỵ. Dưới đây chính là 6 nữ diễn viên Việt chuẩn nàng thơ, sở hữu nhan sắc khuynh nước khuynh thành.

1. Hà Lan - Trúc Anh (Mắt Biếc)

Nhắc đến những nàng thơ đẹp nhất màn ảnh Việt, Hà Lan của Trúc Anh trong Mắt Biếc vẫn là cái tên gần như không có đối thủ. Trúc Anh mang những đường nét hài hoà: gương mặt bầu bĩnh dịu dàng, làn da trắng trong, mái tóc đen dài cùng đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn buồn. Cô mang đúng cảm giác của một “bạch nguyệt quang” bước ra từ tiểu thuyết Nguyễn Nhật Ánh - trong trẻo, mong manh nhưng cũng đủ khiến người khác day dứt cả thanh xuân.

Không chỉ gây sốt nhờ nhan sắc, Trúc Anh còn giúp nhân vật Hà Lan trở nên sống động bằng nét diễn tự nhiên và đầy cảm xúc. Hà Lan hiện lên vừa ngây thơ vừa bướng bỉnh, là cô gái luôn chạy theo những rung động tuổi trẻ để rồi mang theo nhiều tiếc nuối suốt quãng đời sau đó. Chính sự phức tạp trong tính cách cùng khí chất buồn rất riêng đã khiến nhân vật này trở thành một trong những nữ chính khó quên nhất của màn ảnh Việt những năm gần đây.

2. Dao Ánh - Hoàng Hà (Em Và Trịnh)

Dao Ánh do Hoàng Hà thể hiện lại đẹp như một mối tình dịu dàng. Hoàng Hà không sở hữu visual quá sắc nét hay kiêu sa, nhưng lại có visual nhẹ nhàng như sương sớm, vừa mộc mạc, tinh khôi nhưng càng nhìn càng gây lưu luyến. Đặc biệt, ánh mắt tràn ngập yêu thương của Dao Ánh dành cho Ngạn trở thành yếu tố khiến khán giả rung động mạnh mẽ khi xem phim.

Dù không xuất hiện quá nhiều, Hoàng Hà vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn xuất tinh tế và cảm xúc rất thật. Chính vẻ đẹp dịu dàng cùng năng lượng thanh thuần hiếm có đã giúp Hoàng Hà trở thành một trong những “nàng thơ điện ảnh” được yêu thích nhất sau thành công của Mắt Biếc.

3. Miền - Ngọc Xuân (Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình)

Trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, Ngọc Xuân tái hiện một hình ảnh Miền với vẻ đẹp chân chất, hiền hậu hiếm gặp ở thế hệ diễn viên trẻ hiện tại. Cô sở hữu gương mặt phúc hậu, đường nét mềm mại cùng nụ cười sáng và ánh nhìn có chút ngơ ngác rất hợp tinh thần phim Nguyễn Nhật Ánh. Không phải kiểu nhan sắc quá choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ngọc Xuân thu hút xem bằng cảm giác gần gũi, trong lành như một cơn gió của tuổi trẻ. Nhân vật Miền qua màn thể hiện của cô hiện lên vừa hồn nhiên vừa sâu sắc, trở thành trung tâm của những rung động thanh xuân đầy tiếc nuối giữa các nhân vật trong phim.

4. Hồng - Hạ Anh (Mưa Đỏ)

Hạ Anh trong vai Hồng có gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to tròn và vẻ ngoài man mác buồn, trầm lặng. Hồng không phải là hình mẫu nàng thơ quen thuộc mà mang nét trưởng thành, có chiều sâu giữa bối cảnh nhuốm màu thời chiến của phim. Chỉ cần ánh mắt hay biểu cảm thoáng qua, nữ diễn viên đã tạo được cảm giác day dứt rất hợp với không khí bi thương của Mưa Đỏ.

Trong vai Hồng, Hà Anh không chỉ ghi điểm nhờ ngoại hình mà còn ở cách thể hiện nội tâm giàu cảm xúc. Nhân vật của cô đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến: dịu dàng nhưng kiên cường, nhiều tổn thương nhưng luôn chất chứa sự hy sinh. Chính khí chất điện ảnh ấy giúp Hà Anh trở thành một gương mặt mới nhận được nhiều kỳ vọng ở những dự án sau.

5. Thiên Ân - Đoàn Thiên Ân (Hẹn Em Ngày Nhật Thực)

Xuất thân là hoa hậu nhưng Đoàn Thiên Ân lại tạo được thiện cảm trên màn ảnh nhờ vẻ đẹp dung dị, đằm thắm. Trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực, cô nàng nổi bật bởi gương mặt hài hòa, đôi mắt sắc bén nhưng vẫn giữ được nét mềm mại. Rũ bỏ được sự hào nhoáng của một beauty queen, cô tạo cảm giác gần gũi, trẻ trung và có năng lượng thanh xuân rõ nét trong từng khung hình. Những phân đoạn cận mặt càng làm nổi bật lợi thế thần thái của người đẹp sinh năm 2000, đặc biệt là khả năng biểu đạt cảm xúc bằng ánh mắt.

Ở vai diễn đầu tay trên màn ảnh rộng, Thiên Ân cho thấy sự nghiêm túc khi xây dựng hình tượng nhân vật giàu nội tâm, diễn xuất có phần cải thiện. Nhân vật của cô đại diện cho những rung động tuổi trẻ đầy mộng mơ nhưng cũng chất chứa nhiều nuối tiếc, góp phần tạo nên màu sắc lãng mạn cho bộ phim.

6. Mai - Phương Anh Đào (Mai)

Khác với những nàng thơ ở trên, Phương Anh Đào trong Mai lại chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp của một người phụ nữ từng trải và đầy cảm xúc. Cô sở hữu gương mặt điện ảnh với đường nét sắc sảo vừa đủ, đôi mắt ngấn lệ, luôn phảng phất nỗi buồn. Chính nét đẹp ấy khiến nhân vật Mai hiện lên vừa mong manh vừa quyến rũ, như một người phụ nữ đã đi qua nhiều tổn thương nhưng vẫn giữ lại phần dịu dàng trong tâm hồn.

Không chỉ gây ấn tượng ở nhan sắc, Phương Anh Đào còn được đánh giá cao nhờ màn thể hiện xuất sắc trong một vai diễn nặng tâm lý như Mai. Mai là kiểu nhân vật có nhiều lớp cảm xúc, luôn giằng co giữa khát khao được yêu thương và mặc cảm về cuộc sống của chính mình. Nữ diễn viên thể hiện tốt sự tổn thương, cô độc lẫn những khoảnh khắc hạnh phúc mong manh của nhân vật, góp phần giúp Mai trở thành một trong những vai nữ chính để lại nhiều dư âm nhất phòng vé Việt 2 năm trở lại đây.

Nguồn: Tiktok