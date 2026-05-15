Tiểu Vy trắng phát sáng, Opal Suchata Chuangsri đẹp rực rỡ khi đến Việt Nam

Buổi họp báo Miss World 2026 diễn ra ngày 14/5 TP.HCM, quy tụ dàn khách mời đình đám gồm đại diện tổ chức Miss World, Chủ tịch Julia Morley, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri cùng đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi tại Việt Nam. Sự kiện còn có sự góp mặt của hàng loạt hoa hậu, á hậu và người đẹp trong nước.

Thảm đỏ chương trình trở nên sôi động với màn đổ bộ của dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám nhà Sen Vàng như Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Phan Phương Oanh và Nguyễn Ngọc Kiều Duy. Sự xuất hiện đồng loạt của dàn người đẹp nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ truyền thông lẫn cộng đồng fan sắc đẹp.

Hoa hậu Tiểu Vy đọ sắc cùng Miss World Opal Suchata Chuangsri.

Đáng chú ý, trong lần trở lại Việt Nam, đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri đã gửi lời chào tới người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam và bày tỏ sự háo hức trước hành trình đồng hành cùng mùa giải đặc biệt sắp tới. Người đẹp Thái Lan cho biết cô mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực mà Miss World theo đuổi đến khán giả quốc tế, đồng thời kỳ vọng mùa giải tổ chức tại Việt Nam sẽ là cơ hội để bạn bè năm châu hiểu hơn về văn hóa, con người cũng như vẻ đẹp của đất nước hình chữ S.

Đây được xem là cột mốc chính thức mở màn cho hành trình Miss World 2026 - mùa giải kỷ niệm 75 năm của một trong những đấu trường nhan sắc lâu đời và danh giá nhất thế giới. Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ diễn ra tại Việt Nam với chuỗi hoạt động kéo dài từ tháng 8 đến tháng 9/2026, đánh dấu bước tiến đáng chú ý của ngành công nghiệp sắc đẹp trong nước trên bản đồ quốc tế.

Tiểu Vy chọn chiếc váy mang cảm hứng từ gốm sứ.

Hoa hậu Quế Anh.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh

Hoa hậu Yến Nhi.