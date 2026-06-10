Nữ thần thanh xuân là tai họa của Trương Lăng Hách

Đây là mỹ nhân đang vấp phải sự phản đối từ các fan của Trương Lăng Hách.

Sau thành công vang dội của Trục Ngọc, tên tuổi Trương Lăng Hách thăng hạng mạnh mẽ, trở thành một trong những nam diễn viên được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Bộ phim không chỉ giúp anh và bạn diễn Điền Hi Vi thu hút thêm hàng triệu người hâm mộ mà còn được xem là một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm nay. Sức hút của Trương Lăng Hách thậm chí được đánh giá đang tăng trưởng với tốc độ "thế chẻ tre", tiệm cận hàng ngũ đỉnh lưu của làng giải trí Trung Quốc.

Chính vì vậy, dự án cổ trang mới Thứ Đường mà nam diễn viên xác nhận tham gia nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Đặc biệt, vị trí nữ chính liên tục gây tranh cãi khi trải qua tới 7 lần thay đổi tin đồn casting trước khi thuộc về Lư Dục Hiểu. Theo thông tin mới nhất, mỹ nhân Nhập Thanh Vân đã được lựa chọn đảm nhận vai nữ chính của Thứ Đường, thay thế hàng loạt cái tên từng được đồn đoán trước đó như Trương Tịnh Nghi, Lý Lan Địch, Vương Ngọc Văn, Tống Tổ Nhi, Điền Hi Vi hay Lý Uyển Đát.

Việc tìm kiếm bạn diễn cho Trương Lăng Hách được cho là gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân xuất phát từ việc nam diễn viên gần như chắc chắn nắm giữ vị trí Phiên 1 trong dự án. Trong khi đó, Trương Tịnh Nghi và Lý Lan Địch đều mong muốn được bình phiên nên quá trình thương thảo không đạt kết quả. Tống Tổ Nhi và Điền Hi Vi lại vướng lịch trình dày đặc, còn Vương Ngọc Văn cùng Lý Uyển Đát được cho là chưa đủ sức nặng về độ nổi tiếng để đảm nhận vai nữ chính bên cạnh ngôi sao đang lên như Trương Lăng Hách.

Trương Tịnh Nghi và Điền Hi Vi được nhắm cho vai nữ chính nhưng đều từ chối

Bản thân Thứ Đường cũng là một dự án được đánh giá cao khi chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vụ Viên. Tô Lạc Vi và Thái tử Diệp Đình Yến là thanh mai trúc mã, yêu nhau sâu đậm và vốn được định sẵn sẽ trở thành đế hậu. Thế nhưng, một âm mưu tranh đoạt hoàng quyền đã khiến Diệp Đình Yến bị hãm hại, buộc phải giả chết, còn Tô Lạc Vi bị ép gả cho kẻ chủ mưu chính là người em trai mà họ từng hết lòng giúp đỡ. Nhiều năm sau, Diệp Đình Yến cải trang trở lại kinh thành để báo thù, trong khi Tô Lạc Vi dần khám phá sự thật về biến cố năm xưa. Gặp lại nhau trong thân phận xa lạ, cả hai từ nghi kỵ, lợi dụng lẫn nhau đến một lần nữa yêu lại từ đầu. Sau hàng loạt âm mưu, hiểu lầm và những màn phục thù căng thẳng, họ cùng lật đổ kẻ thù, giành lại ngai vàng và tình yêu đã mất.

Dù được đánh giá có ngoại hình nổi bật, diễn xuất tự nhiên và khá tương xứng với Trương Lăng Hách, việc Lư Dục Hiểu được lựa chọn lại không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ công chúng. Nguyên nhân đến từ hàng loạt tranh cãi mà nữ diễn viên vướng phải trong thời gian gần đây.

Theo nhiều nguồn tin trên mạng xã hội, Lư Dục Hiểu liên tục bị phản ánh về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp trên phim trường. Cô bị cho là thường xuyên mắc lỗi khi quay phim, thiếu tập trung khiến đoàn làm phim phải ghi hình lại nhiều lần. Ngoài ra, nữ diễn viên còn bị chỉ trích vì không kiểm soát tốt cộng đồng người hâm mộ, để fan công kích và lan truyền những thông tin tiêu cực nhắm vào các bạn diễn như Trần Tinh Húc hay Thừa Lỗi.

Bên cạnh đó, Lư Dục Hiểu cũng nhiều lần vướng nghi vấn lợi dụng các tin đồn "ghép đôi" với bạn diễn để gia tăng độ chú ý. Đặc biệt, trong dự án hợp tác cùng Đàn Kiện Thứ, cô từng bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích vì những hành động bị cho là quá đà, khiến hình tượng ngây thơ, đáng yêu vốn có bị ảnh hưởng đáng kể.

Chính những lùm xùm liên tiếp này khiến không ít khán giả lo ngại cho màn hợp tác giữa Lư Dục Hiểu và Trương Lăng Hách. Thậm chí, trên mạng xã hội còn xuất hiện ý kiến cho rằng nữ diễn viên đang trở thành "nỗi khiếp sợ của các nam thần" khi nhiều bạn diễn từng hợp tác với cô đều ít nhiều vướng tranh cãi.

Với vị thế đang ở đỉnh cao sự nghiệp của Trương Lăng Hách, không ít người cho rằng Lư Dục Hiểu có thể sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn từ người hâm mộ của nam diễn viên. Điều này cũng khiến nhiều cư dân mạng cảm thán rằng hành trình tìm kiếm nữ chính cho Thứ Đường quả thực vô cùng gian nan. Liệu Lư Dục Hiểu có thể vượt qua những định kiến và chứng minh năng lực của mình trong dự án lần này hay không vẫn là câu hỏi cần thời gian trả lời.