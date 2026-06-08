Vai chính Teach You a Lesson vốn của mỹ nam này: Người đâu "mỏ hỗn" dã man, từ chối vì nguyên tác gây tranh cãi

Không phải Kim Mu Yeol, đây mới là sự lựa chọn đầu tiên cho vai nam chính Teach You a Lesson nhưng anh đã từ chối tận 2 lần.

Bộ phim truyền hình Teach You a Lesson hiện đang là cái tên "làm mưa làm gió" trên nền tảng Netflix toàn cầu. Giữ vị trí Top 1 tại 25 quốc gia và chễm chệ ở Top 3 bảng xếp hạng chương trình truyền hình toàn cầu của Netflix, tác phẩm nhận về "mưa" lời khen nhờ tiết tấu nhanh, nghẹt thở và những pha hành động mãn nhãn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi nam diễn viên Kim Mu Yeol tỏa sáng rực rỡ với vai diễn Na Hwa Jin, nhân vật này từng được đo ni đóng giày cho một mỹ nam đình đám khác của màn ảnh Hàn: Kim Nam Gil.

Trong giai đoạn tiền sản xuất, vai diễn thanh tra Na Hwa Jin của Cục Bảo vệ Quyền Giáo viên từng được đề nghị cho tài tử Kim Nam Gil. Với thực lực diễn xuất và phong thái phong trần, anh được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. Nam diễn viên còn nổi tiếng với biệt danh "mỏ hỗn" vì tính cách "lật mặt" thú vị: trên phim thì đanh đá, cục súc, chua ngoa; ngoài đời lại là "thánh hài", lầy lội và nói nhiều. Điển hình nhất cho nét tính cách này là vai diễn Linh mục Kim Hae Il trong loạt phim The Fiery Priest. Tuy nhiên, nam diễn viên đã thẳng thừng từ chối dự án vì những lùm xùm xung quanh nguyên tác webtoon Get Schooled.

"Đó là một tác phẩm mà tôi sẽ phải nói về những tranh cãi liên quan đến nguyên tác, nhưng thực sự tôi không có thời gian cho việc đó. Tôi nghĩ rằng nếu một tác phẩm khiến mọi người cảm thấy không thoải mái thì tốt hơn hết là không nên thực hiện nó, thay vì cố né tránh khi tranh cãi nổ ra", Kim Nam Gil chia sẻ.

Kim Nam Gil từ chối Teach You a Lesson tận 2 lần.

Được biết, webtoon nguyên tác dù rất ăn khách khi khai thác vấn đề bạo lực học đường và sự suy giảm quyền lực của giáo viên, nhưng lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều tập truyện bị lên án vì lạm dụng yếu tố "tác động vật lý" với học sinh, phân biệt giới tính và thậm chí là phân biệt chủng tộc. Chính điều này đã khiến dự án chuyển thể từng đứng trước nguy cơ bị tẩy chay ngay từ khi còn nằm trên giấy.

Bất chấp những rủi ro từ nguyên tác, đạo diễn Hong Jong Chan vẫn quyết tâm đưa câu chuyện này lên màn ảnh. Giải thích về sự kiên định của mình, vị đạo diễn cho biết ê-kíp đã tiếp cận tác phẩm một cách vô cùng thận trọng và có chọn lọc để gạn đục khơi trong. "Những câu chuyện bức bối xảy ra ngoài đời thực vốn là điều chúng ta thường xuyên thấy trên các bản tin. Điều hấp dẫn nhất ở nguyên tác là bối cảnh giả tưởng về Cục Bảo vệ Quyền Sư Phạm, một tổ chức có thể hành động quyết đoán để giải quyết vấn đề, đứng về phía nạn nhân, lắng nghe họ và nắm lấy tay họ. Tôi cho rằng đó chính là sức hấp dẫn lớn nhất, và cũng là lý do tôi quyết định thực hiện dự án này", đạo diễn Hong Jong Chan khẳng định.

Kim Mu Yeol được đánh giá linh hồn của tác phẩm

Sự kiên định đó đã được đền đáp xứng đáng. Sau khi lên sóng vào ngày 5/6, Teach You a Lesson lập tức tạo nên một cú nổ truyền thông lớn. Khán giả hoàn toàn bị chinh phục bởi nội dung mới mẻ, văn minh của bản phim, rũ bỏ hoàn toàn những định kiến độc hại trước đó của bản webtoon. Tác phẩm thậm chí được người xem ưu ái ví như "phiên bản học đường của Taxi Driver" vì sự kịch tính và thỏa mãn.

