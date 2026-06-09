Son Ye Jin xuất hiện trên thảm đỏ Golden Cinematography Awards lần thứ 46 trong thiết kế đầm suông màu hồng pastel dài qua gối. Nữ diễn viên gây chú ý với mái tóc bob ngắn khác biệt hình ảnh quen thuộc. Trên nhiều nền tảng, khán giả nói không nhận ra Son Ye Jin với kiểu tóc thiếu hiện đại. Tại lễ trao giải, cô được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.