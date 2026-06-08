Việt Nam hiện tại không ai hợp đóng Hoàng hậu hơn mỹ nhân này: Visual đúng chuẩn mẫu nghi thiên hạ

Nữ diễn viên này được đánh giá là rất hợp để đóng vai Hoàng hậu.

Mới đây, ekip phim Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đã chia sẻ những hình ảnh trong quá trình make-up cho diễn viên Đỗ Thị Hải Yến khi vào vai Hoàng hậu họ Dương. Dù chỉ là những hình ảnh hậu trường, thế nhưng tin rằng bất cứ ai xem cũng phải công nhận Đỗ Thị Hải Yến thực sự rất hợp vai. Cô không chỉ có vẻ ngoài đậm chất điện ảnh, mà còn mang thần thái "mẫu nghi thiên hạ" hiếm người có được.

Quá trình make up diễn viên Đỗ Thị Hải Yến vào vai Hoàng hậu họ Dương

Rõ ràng, dù Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh còn chưa chiếu nhưng tác phẩm này đang mang đến cho khán giả cảm giác nó sẽ trở thành một siêu phẩm phòng vé. Và rõ ràng, những hình ảnh hậu trường của Đỗ Thị Hải Yến khiến cho khán giả càng đặt thêm nhiều niềm tin vào tác phẩm này.

Cô được đánh giá là cực kỳ hợp vai.

Thực tế, không phải bây giờ Đỗ Thị Hải Yến mới nhận được những lời khen ngợi của netizen. Từ khi những thông tin đầu tiên về bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh được công bố, khán giả đã cho rằng Đỗ Thị Hải Yến chính là sự lựa chọn hoàn hảo để đảm nhận vai Hoàng hậu họ Dương. Cô vừa sở hữu vẻ ngoài hợp vai, lại có diễn xuất đã được khẳng định qua các tác phẩm như Người Mỹ Trầm Lặng, Chuyện Của Pao, Chơi Vơi, Cánh Đồng Bất Tận, Cha Và Con.

Bình luận của netizen về việc Đỗ Thị Hải Yến nhận vai Hoàng hậu họ Dương trong Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh: - Đỗ Thị Hải Yến rất đẹp. - Bạn này chuẩn thần thái Hoàng hậu ạ. - Hải Yến đóng thì đỉnh rồi. - Tạo hình đơn giản mà đẹp quá.

Nói thêm về Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, đây là dự án cổ trang được dẫn dắt bởi đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, ekip sản xuất hùng hậu với hơn 200 thành viên. Phim lấy bối cảnh tại Cố đô Hoa Lư, kể câu chuyện của 7 Hộ Linh Tráng Sĩ bảo vệ quan tài Tiên đế khỏi những kẻ muốn phá hoại lăng mộ - thứ được xem là nguồn vượng khí của đất nước.

Một vài hình ảnh tạo hình các diễn viên phim Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh.

Để có thể bảo vệ quan tài Tiên đế, họ đã chia ra làm 7 hướng, đưa 99 cỗ quan tài khác nhau nhằm đánh lạc hướng kẻ thù. Theo những diễn biến phim, khán giả sẽ được khám phá một câu chuyện về lòng trung quân ái quốc, sự hy sinh cao cả những cũng như những khát vọng về một thiên hạ tự do, thái bình.

Bên cạnh nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến, Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh còn có sự tham gia của những gương mặt đình đám trong làng điện ảnh Việt. Có thể kể đến những cái tên như NSND Như Quỳnh, NSND Tự Long, Johnny Trí Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần...Bộ phim dự kiến ra mắt khán giả trên toàn quốc vào dịp lễ Quốc khánh ngày 2/9/2026.