Mỹ nhân duy nhất uống ly nước cũng phả ra mùi tiền: Visual sang chảnh dã man, trâm anh thế phiệt từ đầu đến chân

Chỉ uống nước thôi mà mỹ nhân này cũng toát ra vẻ đẹp sang chảnh vô cùng.

Mới đây, Krystal Jung bất ngờ gây chú ý chỉ với khoảnh khắc ngồi ăn và uống ly nước được ghi hình lại. Dù chỉ là những hành động rất đỗi bình thường, thế nhưng cô nàng vẫn được netizen nhận xét là phả ra mùi tiền nức mũi, từ đầu đến chân đều là dáng vẻ trâm anh thế phiệt.

Krystal Jung luôn được nhớ đến như hiện thân của vẻ đẹp sang chảnh.

Chỉ ngồi ăn và uống nước thôi mà cô nàng cũng toát ra khí chất giàu có.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Krystal Jung đốn tim khán giả. Cô vốn nổi tiếng trong showbiz Hàn Quốc nhờ visual sang chảnh, rất phù hợp để đóng dạng nhân vật nữ làm minh tinh hoặc có xuất thân giàu có. Mỹ nhân sinh năm 1994 được biết đến rộng rãi với vai tiểu thư Lee Bo Na trong phim truyền hình The Heirs, nơi cô đóng cùng những ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hàn đương đại như Lee Min Ho, Park Shin Hye và Kim Ji Won.

Ở bộ phim Cô Dâu Thủy Thần, cô gây ấn tượng khi hóa thân thành Moo Ra/He Ra, một nữ thần 2000 tuổi ẩn mình dưới thân phận minh tinh nổi tiếng. Hay như trong tác phẩm Mad Concrete Dreams lên sóng cách đây ít tháng, cô thể hiện vai ái nữ duy nhất của một gia đình tài phiệt giàu có.

Dẫu nổi tiếng với hình tượng "sang xịn mịn", Krystal Jung không vì thế mà biến bản thân trở thành một ngôi sao một màu. Cô luôn cố gắng đa dạng các dạng vai, nỗ lực hoàn thiện kỹ năng diễn xuất. Trong phim The Player, Krystal Jung hóa thân thành một cô nàng lớn lên tại đường phố sau khi bị cha mẹ bỏ rơi. Sang đến bộ phim hài lãng mạn Crazy Love, cô biến thành một nữ thư ký hướng nội, thầm lặng. Cô đột ngột phát hiện mình không còn nhiều thời gian để sống và lên kế hoạch "trả thù" người sếp của mình, cuối cùng cả hai lại yêu nhau.

Nổi tiếng vì hình tượng mỹ nhân xinh đẹp giàu có, thế nhưng Krystal Jung không để cho bản thân chết vai mà luôn cố gắng đa dạng vai diễn.

Thực tế, Krystal Jung không chỉ nổi tiếng với hình tượng tiểu thư sang chảnh mà còn còn là rich kid hàng thật 100%. Cô và chị gái Jessica Jung đều là con nhà giàu với bố là võ sĩ quyền ảnh chuyển sang làm luật sư, còn mẹ cũng có sự nghiệp vận động viên trước khi làm huấn luyện viên thể hình. Thời điểm họ mới là thực tập sinh tại SM Entertainment, cả hai đã được bố mẹ mua cho căn hộ trị giá 2 triệu USD gần đó để tiện cho việc luyện tập. Tất nhiên, cả hai đều không ỷ lại vào gia cảnh mà đều nỗ lực, đạt được thành công cho sự nghiệp và trở thành những cái tên nổi đình đám.

nguồn: Mydramalist, Soompi