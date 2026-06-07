Mỹ nhân Việt này sở hữu nhan sắc quá đỉnh, càng ngắm lại càng mê.

Hoa hậu Tiểu Vy luôn được xem là một trong những mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp của showbiz Việt. Mới đây, cô lại một lần nữa chiêu đãi người hâm mộ bữa tiệc nhan sắc đỉnh nóc kịch trần khi xuất hiện tại buổi cinetour của phim Ốc Mượn Hồn.

Nhan sắc của Tiểu Vy đúng là chưa bao giờ khiến khán giả phải thất vọng.

Cận cảnh visual đẹp ngút ngàn của Hoa hậu Tiểu Vy.

Không chỉ xinh đẹp mà Tiểu Vy còn rất thân thiện, dễ thương.

Tiểu Vy chụp hình cùng người hâm mộ.

Những hình ảnh của cô nàng được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý. Netizen khen ngợi Tiểu Vy vừa có gương mặt sáng bừng, làn da đầy sức sống, vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Hơn nữa, chính vì sở hữu nét đẹp tự nhiên thế nên càng nhìn gần sẽ thấy cô nàng càng thêm phần cuốn hút. Ngắm nhìn Tiểu Vy, quả thực phải nói rằng Việt Nam đúng là thiên đường sắc đẹp.

Bình luận của netizen về nhan sắc của Tiểu Vy: - Tiểu Vy kiểu đẹp tự nhiên nên càng zoom gần nhìn càng đẹp luôn á trời. - Hoa hậu có khác. - Tiểu Vy xinh quá đi mất. - Tiểu Vy đẹp quá, nét đẹp tự nhiên. 10 điểm. - Tiểu Vy ở ngoài nhìn muốn rụng tim luôn.

Nói thêm về Ốc Mượn Hồn, đây là tác phẩm của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, bắt đầu với cuộc hôn nhân không hạnh phúc giữa Quân và An. Dù đã có vợ, Quân vẫn lén lút ngoại tình với Diễm Quỳnh.

Một ngày nọ, bi kịch xảy đến với An khi cô không may gặp tai nạn trên biển và tưởng như sẽ không thể qua khỏi. Tuy nhiên mọi chuyện không dừng ở đây, khi mà An thấy mình sống trong cơ thể của Ngọc, nữ diễn viên trẻ sống sót sau vụ tai nạn một cách thần kỳ. Thế rồi, cô quay lại tìm Quân. Từ đây, một câu chuyện đầy kịch tính, căng thẳng từng bước hiện ra trước mặt khán giả.

Với bộ phim Ốc Mượn Hồn, Tiểu Vy đã cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất.

Trong phim, Tiểu Vy đảm nhận vai An sau khi linh hồn trú ngụ trong thân xác của Ngọc. Cô gây ấn tượng không chỉ nhờ vẻ ngoài sáng bừng khung hình mà còn được công nhận vì những sự tiến bộ trong diễn xuất. Mỹ nhân sinh năm 2000 khắc họa khá ổn sự khác biệt của Ngọc và An, một người là cô gái vô tư, tràn đầy năng lượng và một người phụ nữ mang trái tim nhiều vết xước.

Ốc Mượn Hồn hiện đã đạt doanh thu hơn 13 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam.

Ốc Mượn Hồn có suất chiếu sớm vào các ngày 29/5, 30/5, 31/5 và đã khởi chiếu chính thức từ ngày 5/6 vừa qua. Tính đến hiện tại, Ốc Mượn Hồn đã đạt doanh thu hơn 13 tỷ đồng.

nguồn: Box Office Vietnam