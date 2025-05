Bộ phim Thân Chủ Ma Của Tôi (tựa Anh: Oh My Ghost Clients) vừa lên sóng đã nhận nhiều lời khen từ khán giả. Tác phẩm này thu hút sự chú ý nhờ diễn xuất duyên dáng của nam chính Jung Kyung Ho.

Bên cạnh đó, không thể không kể tới màn cameo chất lượng của Kim Dae Myung. Nam tài tử từng hợp tác cùng Jung Kyung Ho ở cả 2 mùa của siêu phẩm Những Bác Sĩ Tài Hoa (tựa Anh: Hospital Playlist), chính vì thế nên không bất ngờ khi cả hai phối hợp vô cùng ăn ý.



Màn chuyển cảnh trong Thân Chủ Ma Của Tôi...

...gợi nhớ tới phân cảnh "huyền thoại" của NSƯT Quang Thắng trong bộ phim Chàng Trai Năm Ấy đóng cùng Sơn Tùng M-TP.

Trong bộ phim Thân Chủ Ma Của Tôi, Jung Kyung Ho đảm nhận vai No Mu Jin, một luật sư lao động. Dẫu vậy, anh ta lại sống mà không có bất kỳ ý thức nào về lịch sử hay nhận thức xã hội, lang thang khắp các công trường lao động để kiếm tiền thuê văn phòng. Điểm đặc biệt nhất ở No Mu Jin đó là khả năng nhìn thấy các linh hồn.

Ở tập 1, No Mu Jin bị người anh thân thiết là Jeong Min (Kim Dae Myung) rủ rê đầu tư tiền ảo. No Mu Jin đã lấy hết tiền thất nghiệp của mình để giao cho Jeong Min. Thế nhưng cuối cùng, Jeong Min làm mất tất cả nên quyết định tự vẫn. Bản thân No Mu Jin sau khi bị vợ phát hiện gây ra chuyện tày đình cũng ly thân anh.

Jung Kyung Ho diễn cảnh buồn nhưng lại gây cười cực mạnh, diễn xuất duyên dáng khiến khán giả thích mê.

Dù là một câu chuyện buồn, thế nhưng nó lại được kể lại theo một cách vô cùng hài hước, khiến khán giả xem mà "cười như điên". Đáng chú ý, phân đoạn chuyển cảnh từ lúc Jeong Min còn sống đến lúc lên ảnh thờ được nhận xét là rất mượt, đồng thời gợi nhớ tới màn chuyển cảnh "huyền thoại" trong bộ phim điện ảnh Chàng Trai Năm Ấy có sự tham gia của Sơn Tùng M-TP cùng nghệ sĩ NSƯT Quang Thắng.

Trên mạng xã hội, netizen để lại nhiều bình luận thể hiện sự hào hứng đối với tập đầu tiên của phim Thân Chủ Ma Của Tôi, dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Đoạn chú Gấu lên ảnh thờ mà tui cười không ngậm được mồm, tui xin xuống địa ngục trước. - Sao đám tang mà tui lại ngồi cười như điên vậy trời. - Ở bệnh viện thì hướng nội mà qua đây vừa hướng ngoại vừa hề vậy trời. - Xin lỗi đã cười. Thấy địa ngục nên xây thêm vài tầng nữa chứ tầng 18 không hợp với mình. - Giống đoạn chuyển cảnh trong Chàng Trai Năm Ấy lắm, hài ghê. - Phim gì chưa chi đã thấy hài tràn màn hình rồi á. - Chuyển cảnh mượt như chú Quang Thắng vậy.

Nói thêm Thân Chủ Ma Của Tôi, tác phẩm này hứa hẹn sẽ là sự kết hợp thú vị giữa hai các thể loại hài hước, siêu nhiên và luật pháp. Ngoài tài tử gạo cội Jung Kyung Ho, bộ phim còn có sự góp mặt của hai gương mặt trẻ là Seol In Ah và Cha Hak Yeon.

Bộ ba "báo thủ" trong phim Thân Chủ Ma Của Tôi.

Seol In Ah đảm nhận vai Na Hui Ju, em dâu kiêm "đồng đội cứng" của No Mu Jin. Cô không có công việc chuyên môn cụ thể nào, nhưng được mô tả là nhanh nhạy như một bóng ma khi nói đến vấn đề tiền bạc.

Trong khi đó, Cha Hak Yeon hóa thân thành anh chàng Ko Gyeon U, một nhà sáng tạo video bắt đầu sự nghiệp với tư cách phóng viên. Anh ấy cao ráo, đẹp trai, có tính cách dí dỏm và khiếu hài hước. Ban đầu, những gì Ko Gyeon U quan tâm là view, nhưng về sau anh nhận ra rằng ý nghĩa đằng sau các video mình tải lên còn quan trọng hơn thế.

Bộ phim Thân Chủ Ma Của Tôi phát sóng vào các ngày thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên MBC.