Hậu trường "cười ra nước mắt" ít được hé lộ của phim Tây Du Ký

Trải qua hơn 4 thập kỷ song những bức ảnh hậu trường hiếm có của "Tây du ký" được công bố ra ngoài vẫn được nhiều khán giả quan tâm.
Khoảnh khắc cả bốn thầy trò Đường Tăng cởi bỏ trang phục để giải lao dù gương mặt vẫn được hoá trang khiến khán giả không thể nhịn cười.
Khoảnh khắc giải lao đầy thư thái của thầy trò Đường Tăng.
Là nhân vật chính nên Đường Tăng được trang điểm tỉ mẩn trước khi lên hình.
Trư Bát Giới với gương mặt hoảng hốt khi bị rụng mất một bên tai.
Không chỉ đóng Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng còn đảm nhận rất nhiều vai diễn trong phim. Đó là lý do ông thường xuyên phải tranh thủ ngủ mọi lúc mỗi khi chưa đến cảnh quay.
Võ công cao cường trong phim nhưng ở ngoài đời, "Sa Tăng" và "Trư Bát Giớ" phải rất vất vả để thuần phục một chú bò.
Khoảnh khắc "Đường Tăng" cầm máy ảnh chụp cho dàn cung nữ khiến khán giả thích thú.
Thái Bạch Kim Tinh tranh thủ ôn bài trước giờ gặp Tề Thiên Đại Thánh.
Những quả nhân sâm hình người quý hiếm trong phim hóa ra cũng chỉ là từ củ sắn.