Sự rút lui của Kim Nam Gil vô tình lại mở ra cơ hội vàng cho Kim Mu Yeol. Vào vai thanh tra Na Hwa Jin, nam diễn viên sinh năm 1982 đã chứng minh mình chính là "linh hồn" và trụ cột vững chắc của toàn bộ tác phẩm. "Mỏ hỗn" nhưng vô cùng duyên dáng: Anh tạo nên bầu không khí thoải mái bằng phong thái ung dung, khiếu hài hước đặc trưng cùng những màn tung hứng câu đùa kiểu “ông chú” thương hiệu.

Đằng sau vẻ ngoài bất cần là một người đàn ông mang nặng tổn thương quá khứ. Phân cảnh nhớ về vị hôn thê quá cố Choi Ga Yoon (Ha Young thủ vai) được Kim Mu Yeol thể hiện xuất sắc qua ánh mắt tiết chế, kìm nén, giúp khán giả đồng cảm sâu sắc với lý do anh xả thân vì công việc. Hành động dứt khoát, mãn nhãn: Sở hữu nhịp độ điều tiết tốt và những chuyển động nhanh, mạnh mẽ, nam diễn viên khiến người xem không thể rời mắt khỏi những màn "trừng trị" kẻ xấu để bảo vệ học sinh và giáo viên.

Nhờ kịch bản chắc tay cùng diễn xuất đỉnh cao của dàn nghệ sĩ gồm Kim Mu Yeol, Lee Sung Min, Jin Ki Joo và P.O, bộ phim đang càn quét các bảng xếp hạng OTT. Theo dữ liệu từ FlixPatrol, phim giữ vững ngôi vương tại quê nhà Hàn Quốc suốt nhiều ngày liên tiếp. Không chỉ "xưng hùng xưng bá" tại thị trường châu Á (Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ, Philippines...), phim còn tạo nên bất ngờ lớn khi lọt Top 10 tại các thị trường khó tính ở Bắc Mỹ và châu Đại Dương như Canada (Hạng 5), Australia và New Zealand (Hạng 6), một thành tích cực kỳ ấn tượng đối với một tác phẩm không sử dụng tiếng Anh.

Trên các diễn đàn phim ảnh tại Hàn Quốc, netizen liên tục dành những lời tán dương không ngớt cho bộ phim: "Xem đến tập 3 là không thể dừng lại được", "Kim Mu Yeol quá ngầu, đây chắc chắn là vai diễn để đời của anh ấy", "Dù nguyên tác tranh cãi nhưng bản chuyển thể làm quá tốt, tiết tấu nhanh và cực kỳ cuốn".

Từ một dự án bị hoài nghi và từng bị tài tử lớn từ chối, Teach You a Lesson đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục nhờ tài năng của đạo diễn và sự xuất thần của Kim Mu Yeol. Với hiệu ứng truyền miệng bùng nổ như hiện tại, bom tấn nhà Netflix hứa hẹn sẽ còn tiếp tục phá vỡ nhiều kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong thời gian tới.

Phản hồi của netizen: - Đây là một trong những bộ phim chuyển thể từ webtoon mà tôi thấy ưng ý nhất. Đạo diễn và biên kịch khai thác tâm lý nhân vật rất tốt, biến những câu chuyện tưởng chừng hơi phi thực tế trong truyện trở nên vô cùng hợp lý khi lên phim. Đặc biệt, nhân vật chú thanh tra, thầy giáo Na Hwa Jin là người tôi thích nhất, ông ấy táng phát nào ra phát đó. Mỗi tập phim là một câu chuyện, giải quyết vấn đề rạch ròi, nhanh chóng nên xem không bị nhàm chán. - Kim Mu Yeol đóng phim này quá hợp vai rồi, nhìn cái miệng cười y chang nhân vật trong webtoon. Nói chung cả Kim Nam Gil và Kim Mu Yeol đóng hành động coi đều đã mắt. Năm ngoái Nam Gil có bộ Trigger trên Netflix cũng đỉnh lắm. Trộm vía là sau bộ này chú Mu Yeol được nhiều người biết đến hơn, chứ chú đóng phim hành động coi đã mắt thực sự. - Nhưng mà nếu anh Gil đóng vai này thì tôi sẽ liên tưởng ngay tới vai linh mục luôn á. Lúc coi phim này tôi toàn nghĩ lỡ mà mời Kim Nam Gil với Ju Ji Hoon đóng chung thì chắc buồn cười lắm, ai ngờ đoàn phim có mời Nam Gil thiệt. - Bộ phim như đang nói lên nỗi lòng của chúng ta vậy. Dù biết đây chỉ là hư cấu nhưng vẫn ước ngoài đời thực có một bộ luật mạnh tay như thế này. - Bộ này hot giống kiểu The Glory ngày trước ấy nhỉ? Mặc dù không thấy đầu tư quảng bá gì mấy, chắc là do phim ra mắt đúng thời điểm.

Nguồn: Soompi