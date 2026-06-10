Nếu cả đời chỉ được xem 1 tuyệt tác, đó chắc chắn là phim Hàn này: Nam chính 21 năm chưa từng thất bại

Bộ phim hứa hẹn sẽ khuynh đảo mùa hè 2026.

Cuối tháng 6 này, màn ảnh Hàn sẽ tiếp tục chứng kiến thêm một bom tấn truyền hình được phát sóng, đó là Agent Kim Reactivated của đài SBS. Tác phẩm này có sự tham gia của dàn diễn viên chất lượng, trong đó So Ji Sub đảm nhận vai nam chính Quản lý Kim.

Agent Kim Reactivated của So Ji Sub hứa hẹn sẽ là quả bom tấn gây bão màn ảnh nhỏ mùa hè 2026.

Quản lý Kim là quản lý tại một ngân hàng tiết kiệm nhỏ. Nhìn bề ngoài, Quản lý Kim trông giống như một người cha đơn thân bình thường đang nuôi dạy cô con gái Min Ji. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là một bí mật không thể tiết lộ với bất cứ ai - anh từng là một điệp viên và đã tham gia vô số chiến dịch đặc biệt.

So Ji Sub đảm nhận vai nam chính Quản lý Kim.

Quản lý Kim nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Triều Tiên và sự hiện diện của anh ở Hàn Quốc giống như một quả bom hẹn giờ không được phép bị phát hiện. Anh cố gắng che giấu thân phận, sống cuộc đời bình thường như bao người khác. Thế nhưng một ngày nọ, Min Ji đột ngột mất tích. Để cứu cô con gái yêu dấu của mình, Quản lý Kim sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

Từng là một điệp viên, nhưng giờ đây Quản lý Kim sống cuộc đời của một ông bố đơn thân bình thường.

Nhưng mọi thứ thay đổi sau khi con gái anh đột ngột mất tích.

Với nội dung hấp dẫn cùng sự hiện diện của So Ji Sub, Agent Kim Reactivated được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt. Suốt 21 năm theo đuổi diễn xuất, So Ji Sub chưa từng biết mùi thất bại và màn tái xuất này hứa hẹn sẽ giúp nam tài tử "bỏ túi" thêm một vai diễn xuất sắc.

Quản lý Kim, cựu điệp viên Sung Han Soo (Choi Dae Hoon) và huyền thoại chiến trường Park Jin Chul (Yoon Kyung Ho) sẽ bước lên một hành trình đầy nguy hiểm.

Bên cạnh So Ji Sub, Choi Dae Hoon và Yoon Kyung Ho cũng góp phần làm gia tăng kỳ vọng cho Agent Kim Reactivated. Gần đây, Choi Dae Hoon gây ấn tượng mạnh với diễn xuất đầy duyên dáng trong phim hành động - hài Biệt Đội Siêu Khờ. Còn với Yoon Kyung Ho, anh cũng đang là nhân tố quan trọng tạo nên tiếng vang cho Huyền Thoại Lính Bếp.

Rõ ràng, sự kết hợp của bộ ba này là rất đáng mong chờ. Thậm chí, có khán giả còn nói rằng nếu phải chọn ra 1 tác phẩm duy nhất được xem trước khi tận thế đến, đáp án sẽ là Agent Kim Reactivated.

Trailer phim Agent Kim Reactivated

Agent Kim Reactivated sẽ chính ra ra mắt khán giả vào ngày 26/6. Lúc này, một số những hình ảnh trong phim đã được nhà đài hé lộ. Và với những gì đã được chứng kiến, chúng ta có quyền tin rằng tác phẩm này sẽ là sự lựa chọn sáng giá cho những ai thích thể loại hành động - tội phạm.

nguồn: Mydramalist, SBS