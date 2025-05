Nine Puzzles (Chín Mảnh Ghép Bí Ẩn) - bộ phim mới của nhà Disney+ vừa phát hành thêm 3 tập mới nhất và tiếp tục làm chao đảo khán giả toàn cầu. Chỉ với 9 tập đầu tiên được phát hành trong 2 tuần, bộ phim đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc),... và vững vàng nằm trong top 10 toàn cầu của Disney+. Hiện, Nine Puzzles cũng là phim không nói tiếng Anh duy nhất lọt vào top 10 dù thậm chí nó còn không được phát hành ở quá nhiều quốc gia.

Nine Puzzles là một bộ phim điều tra, tâm lý tội phạm với kịch bản đầy tính ẩn dụ cùng tầng tầng lớp lớp bí ẩn. Câu chuyện xoay quanh I Na (Kim Da Mi), một profiler (chuyên gia phân tích tội phạm) và cũng là nhân chứng duy nhất của một vụ án mạng 10 năm trước. Bất ngờ, cô nhận được những mảnh ghép kỳ lạ, báo hiệu sự tái xuất của kẻ sát nhân. Đồng hành bất đắc dĩ với cô là cảnh sát Han Saem (Son Seok Koo), người chưa từng tin cô vô tội từ vụ án trong quá khứ. Cặp đôi này không chỉ bị cuốn vào một chuỗi án mạng mới với mô-típ kỳ quái mà còn phải đối mặt với quá khứ chưa được hóa giải. Mỗi mảnh ghép được gửi đến đều là một lời nhắn ẩn dụ, thách thức họ lật mở danh tính thật sự của hung thủ đứng sau tất cả.

Khán giả quốc tế nhanh chóng bị cuốn hút bởi bầu không khí đậm chất u ám, các cú twist dồn dập, nhịp phim căng thẳng không cho phép rời mắt dù chỉ 1 phút. Trên IMDb, Nine Puzzles nhận được cơn mưa lời khen: “Hack não cực độ nhưng rất lôi cuốn”, “Đầy biểu tượng và triết lý, đúng chất thriller hiện đại”. Trên MyDramaList, người xem đặc biệt đánh giá cao việc bộ phim không dễ dãi đưa ra lời giải, mà để chính khán giả lần mò từng dấu vết. Sau 9 tập phim, khán giả không biết phải tin nhân vật nào khi ai cũng có thể là hung thủ, kể cả I Na, người luôn cố gắng để chứng minh sự trong sạch.

Dù là phim truyền hình nhưng Nine Puzzles lại mang màu sắc điện ảnh rõ rệt: ánh sáng được xử lý cực tốt để tôn lên cảm xúc nhân vật, các cú máy chuyển cảnh độc đáo, phong cách dựng phim khơi gợi sự căng thẳng tột độ mà không cần lạm dụng jumpscare. Phong cách mỹ thuật thời gian vô định càng khiến thế giới trong phim trở nên ám ảnh và kỳ bí hơn bao giờ hết. Đặc biệt, lối xây dựng nhân vật "không ai hoàn toàn vô tội" tạo nên bầu không khí ngột ngạt nhưng đầy hấp dẫn, khó đoán cho tác phẩm.

Một trong những lý do khiến Nine Puzzles trở nên hot không tưởng là nhờ sức hút từ nam chính Son Seok Koo. Nam diễn viên tiếp tục dòng phim sở trường khi vào vai Han Saem - một cảnh sát mạnh mẽ nhưng luôn mang nỗi nghi ngờ sâu sắc, đặc biệt với chính cộng sự của mình. 2025 dường như là năm bùng nổ của Son Seok Koo. Chỉ trong vài tháng đầu năm, anh đã gây ấn tượng trong hai tác phẩm chất lượng là Heavenly Ever After, Virus và hiện tại là Nine Puzzles. Mỗi vai diễn là một màu sắc khác nhau, từ hành động nặng đô, tâm lý gai góc đến ngôn tình, chữa lành. Không cần ồn ào, Son Seok Koo vẫn chứng minh đẳng cấp của một diễn viên thực lực, có thể cân mọi thể loại và khiến người xem phải dán mắt theo từng biểu cảm, từng ánh nhìn của anh.