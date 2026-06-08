Không cần tổng tài bóng bẩy hay nam thần thanh xuân, nam chính của siêu phẩm bạo lực học đường hot nhất hiện tại đang khiến hàng triệu mọt phim vì những màn "combat out trình".

Vừa chính thức trình làng vào ngày 5/6/2026, bom tấn hành động Teach You a Lesson (tên gốc: 참교육) của Netflix đã lập tức tạo nên một cơn địa chấn trên toàn cầu với điểm số ấn tượng 8.2/10 trên MyDramaList.

Giữa một kịch bản gai góc và ngập tràn những pha hành động mãn nhãn, tài tử Kim Mu-yeol chính là người gánh vác cả sức nặng lẫn sức hút của tác phẩm. Thế nhưng, ít ai biết rằng hào quang hiện tại của anh vốn bắt đầu từ một quyết định đầy rủi ro: Nhận lại vai diễn mà người khác đã công khai từ chối.

Teach You a Lesson được chuyển thể từ bộ webtoon từng "gây bão" trên Naver, xoay quanh Cục Bảo vệ Quyền Giáo dục một cơ quan đặc nhiệm hư cấu chuyên trị những học sinh vô lễ, phụ huynh lộng quyền và giáo viên biến chất. Bản thân nguyên tác vốn là một "mồi lửa" truyền thông khi từng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì các yếu tố phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, thậm chí bị dừng phát hành tại thị trường Mỹ.

Chính vì tính chất nhạy cảm này, tài tử Kim Nam Gil người đầu tiên được đo ni đóng giày cho vai nam chính Na Hwa-jin đã công khai từ chối với tuyên bố thẳng thắn: "Nếu nhiều người cảm thấy khó chịu, thì không nên nhận vai đó."

Khi chiếc gậy tiếp sức mang tên Na Hwa-jin được trao sang tay Kim Mu-yeol, đó không chỉ là một cơ hội, mà còn là một canh bạc. Anh chọn nhận vai sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Tại buổi họp báo ra mắt phim ngày 5/6/2026, trước những câu hỏi xoáy sâu vào lùm xùm casting, Kim Mu-yeol chỉ thản nhiên mỉm cười: "Việc có nhiều chuyện trong quá trình casting là điều bình thường với mọi dự án. Khác chăng là lần này nhiều người biết hơn. Thay vì nghĩ về điều đó, tôi tập trung vào chính bộ phim. Tôi muốn mọi người xem rồi phán xét diễn viên nói chuyện bằng tác phẩm."

Chính phong thái đĩnh đạc và tư duy "nói chuyện bằng tác phẩm" đã dự báo trước cho một màn hóa thân bùng nổ.

Người đàn ông bước ra từ thánh đường nhạc kịch

Nhìn vào những thước phim hành động sắc lẹm của Kim Mu Yeol hôm nay, ít ai hình dung được hành trình đầy mồ hôi và nước mắt của một gã trai sinh năm 1982 từng bị thánh đường nghệ thuật từ chối nhiều lần.

Sinh ra trong một gia đình công chức nghiêm khắc, Kim Mu Yeol bén duyên với sân khấu từ thời trung học nhưng con đường theo đuổi ước mơ của anh lại không hề bằng phẳng. Anh từng trượt nhiều vòng thi tuyển, từng chật vật với cân nặng chạm mốc gần 100kg và phải trải qua quá trình giảm cân khắc nghiệt để tìm kiếm cơ hội đứng dưới ánh đèn.

Năm 2002, anh chính thức ra mắt với vở nhạc kịch kinh điển Grease . Những năm sau đó, cái tên Kim Mu-yeol trở thành "bảo chứng phòng vé" của sân khấu vũ đài với hàng loạt tác phẩm đình đám như Kim Jong-wook Chatki , Thrill Me ...

