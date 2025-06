Trong số các bộ phim Hàn Quốc lên sóng vào tháng 6 này, Tôi Đã Cướp Mất Đêm Đầu Tiên Của Nam Chính (tựa Anh: The First Night With The Duke) là tác phẩm đáng chú ý với sự góp mặt của Taecyeon và Seohyun. Bộ phim chiếu trên KBS2 được kỳ vọng sẽ trở thành cơn sốt mùa hè, nhưng lại đang có khởi đầu không thực sự ấn tượng.

Cụ thể, rating 2 tập đầu của phim ghi nhận mức 3.3% (thứ 15 toàn quốc) và 3.4% (thứ 11 toàn quốc). Lượng người xem tập 1 đạt 532.000, trong khi lượng người xem tập 2 đạt 579.000 - theo thống kê từ Korea Nielsen.

Seohyun và Taecyeon nên duyên trong phim Tôi Đã Cướp Mất Đêm Đầu Tiên Của Nam Chính.

Dẫu vậy, với các khán giả đã xem Tôi Đã Cướp Mất Đêm Đầu Tiên Của Nam Chính, họ lại đánh giá đây là một bộ phim thú vị, có nhiều tình huống hài hước và mang đậm tính giải trí. Seohyun được đánh giá là có sự tiến bộ so với các tác phẩm trước đây, mang đến diễn xuất cực kỳ duyên dáng. Trong khi đó, Taecyeon ghi điểm nhờ ngoại hình cực kỳ điển trai, đứng với ai cũng thấy có chemistry.

Rating và lượng khán giả theo dõi phim Tôi Đã Cướp Mất Đêm Đầu Tiên Của Nam Chính.

Tôi Đã Cướp Mất Đêm Đầu Tiên Của Nam Chính thuộc thể loại phim ngôn tình - cổ trang - kỳ ảo, kể câu chuyện của nữ chính là cô nàng K (Seohyun), người bất ngờ xuyên không vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết. Tại đây, cô sống với thân phận Cha Seon Chaek, người vốn dĩ chỉ là nữ phụ xuất hiện trong đúng 1 dòng. Thế nhưng bởi sự hiện diện của K, số phận của Cha Seon Chaek đã hoàn toàn thay đổi.

Lee Beon (Taecyeon) là nam chính trong thế giới tiểu thuyết, cũng là nam chính của bộ phim. Anh xuất thân từ hoàng tộc, được nhà vua cực kỳ yêu mến. Lần đầu tiên Lee Beon gần nữ sắc là trong một đêm mặn nồng với Cha Seon Chaek, chính vì thế nên anh cho rằng họ nên có trách nhiệm với nhau.

Cha Seon Chaek phá vỡ hình tượng để Lee Beon không còn thích mình nữa, thế nhưng cô không thể đạt được mục đích (vietsub: fanpage Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn).

Cô nàng thậm chí còn định đi tu để trốn tránh Lee Beon khiến khán giả bật cười (vietsub: fanpage Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn).

Kể từ sau đêm đó, Cha Seon Chaek luôn tìm cách trốn chạy Lee Beon, mong muốn anh yêu nữ chính tiểu thuyết Jo Eun Ae để không thay đổi cốt truyện gốc. Tuy nhiên, dù có cố gắng đến đâu thì trái tim của Lee Beon cũng luôn hướng về cô. Và rồi theo thời gian, chính cô cũng nảy sinh tình cảm với anh.