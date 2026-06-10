5 phim ngôn tình Việt Nam hay nhất mọi thời đại: Mai của Trấn Thành chỉ xếp thứ 4, hạng 1 bị chê không xứng đáng

Đây là 5 bộ phim ngôn tình Việt Nam được đánh giá có sức lan tỏa lớn nhất từ trước đến giờ.

Mấy ngày qua, một đoạn video xếp hạng Top 5 phim ngôn tình Việt Nam hay nhất mọi thời đại bất ngờ thu hút lượng tương tác lớn trên TikTok cùng hàng nghìn bình luận. Danh sách quy tụ nhiều tác phẩm tình cảm nổi tiếng của điện ảnh Việt lần lượt là Hẹn Em Ngày Nhật Thực, Mắt Biếc, Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Mai và Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Ngay sau khi xuất hiện, danh sách đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Bảng xếp hạng 5 phim ngôn tình Việt Nam hay nhất mọi thời đại

1. Hẹn Em Ngày Nhật Thực

Đứng đầu bảng xếp hạng là Hẹn Em Ngày Nhật Thực, bộ phim gây tiếng vang lớn tại phòng vé Việt trong năm 2026. Tác phẩm xoay quanh Ân (Thiên Ân), một cô gái bất ngờ được kéo ngược về quá khứ thông qua những bức thư tình chưa từng gửi đi. Trên hành trình tìm lại mối tình đầu mang tên Thiên (Khương Lê) tại vùng quê Trà Mây năm 1995, cô dần khám phá những bí mật bị chôn giấu suốt nhiều năm và phải đối diện với câu hỏi liệu tình yêu có xứng đáng để đánh đổi mọi thứ. Bộ phim có sự tham gia của Đoàn Thiên Ân, Khương Lê, cùng dàn diễn viên thực lực như NSND Lê Khanh, NSND Kim Xuân, Hứa Vĩ Văn, Thanh Sơn và Lâm Vỹ Dạ.

Không chỉ nhận nhiều lời khen nhờ dáng vẻ hoài niệm, câu chuyện tình đầu giàu cảm xúc và phần hình ảnh đẹp mắt, Hẹn Em Ngày Nhật Thực còn trở thành hiện tượng phòng vé khi cán mốc hơn 118 tỷ đồng. Nhiều khán giả thừa nhận tác phẩm hoàn toàn xứng đáng nằm trong nhóm những bộ phim ngôn tình nổi bật nhất năm 2026, thậm chí là ứng viên sáng giá cho danh hiệu phim ngôn tình hay nhất năm. Dẫu vậy, còn quá sớm để khẳng định Hẹn Em Ngày Nhật Thực là phim ngôn tình Việt Nam hay nhất mọi thời đại. Tác phẩm chưa đủ sức nặng về tầm ảnh hưởng lẫn độ bền văn hóa để vượt qua những tượng đài khác.

2. Mắt Biếc

Đứng ở vị trí thứ 2 là Mắt Biếc, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và cũng là một trong những bộ phim ngôn tình thành công nhất của điện ảnh Việt. Phim kể câu chuyện tình đơn phương kéo dài từ thuở thiếu thời đến khi trưởng thành của Ngạn dành cho Hà Lan. Từ những ngày tháng bình yên ở làng Đo Đo cho đến khi Hà Lan bước chân lên thành phố và lựa chọn một con đường khác, tình yêu của Ngạn vẫn luôn âm thầm, chân thành nhưng cũng đầy tiếc nuối. Bên cạnh câu chuyện tình yêu, tác phẩm còn gây ấn tượng bởi bối cảnh thơ mộng, phần hình ảnh đẹp như tranh cùng diễn xuất được đánh giá cao của Trần Nghĩa và Trúc Anh.

Khi ra mắt vào cuối năm 2019, Mắt Biếc nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu khoảng 165 tỷ đồng, đồng thời giành nhiều giải thưởng điện ảnh quan trọng. Sau nhiều năm, bộ phim vẫn thường xuyên được nhắc đến mỗi khi khán giả bàn luận về những chuyện tình đẹp dang dở gây tiếc nuối trên màn ảnh Việt. Chính vì sức ảnh hưởng đó, không ít người cho rằng Mắt Biếc mới là ứng viên xứng đáng nhất cho ngôi vị số 1 của bảng xếp hạng.

3. Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè

Hạ cánh ở vị trí thứ 3 là Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, bộ phim tình cảm - chữa lành từng khiến khán giả yêu điện ảnh lưu luyến khôn nguôi. Tác phẩm kể về Hạ, một cô gái Việt sang Nhật Bản để tìm hiểu về người cha đã khuất và trong hành trình ấy đã gặp Akira – chàng trai Nhật Bản sống nội tâm nhưng ấm áp. Từ những cuộc gặp gỡ giản dị, cả hai dần nảy sinh tình cảm, tạo nên một chuyện tình nhẹ nhàng, tinh tế giữa khung cảnh thơ mộng của xứ sở hoa anh đào. Bộ phim có sự tham gia của Phương Anh Đào và nam diễn viên người Nhật Takafumi Akutsu, được đánh giá cao nhờ diễn xuất tự nhiên cùng phản ứng hóa học đầy cảm xúc của cặp đôi chính.

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè chinh phục người xem bằng nhịp kể chậm rãi, hình ảnh đẹp như tranh và cảm giác bình yên. Dù chỉ thu về khoảng hơn 12 tỷ đồng tại phòng vé khi ra mắt năm 2018, tác phẩm lại ghi điểm trong cộng đồng yêu phim Việt và thường xuyên được nhắc đến trong các danh sách phim ngôn tình đáng xem nhất. Với nhiều khán giả, đây là một trong những bộ phim lãng mạn, tinh tế và giàu cảm xúc nhất mà điện ảnh Việt từng thực hiện.

4. Mai

Mai - bộ phim do Trấn Thành đạo diễn và sản xuất, từng tạo nên cơn sốt chưa từng có tại phòng vé Việt Nam. Tác phẩm xoay quanh Mai, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi mang nhiều tổn thương trong quá khứ, vô tình bước vào mối quan hệ đầy cảm xúc với Dương, chàng trai trẻ hơn cô nhiều tuổi. Không chỉ kể một câu chuyện tình yêu đơn thuần, bộ phim còn khai thác những khoảng cách về tuổi tác, định kiến xã hội, gia đình và những lựa chọn đau đớn mà người trưởng thành phải đối mặt. Sự kết hợp giữa Phương Anh Đào và Tuấn Trần được xem là một trong những điểm sáng lớn nhất của tác phẩm, góp phần tạo nên một chuyện tình vừa ngọt ngào vừa day dứt.

Ra mắt dịp Tết 2024, Mai nhanh chóng phá vỡ hàng loạt kỷ lục và thu về hơn 551 tỷ đồng doanh thu, trở thành bộ phim Việt thành công nhất lịch sử phòng vé trước khi bị Mưa Đỏ soán ngôi vào năm 2025. Không chỉ phủ sóng trong nước, tác phẩm còn tạo hiệu ứng tại nhiều thị trường quốc tế và tiếp tục được khán giả nước ngoài đón nhận khi phát hành trên Netlfix. Chính vì sức ảnh hưởng mạnh mẽ, thành tích vượt trội và khả năng chạm đến cảm xúc của đông đảo người xem, nhiều ý kiến cho rằng Mai hoàn toàn đủ sức cạnh tranh vị trí số 1 của bảng xếp hạng. Thậm chí với không ít khán giả, đây mới là bộ phim ngôn tình Việt Nam có sức lan tỏa lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

5. Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình

Khép lại danh sách là Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Lấy bối cảnh một vùng quê miền Trung qua nhiều giai đoạn, tác phẩm kể về mối quan hệ kéo dài từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành giữa Vinh, Miền và Phúc. Từ tình bạn trong sáng đến những rung động đầu đời rồi những lựa chọn khiến số phận rẽ sang hướng khác, bộ phim mang đến một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng đầy tiếc nuối. Dàn diễn viên trẻ gồm Avin Lu, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng được đánh giá là đã tái hiện khá trọn vẹn tinh thần của nguyên tác, đặc biệt ở những phân đoạn thanh xuân giàu cảm xúc.

Ra rạp vào cuối năm 2024, Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình thu về hơn 45 tỷ đồng. Dù không tạo nên hiệu ứng bùng nổ sức ảnh hưởng rộng như Mắt Biếc hay Mai, bộ phim vẫn được nhiều khán giả yêu mến nhờ màu sắc hoài niệm, cảm xúc chân thành và cách kể chuyện đậm chất thanh xuân.