Chính nền tảng nhạc kịch nơi đòi hỏi phát âm chuẩn xác đến từng âm tiết, hơi thở sâu để làm chủ sân khấu và một thế giới nội tâm cực dày đã trở thành thứ vũ khí tối thượng của Kim Mu-yeol khi anh lấn sân sang điện ảnh từ năm 2011 với Mũi Tên Cuối Cùng . Từ đó, anh liên tục góp mặt trong các siêu phẩm nặng đô như Trận Chiến Yeonpyeong (2015), Chiến Dịch Incheon (2016), và gần đây nhất là hai mùa của bom tấn quái vật Sweet Home trên Netflix.

Đặc biệt, trước khi bùng nổ với Teach You a Lesson , vai diễn giúp anh khẳng định vị thế trong lòng khán giả truyền hình chính là vị thẩm phán ấm áp Seo Beom-seok trong Juvenile Justice (2022) một tác phẩm cũng do đạo diễn Hong Jong-chan cầm trịch.

Na Hwa-jin: "Mười bộ phim thu nhỏ trong một vai diễn"

Trở lại trong Teach You a Lesson , Kim Mu-yeol hóa thân thành Na Hwa Jin giám sát viên sừng sỏ của Cục Bảo vệ Quyền Giáo dục. Xuất thân là một cựu đặc nhiệm với thân pháp hoàn hảo cùng cái đầu lạnh sắc bén, Na Hwa-jin chính là "cơn ác mộng" của bất kỳ kẻ nào dám thách thức ranh giới đạo đức nơi học đường.

Chia sẻ về nhân vật của mình, nam diễn viên hào hứng: "Đây là tác phẩm nói về những chuyện khó khăn bằng một ngôn ngữ dễ hiểu. Có cả sự hả hê, vui vẻ lẫn cảm động như một hộp quà tổng hợp đủ thứ. Tôi cảm giác như mình đã quay cỡ 10 bộ phim thu nhỏ trong một vai diễn vậy."

Sự tự tin đó hoàn toàn có cơ sở khi bên cạnh anh là những người đồng hành tri kỷ. Đây là lần thứ hai Kim Mu-yeol có cơ hội bắt tay với đạo diễn Hong Jong-chan và đàn anh gạo cội Lee Sung-min sau Juvenile Justice .

Với tư cách là "xương sống" của bộ phim, Kim Mu-yeol không giấu được sự biết ơn: "Làm việc cùng anh Sung-min, tôi cảm thấy an tâm, như thể mình có thể làm được tất cả. Anh ấy chính là điểm tựa tinh thần của tôi trong cả dự án này."

Đáp lại, "ông trùm" Lee Sung-min cũng dành cho người đàn em những lời cánh tán dương trân trọng nhất: "Gặp Mu-yeol lần nào cũng thấy hồi hộp. Cậu ấy thay đổi kinh ngạc qua từng bộ phim và lần này, tôi thực sự hạnh phúc khi được làm việc cùng cậu ấy."

Chỉ sau vài ngày lên sóng, Teach You a Lesson đã chứng minh rằng quyết định dũng cảm của Kim Mu-yeol là hoàn toàn đúng đắn. Bộ phim nhanh chóng lọt top thịnh hành của Netflix trên toàn cầu, nhận về "cơn mưa" lời khen từ giới mộ điệu. Khán giả quốc tế đặc biệt phấn khích trước các phân cảnh hành động đỉnh cao, mà tâm điểm là màn đối đầu nghẹt thở ở cuối tập 2 một phân cảnh được đánh giá là mẫu mực về mặt dàn dựng và góc quay sắc nét của điện ảnh Hàn năm 2026.

Nhận một vai diễn đầy rủi ro, đứng trước búa rìu dư luận từ khi phim còn chưa bấm máy, nhưng bằng tài năng và bản lĩnh của một người đi lên từ thực lực, Kim Mu-yeol đã xoay chuyển cục diện một cách ngoạn mục.

Anh đang thu về điều mà một diễn viên chân chính xứng đáng nhận được: Sự công nhận tuyệt đối từ chính tác phẩm của mình.