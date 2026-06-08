Ngu Thư Hân bị 10 sao nam từ chối

Sina đưa tin dự án cổ trang tiên hiệp Thịt Thần Tiên gần như xác định chắc chắn Ngu Thư Hân đảm nhận vai nữ chính, tuy nhiên trong nhiều tháng qua, nam diễn viên đóng nam chính liên tục thay đổi.

Theo đó, thời gian đầu những blogger thạo tin cho biết nam diễn viên Hà Dữ tái hợp với Ngu Thư Hân trong Thịt thần tiên sau bộ phim Song quỹ . Tuy nhiên người hâm mộ của Hà Dữ phản đối kịch liệt bởi màn hợp tác có những cảnh quay gây tranh cãi, gợi dục quá mức.

Sau đó, nam chính của phim được đồn đoán là Đặng Vi, Hầu Minh Hạo, Trần Tinh Húc, song phía các diễn viên đưa ra lý do xung đột lịch trình và không đồng ý đứng sau Ngu Thư Hân trong danh sách giới thiệu diễn viên, cuối cùng không thể chốt nhân sự cho dự án Thịt thần tiên .

Ngu Thư Hân khó tìm bạn diễn.

Ngoài ra, những cái tên như Hồ Nhất Thiên, Tân Vân Lai, Thường Hoa Sâm, Lý Hoành Nghị, Trương Khai Thái, Dư Thừa Ân cũng lần lượt được nhắc tới để lựa chọn người đóng cặp với Ngu Thư Hân nhưng đến nay phim vẫn chưa thể tìm được nam chính.

Theo Sina , Ngu Thư Hân có một số ưu điểm nhất định như lượng người hâm mộ đông đảo, độ phổ biến với khán giả đại chúng cao, thu hút truyền thông. Các tác phẩm trước đó của Ngu Thư Hân cũng đạt thành tích tốt, bạn diễn Trương Vũ Kiếm, Trương Lăng Hách, Đinh Vũ Hề đều nổi tiếng hơn sau khi hợp tác với cô. Vì vậy, đóng chung với Ngu Thư Hân có thể là cơ hội tốt để các diễn viên nam gia tăng độ nổi tiếng, thêm thành tích cho sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên, Ngu Thư Hân cũng gặp phải nhiều vấn đề khiến bạn diễn e ngại. Cha của nữ diễn viên bị điều tra trong kinh doanh, trở thành nợ xấu, Ngu Thư Hân cũng bị ảnh hưởng danh tiếng, từ đó bị nhiều khán giả tẩy chay.

Bản thân Ngu Thư Hân bị đồng nghiệp tố cáo có hành vi bắt nạt, bạo lực mạng, cô lập đồng nghiệp, danh tiếng của Ngu Thư Hân tụt dốc thảm hại.

Đến 9/2025, các kênh trực thuộc của CCTV - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã xóa nhiều bài viết về Ngu Thư Hân. Trong đó có CCTV Tin tức, CCTV Điện ảnh & Âm nhạc, CCTV Net, CCTV Net Văn Nghệ, CGTN China Global Television Network (kênh truyền thông đối ngoại thuộc Đài Truyền hình Trung ương), đây là tín hiệu không tốt với Ngu Thư Hân.

Không những vậy, nhiều thương hiệu từng mời Ngu Thư Hân hợp tác quảng cáo cũng quay lưng, các sự kiện thương mại bị hoãn. Đặc biệt dịp cuối năm 2025, thời điểm các nghệ sĩ được mời biểu diễn tại đêm hội giao thừa, Ngu Thư Hân vắng bóng. Ngu Thư Hân không chỉ là diễn viên, cô còn hoạt động với tư cách ca sĩ, nhưng lại bị nhiều nền tảng, đài truyền hình loại khỏi danh sách khách mời. Thậm chí, các buổi tổng kết năm của Tencent, iQiYi, nữ diễn viên cũng không tham gia.

Scandal ảnh hưởng lớn tới danh tiếng nữ diễn viên. Chỉ trong vòng 4 tháng, tài khoản Douyin của cô bốc hơi 3 triệu người theo dõi, tài khoản MXH Weibo cũng bị tụt gần một triệu fan. Ngu Thư Hân là nghệ sĩ có rủi ro và nguy cơ khá cao vì bị công chúng tẩy chay.

Ngu Thư Hân bị đánh giá là nghệ sĩ nhiều rủi ro.

Dự án Nhất niệm Giang Nam từng công bố vai nữ chính do Ngu Thư Hân đảm nhiệm, nhưng sau đó không thể khai máy vì không tìm được nam chính. Nhiều nghệ sĩ nam ngần ngại đóng chung với cô.

Khó khăn lắm, Ngu Thư Hân mới khai máy dự án Vân Sơ lệnh , đóng chung với Trương Vân Long. Nhưng đến Thịt thần tiên , cô lại gặp tình trạng khó tìm bạn diễn.

Theo Sina , trong giới giải trí Hoa ngữ có tình trạng cạnh tranh vị thế trong phim. Thứ tự giới thiệu tên các diễn viên (gọi là phiên vị) tượng trưng cho địa vị, độ nổi tiếng của ngôi sao. Phiên vị cũng thể hiện tầm quan trọng của vai diễn, thời lượng diễn, vì vậy đội ngũ đứng sau các diễn viên luôn tranh thủ để lấy được phiên vị cao nhất.

Vì vậy, nhiều nghệ sĩ thà từ bỏ dự án chứ không muốn hạ thấp địa vị bản thân. Do đó, Ngu Thư Hân khó chọn diễn viên một phần cũng vì việc tranh giành phiên vị, cô không chấp nhận xếp sau ai, và cũng có những bạn diễn không muốn phải nhường Ngu Thư Hân.