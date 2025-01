Chuỗi xui xẻo của em út SNSD: Tai nạn chấn thương, phát khóc vì bị khơi lại lùm xùm, phim mới vướng phốt nghiêm trọng

Trong thời gian qua, tên tuổi Seohyun gắn với nhiều ồn ào. Đáng chú ý, cô không gây ra lỗi lầm mà bị ảnh hưởng bởi những nhân vật tai tiếng. Mới đây nhất, phim mới The First Night With The Duke của Seohyun - Taecyeon đã bị dừng quay vì làm hư hại di tích lịch sử.

Cụ thể, 1 kiến trúc sư đã phát hiện đoàn làm phim đóng đinh lên Học viện Khổng tử Byeongsanseowon ở thành phố Andong. Đây là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận từ năm 2019, và đã có nhiều sự phàn nàn về sự cố này. Khi được kiến trúc sư hỏi có được phép đóng đinh vào di tích không, nhân viên đoàn làm phim tỏ ra khó chịu và thách thức kiến trúc sư liên hệ với chính quyền địa phương.

Phim mới của Seohyun - Taecyeon bị dừng quay...

... do ekip làm hư hại di tích lịch sử

Người này đã liên hệ với Sở Di sản Văn hóa Andong. 1 viên chức xác nhận đã cấp phép cho đoàn làm phim ghi hình nhưng ngạc nhiên trước chuyện họ đóng đinh treo đạo cụ ở di tích. Tuy nhiên đoàn làm phim The First Night With The Duke vẫn tiếp tục quay, khiến kiến trúc sư này phải phản ánh vụ việc lên Cục Di sản Văn hóa, yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc hành vi vi phạm Đạo luật Di sản Quốc gia.

KBS liền đưa ra lời xin lỗi, dừng quay phim hứa hợp tác để khôi phục di tích về nguyên trạng. Dù không trực tiếp gây ra lỗi nhưng tên tuổi Seohyun - Taecyeon đã bị ảnh hưởng tiêu cực theo.

Seohyun chịu ảnh hưởng nặng nề vì lỗi của đoàn làm phim

Em út SNSD còn bị thương trong quá trình quay phim, khiến cô phải chống nạng tham dự lễ trao giải KBS Drama Awards 2024. Tại đây, cô lâm cảnh bối rối khi Kim Jung Hyun bất ngờ nói lời xin lỗi vì scandal ghẻ lạnh năm 2018. Nhiều khán giả cho rằng Kim Jung Hyun đã ra đòn tâm lý với Seohyun khi vừa khơi lại chuyện buồn của nữ idol lại vừa ép cô phải nhận lời xin lỗi trước đồng nghiệp và khán giả. Được biết, em út SNSD đảm nhận vai trò MC cho buổi lễ mới đây.

Starnews tiết lộ Seohyun đã bật khóc nức nở trong hậu trường ngay sau động thái xin lỗi của tài tử họ Kim. 1 nhân viên sự kiện cho biết thêm, mỹ nhân SNSD sau đó đã kịp lấy lại bình tĩnh để tiếp tục dẫn dắt buổi lễ.

Seohyun vừa phải chống nạng...

... vừa bối rối vì Kim Jung Hyun bất ngờ xin lỗi

Tới sáng 3/1, đại diện của Kim Jung Hyun đã chính thức lên tiếng giải thích làm rõ về màn xin lỗi tại lễ trao giải cách đây ít ngày: “Đúng là Kim Jung Hyun đã công khai xin lỗi khi phát biểu nhận giải. Và anh ấy có nhắc đến những hành vi ứng xử trong quá khứ của mình. Tuy nhiên, nam diễn viên không hề chỉ đích danh ai cả. Kim Jung Hyun xin lỗi vì những hành vi thiếu chín chắn trước đây, anh ấy chỉ nói chung chung mà thôi”.

Tuy nhiên khán giả cho rằng ekip Kim Jung Hyun đã đưa ra lời giải thích trí trá nhằm chối bỏ trách nhiệm sau khi đã làm Seohyun khóc nức nở tại lễ trao giải KBS Drama Awards 2024. Vì trước đó nguồn tin của tờ Starnews đã khẳng định, Kim Jung Hyun tuy không trực tiếp nhắc tới tên Seohyun trong bài phát biểu nhận giải nhưng đã quay hẳn sang phía nữ idol rồi cúi đầu xin lỗi. Trong video hiếm hoi do fan quay tại lễ trao giải, không khó để nhận ra Seohyun tỏ ra sượng trân, cam chịu khi lắng nghe lời xin lỗi của tài tử Hạ Cánh Nơi Anh. Được biết, KBS Drama Awards 2024 đã hoàn tất ghi hình kín và sẽ lên sóng trong thời gian tới.

Nữ idol kiêm diễn viên còn khóc trong hậu trường

Trong quá trình hợp tác ở bộ phim Time cách đây 7 năm, Kim Jung Hyun đã liên tục có hành động phũ phàng với Seohyun. Không chỉ từ chối khoác tay Seohyun trong họp báo, Kim Jung Hyun còn vội vàng lấy khăn giấy lau tay sau khi chạm vào mỹ nhân SNSD ở phim trường. Hành động kém duyên này của tài tử họ Kim đã khiến Seohyun bật khóc ngay tại trường quay.

Tới năm 2021, Dispatch bóc trần minh tinh Seo Ye Ji đã đứng sau thao túng Kim Jung Hyun, không cho nam diễn viên đóng cảnh thân mật với Seohyun. Nhưng nam tài tử cũng hứng “gạch đá” vì thái độ thiếu chuyên nghiệp trong công việc, không biết phản kháng trước những yêu cầu vô lý từ bạn gái cũ. Kim Jung Hyun phải viết thư xin lỗi. Tuy nhiên đến năm 2023, tài tử này phủ nhận mọi chuyện và cho biết "mất trí nhớ" về năm 2018.

Vì ghen tuông mà Seo Ye Ji kiểm soát, thao túng bạn trai, không cho anh thân mật với bạn diễn

Nguồn: Kbizoom