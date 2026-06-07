Một nữ NSƯT: Tôi lên bàn thờ cả chục lần rồi nên không còn sợ nữa

Chia sẻ của nữ NSƯT không khỏi khiến mạng xã hội xôn xao.

Thị trường phim Việt đầu tháng 6 đang dần sôi động trở lại với sự góp mặt của hàng loạt tác phẩm mới ra rạp. Trong đó, Ma Xó nổi lên như cái tên gây chú ý nhất khi khai thác đề tài kinh dị dân gian kết hợp yếu tố gia đình, tình thân. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến sáng 5/6, Ma Xó đã mang về gần 40 tỷ đồng doanh thu, xuất sắc dẫn đầu BXH phòng vé. Thành tích này cho thấy sức hút đáng kể của tác phẩm, đồng thời phát đi tín hiệu tích cực cho thị trường điện ảnh nội địa sau giai đoạn ảm đảm. Đáng chú ý, thành công bước đầu của Ma Xó cũng góp phần chấm dứt chuỗi phim Việt liên tiếp gây thất vọng về doanh thu trong thời gian gần đây.

Dàn cast cũng nhận về sự quan tâm tương xứng với độ phủ sóng của bộ phim. Mới đây, đoạn clip ghi lại chia sẻ của NSƯT Hạnh Thuý bất ngờ gây xôn xao cộng đồng mạng. Hạnh Thúy cho biết cô không còn e ngại việc thường xuyên đảm nhận những nhân vật có kết cục bi kịch đến mức phải "lên bàn thờ" trên màn ảnh. Nữ nghệ sĩ hài hước tiết lộ bản thân đã có hơn 10 lần xuất hiện dưới dạng di ảnh trong phim.

Chia sẻ của Hạnh Thuý về việc "lên bàn thờ"

"Nếu tính ra thì đến giờ này, Thúy đã lên bàn thờ không dưới mười lần. Thậm chí có một ông đạo diễn mà cứ mỗi lần quay với anh là Thúy lên bàn thờ, đó là anh Hoàng Thuận Cường. Không có phim nào của ông Hoàng Thuận Cường mà không lên bàn thờ cả. Những ngày đầu thì còn sợ, còn này kia nọ các kiểu. Nhưng về sau dần dần, nó trở thành một điều gì đó tương đối quen thuộc.

Tức là nếu tính ra, Thúy đã lên bàn thờ từ cách đây mười lăm năm rồi. Và từ đó đến giờ, mình cảm thấy rằng những lần lên bàn thờ của mình đều là những số phận nhân vật tương đối có dấu ấn. Mình cũng không sợ chuyện đó nữa. Mọi người có thể nói là phim vận vào đời, nhưng với Thúy thì Thúy nghĩ vậy nè: phim chính là thứ sẽ không bao giờ là cuộc đời cả. Cho nên trong phim có chứ ở ngoài đời không có. Đó là lý do Thúy rất thoải mái khi nhận vai" , nữ nghệ sĩ bật mí.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả bày tỏ sự thích thú trước chia sẻ thẳng thắn và hài hước của NSƯT Hạnh Thúy. Nhiều người cho rằng nữ nghệ sĩ sở hữu lối nói chuyện duyên dáng, biến một chủ đề vốn bị xem là kiêng kỵ thành câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi. Không ít ý kiến còn đùa rằng Hạnh Thúy là "gương mặt vàng trong làng lên bàn thờ", bởi cứ xuất hiện trong phim là khán giả lại chuẩn bị tinh thần cho một số phận nhiều mất mát.

Một số bình luận của netizen: - Xem mấy phim của cô hồi bé mà ám ảnh tới giờ. - Cổ kể chuyện lên bàn thờ mà tỉnh bơ luôn á. - Diễn viên lên bàn thờ nhiều nhất Việt Nam. - Sự nghiệp cô Hạnh Thuý toàn vai khắc khổ, bi thương nhỉ. - Wow phải gọi là kỷ lục Vbiz luôn đó nhỉ

Lấy bối cảnh một vùng quê Việt Nam giai đoạn những năm 2000 - 2010, Ma Xó xoay quanh cuộc sống đầy biến cố của vợ chồng trẻ Phú (Avin Lu) và Thảo (Tín Nguyễn). Sau cú sốc mất con, trong lúc Thảo mang thai lần nữa, gia đình họ tiếp tục lâm vào cảnh khốn khó khi mẹ của Phú qua đời vì không có tiền chữa bệnh. Trong tuyệt vọng, Thảo nghe theo lời bà Tánh (Lê Khánh) thực hiện nghi thức thỉnh một "ma xó" về trú ngụ trong nhà với mong muốn bảo vệ gia đình và đứa con chưa chào đời.

Tưởng chừng đó là lối thoát cho những tháng ngày đen tối, nhưng sự xuất hiện của thực thể bí ẩn này lại kéo theo hàng loạt hiện tượng kỳ dị và đáng sợ. Khi "ma xó" bắt đầu đòi hỏi những cái giá ngày càng khủng khiếp, Thảo buộc phải đối mặt với hậu quả từ quyết định của mình.

Trong Ma Xó, Hạnh Thúy vào vai bà Thuận, người mẹ nghèo mắc bệnh nặng và qua đời trong cảnh túng quẫn vì không đủ tiền chữa trị. Từ bi kịch ấy, nhân vật trở thành mắt xích quan trọng dẫn dắt chuỗi sự kiện tâm linh rùng rợn của bộ phim. Dù xuất hiện dưới hình hài một oan hồn đầy ám ảnh, bà Thuận vẫn được khắc họa như biểu tượng của tình mẫu tử, người sẵn sàng làm mọi thứ vì con cái, ngay cả khi đã bước sang thế giới bên kia.

Để hóa thân thành bà Thuận, Hạnh Thúy trải qua quá trình hóa trang công phu kéo dài nhiều giờ mỗi ngày. Lớp silicon, những mảng da lở loét cùng kính áp tròng chuyên dụng đã giúp nữ nghệ sĩ tạo nên diện mạo ghê rợn, khiến số đông khán giả khó có thể nhận ra nữ nghệ sĩ trên màn ảnh rộng.