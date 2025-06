Nếu phải chỉ ra một "tân binh khủng long" của màn ảnh Hàn Quốc hiện tại, đó chắc chắn phải là Choo Young Woo. Anh đang thu hút nhiều sự chú ý với màn thể hiện xuất sắc trong bộ phim Không Dung Thứ (tựa Anh: Mercy For None), khắc họa nhân vật phản diện Lee Geum Son hay đến độ làm khán giả xem mà nổi da gà.

Choo Young Woo giờ là ngôi sao trẻ được săn đón bậc nhất xứ Kim Chi.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng chỉ mới cách đây 4 năm, Choo Young Woo hẵng còn phải trải qua quãng thời gian chật vật. Anh trượt hết các buổi thử vai mình tham gia, sau đó quyết định thử làm những công việc khác. Choo Young Woo từng dọn xe đẩy trong siêu thị, làm bảo vệ và cả công việc trông xe với mức lương chỉ 9000 won/giờ. Đây là những điều được chính Choo Young Woo chia sẻ khi tham gia chương trình You Quiz On The Block tập 297 phát sóng hôm 11/6 vừa qua.

Netizen bình luận về chia sẻ của Choo Young Woo:

- Xem Trauma Code thấy ảnh diễn cũng ổn, mà qua Mercy For None mới thấy ảnh đúng kiểu tân binh khủng long chứ chẳng đùa, nói chung Best New Actor là danh xứng với thực (mình không xem Chuyện Nàng Ok nên không bình luận). - Ông này năm nay bội thu luôn. Đóng toàn phim hot từ đầu năm tới giờ. - Tài năng, quá xứng đáng luôn á. Mong ảnh sẽ đóng thêm nhiều phim nữa.3 - Ảnh lẽ ra phải hot từ lúc chiếu Oasis - Ốc Đảo Thanh Xuân rồi á chứ, đóng chung với Seol In Ah (nữ chính) và Jang Dong Yoon (nam chính). Vai đó ảnh điên lắm luôn, diễn xuất đã thực sự (tui coi cut) mà ai dè sau Oasis ảnh ngủm luôn tới Trauma Code và Lady Ok mới hot thật, huhu. Mà thôi ảnh nên hot, phải hot, xứng đáng hot. - Giờ kể cười vậy chứ hồi đó bị vậy đóng cửa khóc huhu không chừng. - Gương mặt này đi làm thêm chắc mấy khách nữ cũng hú hồn dữ ha. - Thấy giải diễn viên mới cho anh này hợp lý phết, vai gì cũng làm ổn cả. - Thương anh bé.

Dẫu vậy giờ đây, Choo Young Woo đang là cái tên hot bậc nhất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Suốt khoảng thời gian hơn nửa năm qua, anh liên tục góp mặt trong những dự án đình đám, từ Chuyện Nàng Ok đóng cùng Lim Ji Yeon, Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương của Joo Ji Hoon và mới nhất là Không Dung Thứ - nơi anh may mắn được làm việc cùng các tiền bối trong nghề như So Ji Sub, Huh Joon Ho, Ahn Kil Kang, Jo Han Chul...

Ảnh: Fanpage Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn.

Choo Young Woo có lối diễn xuất linh hoạt, thể hiện được nhiều dạng nhân vật khác nhau.

Đáng nói hơn, ở bất cứ tác phẩm nào, Choo Young Woo cũng đảm nhận nhân vật thuộc tuyến chính, có thể không phải là trung tâm nhưng luôn có đủ không gian để phô diễn tài năng. Hơn nữa, các vai diễn này không hề một màu, cho thấy khả năng diễn xuất linh hoạt của anh chàng.

Sắp tới, Choo Young Woo hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ với bộ phim lãng mạn Head over Heels. Ở tác phẩm này, anh có màn tái hợp sau 4 năm cùng Cho Yi Hyun. Choo Young Woo đảm nhận vai Bae Gyeon U, một anh chàng điển trai nhưng mang định mệnh phải chết. Trong khi đó, Cho Yi Hyun hóa thân thành cô nàng pháp sư Park Seong A. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Park Seong A đã phải lòng Bae Gyeon U. Chính vì vậy, cô quyết định giúp "crush" thoát khỏi sự sắp đặt của số phận.