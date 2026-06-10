10 năm mới lại có phim Hàn hay như Train to Busan: Nữ chính là "phao chống flop", cơn lốc quét ngang toàn cầu

Sau hơn một thập kỷ từ Train to Busan, điện ảnh Hàn mới lại có một siêu phẩm xác sống gây bão toàn cầu.

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi Train to Busan tạo nên cơn địa chấn toàn cầu, điện ảnh Hàn Quốc mới lại chứng kiến một tác phẩm khai thác đề tài xác sống có sức lan tỏa mạnh mẽ tương tự. Siêu phẩm Colony vừa ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé, đồng thời khơi lại cuộc thảo luận về việc liệu dòng phim zombie có đang bước sang một chu kỳ đột phá mới.

Ngay từ khi công chiếu, Colony đã lập tức dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc với 74,6% thị phần trong ngày đầu tiên, một con số áp đảo hiếm thấy. Tác phẩm thu hút gần 200.000 lượt khán giả chỉ trong 24 giờ đầu, trở thành phim có doanh thu mở màn cao nhất Hàn Quốc năm 2026 tính đến hiện tại. Đà tăng trưởng này nhanh chóng được duy trì khi bộ phim giữ vững vị trí số một suốt 20 ngày liên tiếp. Theo thống kê của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) ngày 10/6, phim đã đạt tổng cộng hơn 4,8 triệu lượt khán giả, tiến sát cột mốc 5 triệu người xem, một thành tích được đánh giá là rất đáng chú ý trong bối cảnh thị trường điện ảnh cạnh tranh khốc liệt.

Sức nóng của Colony không chỉ đến từ những con số phòng vé, mà còn từ việc quy tụ một ê-kíp và dàn diễn viên mang tính bảo chứng chất lượng. Đạo diễn Yeon Sang Ho người đứng sau Train to Busan, Peninsula và nhiều dự án mang màu sắc tận thế tiếp tục là cái tên bảo chứng cho quy mô lẫn độ kịch tính. Đồng hành cùng ông là sự trở lại màn ảnh rộng sau 11 năm của Jun Ji Hyun - nữ minh tinh được mệnh danh là "phao chống flop" khi các tác phẩm điện ảnh có cô tham gia đều gây được tiếng vang. Bên cạnh đó, Koo Kyo Hwan và Ji Chang Wook là hai gương mặt được đánh giá cao ở cả diễn xuất lẫn khả năng đảm nhận các vai hành động.

Bối cảnh phim mở ra trong một tòa nhà bị phong tỏa giữa Seoul sau khi một vụ lây nhiễm bí ẩn bùng phát. Ban đầu, những người nhiễm bệnh chỉ có biểu hiện hoang dã như dã thú, nhưng theo thời gian, chúng tiến hóa, biết đi bằng hai chân, nhận diện con người và phối hợp tấn công có tổ chức. Trong hoàn cảnh đó, một nhóm người sống sót buộc phải tìm cách sinh tồn, đồng thời tìm đường đến khu vực cứu hộ trên tầng thượng nơi tưởng chừng là hy vọng cuối cùng nhưng lại ẩn chứa nhiều bí mật nguy hiểm hơn họ nghĩ.

Nhân vật trung tâm Kwon Se Jeong do Jun Ji Hyun đảm nhận là một nhà sinh học thông minh, điềm tĩnh và có khả năng phân tích vượt trội. Khác với hình mẫu nữ chính thường thấy trong dòng phim sinh tồn vốn thiên về cảm xúc hoảng loạn, Se Jeong đóng vai trò như “bộ não” của nhóm, người xây dựng chiến lược đối phó và nhiều lần xoay chuyển tình thế bằng tư duy logic. Chính cách xây dựng nhân vật này khiến cô trở thành điểm tựa quan trọng của toàn bộ câu chuyện, đồng thời tạo nên chiều sâu khác biệt cho phim giữa một thế giới hỗn loạn.

Không chỉ dừng lại ở cuộc chiến sinh tồn đơn thuần, Colony còn mở rộng sang tầng nghĩa xã hội khi đặt ra hình ảnh một đội quân zombie có khả năng chia sẻ nhận thức và hành động theo tập thể. Đạo diễn Yeon Sang-ho từng chia sẻ rằng các tác phẩm của ông luôn phản ánh nỗi sợ của xã hội hiện đại, và lần này, ông tiếp tục khai thác mối lo ngại về sự hòa tan cá nhân trong đám đông, cũng như ảnh hưởng vô hình của các cộng đồng tập thể đặc biệt trong thời đại công nghệ và mạng xã hội.

Chính sự chuyển hóa này khiến bộ phim không chỉ là cuộc chiến giữa người sống và xác sống, mà còn trở thành phép ẩn dụ về con người hiện đại: vừa khao khát kết nối, vừa dễ đánh mất bản sắc cá nhân khi bị cuốn vào dòng chảy số đông.

Về mặt thị giác, Colony được đánh giá cao nhờ cách xử lý hình ảnh thực tế, hạn chế phụ thuộc CGI, kết hợp với hóa trang chi tiết và các trường đoạn hành động có nhịp độ dồn dập. Phim liên tục thay đổi không khí, khi thì mang sắc thái điều tra căng thẳng, lúc lại bùng nổ trong các cảnh đối đầu quy mô lớn, tạo nên trải nghiệm giải trí giàu năng lượng và khó đoán.

Dù vẫn nhận một số ý kiến trái chiều từ giới phê bình quốc tế sau khi ra mắt tại Cannes, cho rằng phim thiên về giải trí và thiếu chiều sâu so với Train to Busan, phản ứng từ khán giả lại diễn ra theo hướng hoàn toàn khác. Trên các nền tảng thảo luận, nhiều người xem cho rằng Colony mang lại trải nghiệm đúng nghĩa của một phim zombie hiện đại: căng thẳng, liên tục đổi nhịp và đủ bất ngờ để giữ người xem đến phút cuối. Một số bình luận tiêu biểu cho rằng: "Sau Train to Busan, tôi từng nghĩ không cần thêm phim zombie Hàn Quốc nữa. Colony đã chứng minh điều ngược lại", "Nếu soi kỹ sẽ thấy nhiều chi tiết chưa hợp lý, nhưng nếu xem với tâm thế thưởng thức phim giải trí thì đây là trải nghiệm rất đáng giá".

Trong tổng thể, Colony đang được nhìn nhận như một trong những hiện tượng điện ảnh đáng chú ý nhất của năm, không chỉ bởi thành tích phòng vé, mà còn bởi cách nó tái kích hoạt cuộc tranh luận về giới hạn của dòng phim zombie nơi ranh giới giữa giải trí thuần túy và ẩn dụ xã hội vẫn tiếp tục được mở rộng.

Ở Việt Nam, Colony ra rạp từ 10/6 và bước đầu nhận được nhiều phản hồi tích cực

Theo Korea Times