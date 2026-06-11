Nam diễn viên 33 tuổi đóng vai 14 tuổi, dù nhìn không ra dáng chút nào nhưng vẫn được khen ngợi hết lời.

Thời điểm hiện tại, những chủ đề xoay quanh bộ phim Teach You A Lesson (tựa Việt: Bài Học Đáng Đời) vẫn đang thu hút được nhiều sự chú ý. Mới đây nhất, thông tin diễn viên Jang Yo Hoon - người đóng vai trưởng nhóm quậy phá ở tập 6 đang khiến dân mê phim thảo luận sôi nổi.

Cụ thể, nhân vật Jang Yo Hoon đảm nhận trong phim chỉ mới 14 tuổi thôi, trong khi ngoài đời anh đã 33, hơn nhân vật tới 19 tuổi. Thông thường, những chủ đề kiểu này viral thường là vì diễn viên quá trẻ. Dẫu vậy, nhiều khán giả xem Teach You A Lesson nhận xét gương mặt của nhân vật trong phim già chát so với tuổi 14, vừa nhìn là biết do người nhiều tuổi đóng. Tuy nhiên, họ không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn dành cho Jang Yo Hoon nhiều lời khen ngợi bởi anh diễn xuất quá tốt, thể hiện được dáng vẻ "gợi đòn" cần có của nhân vật.

Thực tế, không chỉ nhân vật của Jang Yo Hoon mà rất nhiều nhân vật nhỏ thuộc tuyến phản diện trong Teach You A Lesson đều do những diễn viên nhiều tuổi đóng. Có ý kiến cho rằng nếu chọn những gương mặt đúng tuổi, họ sẽ không có đủ diễn xuất và kinh nghiệm sống để lột tả những nét tính cách gây khó chịu của nhân vật. Nếu thế, cảm xúc của khán giả sẽ không đủ sự dồn nén, và tất nhiên khi các nhân vật phản diện bị trừng trị, sự sảng khoái cũng không thể "đủ đô".

Bình luận của netizen về màn hóa thân của Jang Yo Hoon trong Teach You A Lesson: - Diễn viên phim này phản diện vào vai nào là khán giả nổi sát tâm vai đó. - Rất thành công trong việc gợi đòn, haha. - Trông lấc cấc hợp tuổi nổi loạn thật chứ, nhìn thế này ai bảo 93. - Em ấn tượng mỗi anh thôi đó. Gợi đòn thì thôi rồi. - Ông cố nội này là tui muốn vã nhất phim này. Cái mặt lóc chóc không chịu nổi.

Nói thêm về Teach You A Lesson, đây là bộ phim xoay quanh đề tài bạo lực học đường được sản xuất dựa trên webtoon True Education. Tác phẩm này có sự tham gia của các diễn viên Kim Mu Yeol, Lee Sung Min, Jin Ki Joo và P.O.

Teach You A Lesson được đánh giá cao nhờ nội dung sảng khoái, có nhiều pha hành động chất lượng. Thế nhưng không dừng lại ở đó, phim còn khắc họa chân thực sự nguy hiểm của nạn bạo lực học đường, để lại những khoảng lặng để suy ngẫm chứ không đơn thuần là một tác phẩm mang tính giải trí.

Cơn sốt Teach You A Lesson vẫn chưa hạ nhiệt.

Hiện tại, Teach You A Lesson vẫn đang gây sốt màn ảnh nhỏ. Phim xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH TV Shows của Netflix toàn cầu, dẫn đầu tại Netflix Việt Nam. Trên trang Mydramalist, Teach You A Lesson nhận điểm số 8,7 và cũng đạt con số tương tự trên IMDb.