Bộ phim kỳ lạ nhất Hàn Quốc: Ra rạp chẳng ai ngó ngàng, ra đường hỏi ai cũng biết

Từ bộ phim thanh xuân kỳ lạ "không ai mua vé rạp nhưng ai cũng từng xem", sau 17 năm hành trình huyền thoại ấy lại được viết tiếp.

Nếu chỉ nhìn vào doanh thu phòng vé năm 2009, bộ phim điện ảnh Wish rõ ràng là một thất bại thảm hại. Là một dự án độc lập kinh phí thấp, phim lặng lẽ rời rạp với vỏn vẹn khoảng 100.000 khán giả trên toàn quốc.

Thế nhưng, cục diện sau đó đã hoàn toàn đảo ngược một cách ngoạn mục. Nhờ hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ, số lượng người biết đến bộ phim muộn màng qua các nền tảng trực tuyến, kênh truyền hình cáp và các diễn đàn mạng xã hội bỗng tăng lên theo cấp số nhân. Người ta bắt đầu truyền tai nhau câu đùa: "Chẳng thấy ai ra rạp xem mà ra đường hỏi ai cũng biết" hay "Cứ bật tivi lên là kiểu gì cũng chạm mặt phim này". Từ đó, biệt danh hài hước "Bộ phim chục triệu vé không chính thức" (hay bộ phim chục triệu view tính cả nguồn lậu) ra đời, biến Wish trở thành một hiện tượng độc nhất vô nhị của điện ảnh xứ Hàn.

Sở dĩ Wish có sức hút ngầm mãnh liệt đến vậy là nhờ vào phần nội dung cực kỳ chân thực và chạm đến cảm xúc người xem. Lấy bối cảnh tại một ngôi trường trung học thương mại ở Busan, phim xoay quanh Jjanggu - cậu út lêu lổng, bốc đồng trong một gia đình có người anh trai giỏi giang, mạnh mẽ và người chị gái hiền lành, gương mẫu. Mơ ước có một thời học sinh thật ngầu, Jjanggu đã dấn thân vào một băng nhóm bất hợp pháp trong trường.

Vào thời điểm ra mắt, tác phẩm được so sánh với bộ phim đình đám Friend vì cùng mang bầu không khí nam sinh Busan gai góc. Tuy nhiên, nếu Friend khắc họa thế giới của những kẻ thực sự sừng sỏ, thì Wish lại là câu chuyện về những người trẻ thích thể hiện nhưng bản chất vẫn là những đứa trẻ nhút nhát. Sự thấu hiểu tâm lý tuổi nổi loạn này giúp người xem dễ dàng tìm thấy hình bóng của chính mình thời cắp sách đến trường.

Điểm đặc biệt nhất làm nên giá trị của Wish: Bộ phim được xây dựng từ chính trải nghiệm thực tế của nam diễn viên chính Jung Woo. Anh đã tự tay viết lại những ký ức tuổi thơ dài hàng chục trang giấy A4 để đoàn phim nhào nặn thành kịch bản. Phần lớn các câu thoại, chất giọng địa phương Busan, hay những màn so kè ngầm đầy sĩ diện của đám bạn trai đều được bê nguyên từ đời thực vào, tạo nên sự sống động hiếm có.

Tuy nhiên, cái cốt lõi làm nên cái hay của Wish không nằm ở những trận ẩu đả học đường. Càng về nửa sau, phim càng xoáy sâu vào tình cha con. Người cha vốn luôn mạnh mẽ trong mắt con cái bỗng gục ngã vì bạo bệnh, và đứa con trai ngỗ ngược chỉ biết hối hận khi nhận ra tình yêu thương quá muộn màng. Phân cảnh đám tang ở cuối phim đã lấy đi nước mắt của biết bao khán giả. Bộ phim nhận được cơn mưa lời khen bởi nó mở đầu như một cuốn hồi ký thanh xuân bốc đồng nhưng lại khép lại bằng thông điệp gia đình sâu sắc.

Thời gian trôi qua, Wish không bị lãng quên mà ngược lại, trở thành cái nôi sản sinh ra những gương mặt vàng của điện ảnh Hàn. Sau màn trình diễn xuất sắc trong phim, nam chính Jung Woo đã vươn lên thành ngôi sao quốc dân nhờ bom tấn truyền hình Reply 1994. Các diễn viên phụ năm xưa giờ đây cũng đều có chỗ đứng và tỏa sáng rực rỡ ở những vai trò riêng.

Đến năm 2026, sức hút của tác phẩm huyền thoại này một lần nữa bùng cháy trở lại khi Jung Woo quyết định lật mở lại những ký ức tuổi trẻ. Anh chuẩn bị cho ra mắt dự án mới mang tên Jjanggu, phần hậu truyện do chính anh viết kịch bản, làm đồng đạo diễn và đóng chính. Sự tái xuất của nhân vật Jjanggu huyền thoại khiến công chúng không khỏi thổn thức và lùng sục tìm xem lại tác phẩm năm xưa.

Wish chính là minh chứng sống động cho thấy: Một bộ phim dù chỉ có 100.000 khán giả tại rạp, nhưng theo năm tháng, giá trị của nó lại càng lớn dần lên. Tác phẩm này sẽ còn sống mãi trong lòng khán giả lâu hơn rất nhiều so với những bảng thành tích doanh thu khô khan, xứng đáng với danh hiệu "viên ngọc thô" huyền thoại của dòng phim thanh xuân xứ Hàn.

Theo Soompi