Thấy phim Trung Quốc này lên sóng là biết phải cày xuyên đêm: Nữ chính thông minh xem quá đã, không thể để dành nổi

Bộ phim Trung Quốc này mới chiếu và đang nhận phản hồi tích cực từ khán giả.

Mới đây, bộ phim Mạc Ly do Bạch Lộc và Thừa Lỗi đóng chính đã chính thức ra mắt khán giả. Tác phẩm này có khởi đầu thuận lợi khi nhanh chóng phá mốc 23.000 điểm nhiệt trên nền tảng Tencent Video chỉ sau 30 phút, sau đó tiếp tục cán mốc 24.000 và 25.000, đồng thời ghi nhận 306 giây quảng cáo từ 8 thương hiệu trong 5 tập đầu tiên.

Mạc Ly đã chính thức ra mắt và có một khởi đầu khả quan.

Mạc Ly được chuyển thể từ tiểu thuyết Thịnh Thế Đích Phi của tác giả Phượng Khinh, do Lâm Ngọc Phân đảm nhận vai trò đạo diễn. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu.

Nữ chính Diệp Ly là một cô gái bề ngoài dịu dàng nhưng bên trong mạnh mẽ. Cô mang trên mình mối thù diệt môn. Trong khi đó, nam chính Mạc Tu Nghiêu mang thân phận vương gia, là một chiến thần với trí tuệ cao tuyệt nhưng lại phải nhẫn nhịn, chịu đủ khuất nhục.

Phim phá 23.000 điểm nhiệt chỉ sau 30 phút.

Tác phẩm của Bạch Lộc và Thừa Lỗi có thành tích chiêu thương khá tốt với 306 giây quảng cáo đến từ 8 thương hiệu.

Ở những tập đầu tiên, Mạc Ly được đánh giá tích cực về nội dung. Khán giả nhận xét phim có khởi đầu với nhịp độ nhanh, các phân cảnh được xử lý gãy gọn, thiết lập nhân vật ổn, trong đó nhân vật Diệp Ly của Bạch Lộc có đất diễn để thể hiện sự thông minh, sắc sảo của mình.

Ngoài ra, tác phẩm này còn gây chú ý khi dường như không dùng filter như nhiều bộ phim khác. Tuy nhiên, điều này được đánh giá là mang lại cảm giác chân thật. Về diễn xuất, Bạch Lộc và Thừa Lỗi đều có màn thể hiện ổn thỏa. Với những khán giả thích thể loại ngôn tình cổ trang theo mô-típ "song cường", Mạc Ly là sự lựa chọn rất đáng để tham khảo.

Bạch Lộc đảm nhận vai nữ chính Diệp Ly.

Thừa Lỗi đảm nhận vai nam chính Mạc Tu Nghiêu.

Trên mạng xã hội, netizen để lại những bình luận tích cực cho Mạc Ly. Họ bày tỏ sự háo hức với những bình luận như thấy phim chiếu là biết lại phải cày xuyên đêm hay cũng định để dành nhưng mà thôi quyết định xem luôn.

- Hay với cuốn hơn tui kỳ vọng á chèn. Thích thiết lập nữ chính Diệp Ly quá, khoái coi mấy nhỏ nữ chính giỏi vậy. - Bắt đầu hối hận khi xem hết một mạch 5 tập. Giờ phải chờ đến chiều mai mới có tập mới, huhu. - Tưởng không cuốn mà cuốn không tưởng, khỏi để dành coi liền đi. - Phim được cái da rõ không có bị cà mà vẫn đẹp, nhìn kiểu tự nhiên mê luôn. - Công nhận phim hay. Càng xem các tập tiếp theo diễn biến càng cuốn. Mình cũng vừa xem hết 5 tập. - Cày cả buổi chiều nè, hay thật. Đúng kiểu gu mình. Từ đầu năm đến giờ toàn xem phim Hàn thôi, giờ có bộ này xem ok phết. - Trưa nay bận không xem được, thôi lại phải cày xuyên đêm rồi haha.

Nguồn: Tencent Video, Weibo