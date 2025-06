KBS2 vừa nhá hàng những hình ảnh mới của bộ phim sắp phát sóng mang tên The First Night With The Duke (tạm dịch: Đêm Đầu Tiên Với Hoàng Tử). Tác phẩm này có sự góp mặt của bộ đôi diễn viên đình đám Seohyun và Taecyeon. Trong loạt ảnh được tung ra, cả hai khoe nhan sắc cực đỉnh trong tạo hình cổ trang trên phim trường, khiến khán giả cực kỳ mong chờ.

The First Night With The Duke kể câu chuyện của một nữ sinh trẻ gọi là K. Một ngày nọ, cô phát hiện bản thân đã xuyên không vào thế giới trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà cô yêu thích. Tại đây, cô trở thành Cha Seon Chaek, người vốn là một nhân vật phụ nhỏ bé.

The First Night With The Duke do Seohyun và Taecyeon đóng chính.

Cha Seon Chaek là tiểu thư của một gia đình quý tộc giàu có. Cô ấy là người luôn mong muốn sống một cuộc đời yên bình. Tuy nhiên giờ đây, trong cơ thể của Cha Seon Chaek là K, và cô đã trải qua một đêm với Lee Beon, nam chính trong cuốn tiểu thuyết.

Lee Beon là một hoàng tử sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, võ nghệ cao cường, là người lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng được nhà vua coi trọng. Trong quá khứ, Lee Beon từng trải qua những biến cố bi thương. Thế rồi bằng một cách nào đó, Cha Seon Chaek tình cờ gặp gỡ Lee Beon và an ủi tâm hồn anh.

Những hình ảnh hậu trường phim của cặp đôi diễn viên do KBS2 đăng tải.

Dù là hình ảnh hậu trường, thế nhưng nhan sắc của Seohyun vẫn rất đỉnh.

Taecyeon là mỹ nam có tiếng của màn ảnh Hàn Quốc.

Cuộc gặp gỡ định mệnh này mở đầu cho mối nhân duyên giữa hai người. Theo nguyên tác gốc, Lee Beon yêu nữ chính Cho Eun Ae. Cha Seon Chaek tìm mọi cách để kết nối hai người. Dẫu vậy, dù cô làm cách nào đi nữa thì sau tất cả, vận mệnh của ba người họ đều thay đổi và trái tim của Lee Beon luôn hướng về cô.

Không khó để thấy, The First Night With The Duke sở hữu một cốt truyện thú vị. Cộng thêm sự hiện diện của cặp đôi trai tài gái sắc Seohyun - Taecyeon, tác phẩm này hứa hẹn sẽ thu hút nhiều sự chú ý khi lên sóng vào ngày 11/6 sắp tới.

Seohyun hóa thân thành một cô sinh viên bất ngờ xuyên không vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.

Taecyeon đảm nhận vai nam chính Lee Beon. Anh là một hoàng tử có vẻ ngoài cuốn hút, được nhà vua ưu ái nhưng lại mang trong mình một quá khứ buồn.

Ngoài cặp đôi Seohyun - Taecyeon, The First Night With The Duke còn có sự góp mặt của các diễn viên Kwon Han Sol, Seo Bum June, Ji Hye Won, Oh Se Eun... Tác phẩm này được chỉ đạo sản xuất bởi Lee Woong Hee, người từng làm đạo diễn cho bộ phim My Perfect Stranger (Người Lạ Hoàn Hảo).