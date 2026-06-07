Màn ảnh Hàn nửa đầu năm 2026 có rất nhiều tác phẩm xuất sắc.

Năm 2026 đích thị là một năm bùng nổ của màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Từ màn kết hợp của Kim Seon Ho và Go Youn Jung mang đến một làn gió mới đầy day dứt cho thể loại hài lãng mạn trong Can This Love Be Translated?, cho đến màn tái xuất tầm cỡ "siêu anh hùng" của Cha Eun Woo và Park Eun Bin trong The Wonderfools, dù bạn có thuộc gu mọt phim nào đi chăng nữa, phim truyền hình Hàn Quốc vẫn luôn sẵn sàng chiêu đãi bạn một bữa tiệc giải trí mãn nhãn. Giờ đây, khi đã đi qua nửa chặng đường của năm 2026, hãy cùng điểm lại những bộ phim Hàn xuất sắc nhất từ đầu năm đến nay khiến người xem cứ mãi vương vấn không quên.

1. Can This Love Be Translated?

Nếu bạn nghĩ Can This Love Be Translated? chỉ là một bộ phim hài lãng mạn (rom-com) thuần túy theo lối mòn, thì bạn đã nhầm to rồi. Tác phẩm do Kim Seon Ho đóng chính không chỉ khai thác những khía cạnh phức tạp của việc yêu đương trong thời đại ngày nay, mà còn đào sâu vào hành trình tìm kiếm bản ngã cùng cảm giác mệt mỏi khi học cách thực sự yêu lấy chính mình. Trong phim, Go Youn Jung đã có màn thể hiện xuất sắc khi cùng lúc hóa thân vào hai vai diễn khác biệt, đồng thời phản ứng hóa học bùng nổ giữa cô và Kim Seon Ho chính là mỏ neo giữ cho mạch cảm xúc của bộ phim tâm lý đầy sâu lắng này luôn đong đầy.

2. Phantom Lawyer

Một khi Yoo Yeon Seok đã gật đầu đóng chính một bộ phim Hàn, bạn thừa biết là mình sắp bước vào một hành trình "cày phim" quên ăn quên ngủ rồi! Phantom Lawyer cũng không ngoại lệ. Tác phẩm của đài SBS này là sự kết hợp độc đáo giữa chốn pháp đình nghiêm nghị và những linh hồn bí ẩn. Dù phần lớn thời lượng phim sẽ khiến bạn cười ra nước mắt, đặc biệt là những phân cảnh nhân vật của Yeon Seok bị chính các "thân chủ ma" nhập vào, nhưng tâm hồn bạn cũng sẽ bị lay động sâu sắc bởi câu chuyện quá khứ đầy đau lòng của những người đã khuất. Mỗi vụ án sau lại càng gay cấn hơn vụ án trước, và đó là lý do vì sao bạn không thể bỏ lỡ Phantom Lawyer.

3. Bloodhounds 2

Nếu là một tín đồ của dòng phim hành động giật gân hạng nặng, hẳn bạn đã từng xem qua Bloodhounds. Nếu như phần đầu tiên của loạt phim Netflix này đã cực kỳ xuất sắc, thì Bloodhounds 2 lại càng nâng tầm cả về độ khốc liệt lẫn chiều sâu cảm xúc. Các pha hành động với màn chiếm trọn hào quang của Chansung (2PM) chân thực đến mức bạn sẽ phải lo lắng cho sự an toàn của dàn diễn viên. Trong khi đó, tình anh em (bromance) giữa Woo Do Hwan và Lee Sang Yi vẫn tiếp tục là linh hồn của cả bộ phim. Bên cạnh đó, màn lột xác thành kẻ phản diện điên cuồng của Bi Rain thực sự sẽ khiến bạn phải sởn gai ốc đấy.

4. The Art of Sarah

Năng lực làm phim giật gân của các đạo diễn Hàn Quốc dường như là không có giới hạn, và The Art of Sarah chính là minh chứng sống động giải thích vì sao họ luôn dẫn đầu thể loại này. Shin Hye Sun một lần nữa lại tạo nên cú hit lớn mà thực ra đến tầm này rồi thì điều đó cũng chẳng có gì bất ngờ nữa khi lột tả trọn vẹn nhiều góc khuất của một nhân vật phi thường vốn luôn bị bao phủ bởi bức màn bí mật. Màn tương tác đầy giằng xé nhưng cuốn hút giữa cô và nam tài tử luôn bảo chứng cho chất lượng diễn xuất Lee Jun Hyuk cũng hấp dẫn không kém. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những cú bẻ lái (twist) thực sự gây sốc nhé!

5. Climax

Có một điều khác mà phim truyền hình Hàn Quốc cực kỳ sành sỏi: đó là tạo ra những bộ phim thuộc kiểu "guilty pleasure" (vừa thích vừa thấy tội lỗi), cốt truyện càng rối rắm, drama càng ngập tràn thì lại càng dễ gây nghiện. Nhưng chúng vẫn được đảm bảo bởi những yếu tố cốt lõi: cách dẫn chuyện lôi cuốn và màn phối hợp ăn ý của dàn diễn viên thực lực. Climax chính là một ví dụ điển hình gần đây. Bạn sẽ được trải nghiệm một chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc khi chứng kiến hai nhân vật cuồng quyền lực do Ju Ji Hoon và Ha Ji Won thủ vai sẵn sàng hóa "điên dại" để đạt được thứ mình muốn, ngay cả khi cái giá phải trả là người bạn đời của mình.

