Tình hình danh hài đột quỵ xuất huyết não đến mức phải nằm ICU, hôn mê trong lúc nợ bảo hiểm y tế

Vào ngày 14/5, Osen đưa tin độc quyền sau 1 tháng rưỡi điều trị, danh hài Lee Jin Ho đã dần bình phục. Lee Jin Ho bị đột quỵ do xuất huyết não vào ngày 1/4 và được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nguy kịch. Đến nay, tình trạng của ngôi sao 40 tuổi đã được cải thiện mà không cần phẫu thuật lớn, hiện đang tập trung vào điều trị phục hồi chức năng tại một phòng bệnh thông thường.

Nguồn tin thân cận cho biết Lee Jin Ho đã hồi phục đủ để nhận ra người đến thăm và thậm chí có thể trò chuyện. Mặc dù những người xung quanh Lee Jin Ho cảm thấy nhẹ nhõm trước sự tiến triển này, họ cũng lưu ý rằng xuất huyết não có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng về lâu dài, có nghĩa là quá trình hồi phục hoàn toàn và xuất viện của diễn viên hài dự kiến sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể.

Lee Jin Ho hiện đang tập trung vào điều trị phục hồi chức năng tại một phòng bệnh thông thường. Ảnh: Nate

Trong giai đoạn đầu nhập viện, do quy định của phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), chỉ có người thân trong gia đình được phép vào thăm. Tuy nhiên, khi tình trạng sức khỏe ổn định hơn, các đồng nghiệp trong giới hài kịch và bạn bè thân thiết được cho là đã bắt đầu đến thăm Lee Jin Ho tại bệnh viện. Diễn viên hài Lee Yong Jin được cho là một trong những người quen đầu tiên đến thăm.

Truyền thông Hàn Quốc cũng tiết lộ rằng nam idol Kangin (cựu thành viên Super Junior) đóng một vai trò quan trọng trong tình huống khẩn cấp. Vào ngày Lee Jin Ho đột quỵ, Kangin đã tình cờ gọi điện đúng thời điểm danh hài họ Lee đang bắt đầu mất dần ý thức. Sau khi cố gắng bắt máy, Lee Jin Ho đã kịp thông báo cho Kangin về tình trạng nguy cấp của mình. Nhận thấy tình thế vô cùng nguy hiểm, Kangin ngay lập tức gọi điện cho xe cấp cứu tới hiện trường. Nhờ vậy, xe cứu thương đã có mặt kịp thời và khẩn trương đưa Lee Jin Ho vào bệnh viện chữa trị.

Lee Jin Ho được Kangin (cựu thành viên Super Junior) cứu sống. Ảnh: Nate

Công ty quản lý xác nhận Lee Jin Ho không gặp nguy hiểm tính mạng nhưng lo ngại những biến chứng lâu dài, bao gồm khả năng bị liệt cho danh hài nổi tiếng này. Ngoài khả năng phục hồi bỏ ngỏ, theo SM C&C, 1 vấn đề đáng lo khác ở hiện tại chính là hoàn cảnh khó khăn của Lee Jin Ho. Gia đình nam diễn viên không có đủ tài chính để chi trả khoản viện phí cao ngất ngưởng sau khi Lee Jin Ho nhập viện. Anh trai của nam danh hài cũng như những người thân khác đang chạy vạy từng đồng để duy trì điều trị cho Lee Jin Ho. "Anh trai Lee Jin Ho đã mượn tiền hết chỗ này đến chỗ kia nhưng vẫn không đủ để trả các khoản phí viện phí trước mắt", nguồn tin cho biết.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Jin Ho đã không được hưởng trợ cấp bảo hiểm y tế trong quá trình điều trị trong phòng ICU. Nguyên nhân là do Lee Jin Ho đã không đóng tiền mua bảo hiểm y tế từ tháng 4/2023, nợ đến 28 triệu won (494 triệu đồng). Nam diễn viên cũng không có tiền tiết kiệm vì đánh mất sự nghiệp trong showbiz sau nhiều bê bối, thậm chí phải bồi thường số tiền lớn cho các đối tác.

Lee Jin Ho gánh viện phí khổng lồ vì không có bảo hiểm y tế. Ảnh: Nate

Lee Jin Ho sinh năm 1986, ra mắt năm 2005 trong chương trình tuyển chọn đặc biệt của đài SBS và nổi tiếng nhờ các chương trình hài kịch, trong đó có Bố của Woogi, People Looking for Laughter . Sau đó, anh được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên thường xuyên của chương trình Knowing Bros .

Giữa lúc được yêu mến, sự nghiệp của anh đã gặp phải những trở ngại lớn trong những năm gần đây. Năm 2024, Lee Jin Ho thừa nhận các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và ngừng tất cả các hoạt động quảng bá giải trí. Nam diễn viên lừa vay tiền nhiều ngôi sao, trong đó nợ Jimin (BTS) nhiều nhất với số tiền lên đến 100 triệu won (1,7 tỷ đồng).

Tháng 9 năm ngoái, anh cũng bị chuyển hồ sơ cho công tố viên vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong cơ thể của Lee Jin Ho là 0,11%, đủ để bị thu hồi bằng lái xe trong 1 năm. Với vụ việc này, sự nghiệp của Lee Jin Ho được xem như đã chấm dứt. Vì bạn gái nam danh hài bị lộ danh tính là người tố cáo, nên cô đã tự tử vì quá áp lực. Theo truyền thông Hàn Quốc, căng thẳng tâm lý nghiêm trọng có thể là nguyên nhân Lee Jin Ho bị đột quỵ.

Lee Jin Ho liên tục bị khui bê bối trong 2 năm qua. Ảnh: Nate

Nguồn: Osen