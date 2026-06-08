Đi fan-meeting của mỹ nhân này tưởng vừa ngắm hết người đẹp thiên hạ: Mỗi dáng vẻ phong thần 1 kiểu, thiên sứ giữa trần gian

Những khung hình đẹp nao lòng của mỹ nhân đình đám showbiz tại sự kiện fan-meeting gần đây.

Lee Sung Kyung luôn được biết đến như một trong những mỹ nhân đẹp nhất làng phim Hàn đương đại. Gần đây, cô tổ chức sự kiện fan-meeting tại Thành Đô, chiêu đãi người hâm mộ một bữa tiệc nhan sắc vô cùng chất lượng.

Ở tuổ 35, Lee Sung Kyung vẫn trẻ đẹp vô cùng. Mỗi một dáng vẻ, biểu cảm của cô lại phong thần theo 1 kiểu, khiến người xem cảm tưởng như vừa được ngắm hết người đẹp trong thiên hạ, lại như được thấy thiên sứ lạc giữa trần gian.

Nhan sắc phong thần của Lee Sung Kyung tại fan-meeting tổ chức ở Thành Đô gần đây.

Cho đến lúc này, người hâm mộ của nữ diễn viên vẫn đang tiếp tục công cuộc "xả ảnh". Và dĩ nhiên, rất nhiều người đã để lại những bình luận khen ngợi sau khi ngắm nhìn những hình ảnh của cô tại fan-meeting Thành Đô.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý: - Xinh quá trời quá đất luôn. - Thật sự là chưa bao giờ thất vọng về nhan sắc của Lee Sung Kyung. Đóng phim, đi sự kiện hay fan meeting, cái gì cũng đều peak điên người. - Bả cười hiền và xinh lắm luôn. - Yêu phong cách này của bả ghê, quá đẹp rồi. - Bả xinh, huhu.

Nói thêm về Lee Sung Kyung, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2014 với một vai phụ trong phim Chỉ Có Thể Là Yêu của Jo In Sung và Gong Hyo Jin. Sau đó, cô bắt đầu nổi lên khi đóng 1 trong 4 nhân vật chính ở Chuyện Tình Bác Sĩ, hợp tác cùng Kim Rae Won, Park Shin Hye và Yoon Kyun Sang.

Tên tuổi của cô vang xa khắp Hàn Quốc sau thành công rực rỡ của phim lãng mạn Cô Nàng Cử Tạ Kim Bok Joo đóng cùng Nam Joo Hyuk. Đến năm 2020, mỹ nhân 35 tuổi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho mùa 2 của series Người Thầy Y Đức.

Lee Sung Kyung trong phim Mùa Rực Rỡ Của Em chiếu cách đây không lâu. Từ phim ảnh, đi sự kiện cho đến fan-meeting, nhan sắc của mỹ nhân 35 tuổi chưa bao giờ làm người hâm mộ phải thất vọng.

Những năm gần đây, Lee Sung Kyung hoạt động nghệ thuật năng nổ và đạt được nhiều thành công. Bộ phim Mối Tình Ngang Trái cô đóng chung với Kim Young Kwang được đánh giá cao về chất lượng nội dung. Người Thầy Y Đức mùa 3 cũng tạo được tiếng vang rất lớn, Lee Sung Kyung tiếp tục có màn thể hiện ấn tượng. Trong năm 2026 này, bộ phim lãng mạn Mùa Rực Rỡ Của Em do cô và Chae Jong Hyeop đóng chính thu hút nhiều sự chú ý, cũng nhận vô vàn những lời có cánh từ khán giả.

Ngắm thêm loạt ảnh cực đẹp của Lee Sung Kyung tại sự kiện fan-meeting Thành Đô:

Ở tuổi 35, Lee Sung Kyung vẫn trẻ đẹp ngỡ ngàng.

Người hâm mộ dành rất nhiều tình cảm cho Lee Sung Kyung.

Những biểu cảm đáng yêu của Lee Sung Kyung tại sự kiện được người hâm mộ chụp lại.

nguồn: Weibo