6. The Wonderfools

Hollywood có thể đang rơi vào khủng hoảng vì khán giả đã quá ngán ngẩm thể loại siêu anh hùng, nhưng phim Hàn lại biết cách biến đề tài này trở nên tươi mới hơn bao giờ hết. The Wonderfools không chỉ khiến người hâm mộ phát sốt vì đánh dấu sự trở lại của Cha Eun Woo bên cạnh một Park Eun Bin luôn tỏa sáng, mà còn bởi cốt truyện vô cùng thú vị, hài hước và cảm động. Phim xoay quanh một nhóm những người chống đối, vụng về và lập dị trong xã hội, bỗng một ngày đứng lên đương đầu với thử thách bằng những siêu năng lực đặc biệt, giúp giải cứu thị trấn nhỏ của họ khỏi nguy cơ xóa sổ bằng cách chiến đấu với các siêu phản diện. Hãy sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu đầy phấn khích theo phong cách siêu anh hùng!

7. My Royal Nemesis

Hai kẻ phản diện đóng chính trong một bộ phim, ban đầu thì cứ gặp nhau là chí choé, cho đến khi những chuyện từ kiếp trước ập đến... mở đường cho một câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm. Đó chính là tóm tắt hoàn hảo cho My Royal Nemesis! Lim Ji Yeon và Heo Nam Joon, một cặp đôi màn ảnh mà chúng ta không ngờ tới nhưng lại hợp nhau đến lạ sở hữu phản ứng hóa học bùng nổ đến mức họ chính là "vũ khí tối thượng" làm nên thành công của bộ phim hài lãng mạn được đầu tư chỉn chu này. Phim có đủ yếu tố kịch tính, bí ẩn, nhưng không hề làm lu mờ đi những khoảnh khắc ngọt ngào, hài hước và có phần hỗn loạn đúng chuẩn một bộ phim giải trí đỉnh cao!

8. Undercover Miss Hong

Undercover Miss Hong là một bộ phim hài văn phòng kể về hành trình của một nữ công tố viên 35 tuổi đầy ngoan cường. Để vạch trần các hành vi tham nhũng, cô đã phải "cải trang" thành một cô nàng lính mới ngoài đôi mươi, mượn tạm danh tính của em gái mình để thâm nhập vào Công ty Chứng khoán Hanmin. Giữa lúc đang phải chật vật làm quen với cuộc sống của một nhân viên tập sự non nớt, nhiệm vụ của cô bỗng trở nên rối như tơ vò khi phát hiện ra vị Giám đốc điều hành (CEO) lại chính là người yêu cũ của mình.

Chưa dừng lại ở đó, mọi chuyện càng thêm tồi tệ khi cô phải làm việc dưới quyền một tay giám đốc "ngậm thìa vàng" (con ông cháu cha), người mà cô từng có cuộc gặp gỡ đầu tiên vô cùng khó xử. Vừa phải âm thầm điều tra các sai phạm tài chính, vừa liên tục đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười, những tình bạn bất ngờ và những thị phi chốn công sở, nữ chính của chúng ta phải tìm cách cân bằng giữa hai thân phận để không bị lộ tẩy. Undercover Miss Hong có sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi bao gồm Park Shin Hye, Go Kyung Pyo, Ha Yoon Kyung và Cho Han Gyeol.

9. In Your Radiant Season

In Your Radiant Season là một bộ phim chính kịch lãng mạn, khắc họa câu chuyện tình yêu ấm áp giữa một nữ họa sĩ hoạt hình luôn rạng rỡ như kỳ nghỉ hè sôi động, và một nhà thiết kế tài năng lại sống một cuộc đời lạnh lẽo như mùa đông buốt giá. Sau khi bị mất đi ký ức và thính giác trong một tai nạn hy hữu, chàng trai đã định mệnh gặp gỡ cô gái, người sau này trở thành vị cứu tinh của đời anh. Họ cùng nhau lật mở những mảnh ghép quá khứ và những mối quan hệ đan xen, để rồi nhận ra rằng khi ở bên nhau, họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. In Your Radiant Season cũng đánh dấu màn nên duyên màn ảnh đầu tiên của bộ đôi Lee Sung Kyung và Chae Jong Hyeop trong một tác phẩm truyền hình.

10. Scarecrow

Nửa đầu năm có thể là khoảng thời gian bị chiếm sóng hoàn toàn bởi các bộ phim hài lãng mạn, nhưng các tín đồ của dòng phim giật gân cũng chẳng cần phải lo lắng, bởi chúng ta đã có The Scarecrow. Bộ phim huyền bí xuất sắc này chứng kiến màn tung hứng đỉnh cao của những "cây đại thụ" làng diễn xuất như Park Hae Soo và Lee Hee Joon. Cả hai đã có màn thể hiện không thể chê vào đâu được trong một kịch bản vô cùng chặt chẽ và kịch tính, xoay quanh vụ án giết người hàng loạt Gangseong tàn bạo kéo dài suốt ba thập kỷ.

Theo Soompi