Vào ngày 12/6, tại một quán cà phê ở Samcheong-ro (quận Jongno, Seoul), So Ji Sub đã có buổi trò chuyện nhân dịp ra mắt loạt phim gốc Netflix Mercy For None . Bộ phim kể về nhân vật Nam Ki Jun (do So Ji Sub thủ vai), người từng tự cắt gân Achilles để rời khỏi thế giới “Mercy For None”, nhưng sau 11 năm, anh trở lại để điều tra cái chết của em trai Ki Seok (Lee Jun Hyuk đóng) – người từng là cánh tay phải của tổ chức. So Ji Sub vào vai “huyền thoại” Nam Ki Jun – người từng có tất cả nhưng đã lựa chọn biến mất sau một biến cố lớn. Tuy nhiên, cái chết đầy uẩn khúc của em trai khiến anh không thể làm ngơ, và hành trình trả thù bắt đầu.

Bộ phim nhanh chóng gây tiếng vang, lọt top 10 tại 44 quốc gia và đứng thứ 2 toàn cầu trong bảng xếp hạng Netflix dành cho series không nói tiếng Anh. Dù vậy, So Ji Sub cho biết: “Vì đây là lần đầu tôi đóng series Netflix nên cũng chưa cảm nhận được rõ phản ứng khán giả. Tôi không thường xuyên xem phản hồi nên có lẽ cần thêm thời gian. Thứ hạng toàn cầu nghe thì to tát nhưng tôi chưa thấy rõ thực tế ra sao. Chỉ biết là bạn bè tôi đều bảo phim hay".

Việc tái xuất thể loại noir sau hơn một thập kỷ không phải là ngẫu nhiên. Anh chia sẻ: “Tôi vốn yêu thích dòng phim noir. Cái năng lượng giữa các nhân vật va chạm vào nhau thực sự hấp dẫn. Nhưng thể loại này không nhiều, mỗi năm có thể chỉ ra 1-2 kịch bản. Vậy nên khi được gửi kịch bản, tôi cảm thấy biết ơn".

Khi được hỏi vì sao lại được chọn cho vai này, anh thẳng thắn: “Tôi nghĩ có lẽ là do hình tượng tôi đã xây dựng trong các phim trước. Nhân vật Ki Jun không nói nhiều, khá giống tôi ngoài đời nên có lẽ người ta thấy tôi hợp vai".

Đáng chú ý, Mercy For None được chuyển thể từ webtoon cùng tên có lượng fan đông đảo. So Ji Sub nói: “Tôi đọc kịch bản trước, sau đó mới đọc webtoon. Lúc đó tôi đã nghĩ: ‘Không biết mình có làm nổi không?’ Vì hành động khá nhiều, mà tôi thì giờ cũng có tuổi, khớp xương không còn như xưa. Nhưng may mắn là quay xong không chấn thương gì. Chỉ là đầu óc thì đã phản ứng, nhưng cơ thể thì chậm một nhịp".

Về sự khác biệt với nguyên tác, anh cho biết: “Dù Ki Jun có dừng lại, anh ta không lùi bước. Bản gốc thì sau mỗi kẻ thù lại tiến thêm một bước, nhưng như vậy có thể bị đứt mạch. Phim chọn cách thể hiện bằng năng lượng và sức mạnh. Chúng tôi ưu tiên những không gian hẹp, ít khi đánh theo kiểu cả bọn cùng lao vào, vì thế trông sẽ mạnh mẽ hơn".

So Ji Sub bày tỏ hy vọng khán giả fan nguyên tác sẽ đón nhận: “Chúng tôi không phá vỡ nguyên tác, mà làm phim để vượt qua nó. Hy vọng mọi người nhìn nhận bằng góc nhìn tích cực".

Phân cảnh hành động trong “hang kiến” được nam diễn viên xem là cao trào nhất phim. “Cảnh đó rất mệt về cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi luôn sợ ai đó sẽ bị thương. Có cả diễn viên không chuyên tham gia, nên chỉ cần sơ suất là tai nạn xảy ra. Trước khi quay, tôi luôn chú ý điều đó".

Anh tiết lộ mình tự thực hiện khoảng 70-80% các pha hành động. “Tôi không thể làm mọi thứ mình muốn, vì còn phải tính đến hiệu quả hình ảnh. Nhưng tôi trao đổi rất nhiều với đạo diễn. Thể lực thì không vấn đề, tôi vẫn tập gym thường xuyên, dạo này còn tập thêm boxing".

Mấu chốt cảm xúc trong phim là cái chết của em trai – động lực khiến Ki Jun hành động. So Ji Sub giải thích: “‘Ki Jun’ không phải người tốt. Anh ta tàn nhẫn trả thù. Nhưng tôi muốn khán giả thấy được sự đau đớn, sự tuyệt vọng trong ánh mắt, trong hành động của anh ấy. Dù không khai thác nhiều về mối quan hệ hai anh em, nhưng tôi nghĩ như vậy là đủ. Ki Jun là kẻ ngốc chỉ biết nghĩ đến em trai".

“Quan trọng nhất là cảm xúc của từng cảnh. Tôi không luyện tập riêng ánh mắt, mà cố đưa cảm xúc vào từng cảnh quay,” anh nói thêm.

Khi được hỏi về hướng đi tương lai, So Ji Sub thú nhận: “Tôi không nghĩ mình là diễn viên thực lực. Tôi cảm thấy mình diễn gì cũng trông giống nhau. Đôi khi tự hỏi: ‘Mình còn có thể làm gì khác được nữa?’ Người ta thấy tôi có mới mẻ thì cũng vẫn bảo là giống như trước. Vậy có nên tiếp tục làm thứ mình giỏi hay tìm cái mới? Tôi không có câu trả lời. Nhưng nếu Mercy For None được đón nhận, có thể tôi sẽ lại chọn làm điều mình làm tốt nhất".

Dù vậy, anh vẫn dành tình cảm đặc biệt cho noir: “Chừng nào còn làm diễn viên, tôi vẫn muốn tiếp tục với dòng phim noir. Dù ít hay nhiều hành động, thể loại này luôn khiến trái tim tôi bùng cháy".

Một chi tiết gây chú ý là việc So Ji Sub tặng mỗi thành viên trong đoàn một chỉ vàng sau khi đóng máy. Anh cười nói: “Tôi vẫn luôn tặng quà khi kết thúc phim. Nhưng lần này đông người quá, chính tôi cũng bất ngờ. Không có tiêu chuẩn cụ thể, tôi gửi quà cho cả diễn viên, nhân viên hậu trường và cả các quản lý. Đó là lời cảm ơn, cũng là trách nhiệm khi mình là diễn viên chính. Có người tưởng tôi được tài trợ, nhưng thật ra là tôi tặng thật. Dạo này kinh tế khó khăn, vàng là vật dụng có thể bán được khi cần nên tôi chọn tặng vàng".