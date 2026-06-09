Khán giả bất ngờ trước diện mạo mới của Son Ye Jin tại lễ trao giải Golden Cinematography Awards lần thứ 46. Trên thảm đỏ, nữ diễn viên xuất hiện với kiểu tóc bob ngắn cùng đầm hồng pastel tối giản, khiến nhiều người khó nhận ra "tình đầu quốc dân".
Son Ye Jin xuất hiện trên thảm đỏ Golden Cinematography Awards lần thứ 46 trong thiết kế đầm suông màu hồng pastel dài qua gối. Nữ diễn viên gây chú ý với mái tóc bob ngắn khác biệt hình ảnh quen thuộc. Trên nhiều nền tảng, khán giả nói không nhận ra Son Ye Jin với kiểu tóc thiếu hiện đại. Tại lễ trao giải, cô được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.
Bi Rain lựa chọn bộ suit xanh navy phối sơ mi trắng và cà vạt đồng màu. Nam ca sĩ, diễn viên xuất hiện với phong cách tối giản, lịch lãm tại lễ trao giải.
Yoo Hae Jin diện suit đen kết hợp sơ mi xám nhạt khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Tài tử giữ phong cách quen thuộc với trang phục đơn giản, gọn gàng.
Yoo Ji Tae xuất hiện trong bộ tuxedo đen ba lớp gồm áo vest, gilet và cà vạt đen. Nam diễn viên nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại sự kiện năm nay.
Moon Sang Min chọn suit đen kẻ sọc phối sơ mi lụa tối màu. Nam diễn viên trẻ tạo điểm nhấn bằng những cử chỉ thân thiện với người hâm mộ trên thảm đỏ.
Lee Joo Bin diện đầm cúp ngực màu đen với chi tiết đính khóa kim loại ở thân váy. Nữ diễn viên hoàn thiện tổng thể bằng sandal quai mảnh cùng kiểu tóc xõa thẳng. Cô nhận được giải thưởng Diễn xuất đặc biệt ở lễ trao giải.
Shin Hyun Bin nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Golden Cinematography Awards lần thứ 46. Cô xuất hiện trên thảm đỏ trong thiết kế đầm trắng dáng suông. Trang phục mang tông màu đơn sắc, phù hợp phong cách thanh lịch của nữ diễn viên.
Hoa hậu Hàn Quốc 2023 Choi Chae Won lựa chọn đầm trắng dài với phần tay áo cách điệu. Người đẹp giữ vẻ ngoài nhẹ nhàng khi tham dự lễ trao giải.
Shin Eun Soo nổi bật với bộ suit đen dáng oversized được biến tấu theo phong cách blazer dress. Nữ diễn viên trẻ hoàn thiện diện mạo bằng sandal quai mảnh và kiểu tóc ngắn cá tính trong ngày nhận giải Tân binh được yêu thích.
Đạo diễn Jang Hang Jun diện bộ suit kẻ caro tông xanh đen kết hợp sơ mi trắng. Ông được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc tại Golden Cinematography Awards lần thứ 46.
Kim Ki Ri xuất hiện với bộ suit xám ba mảnh, trong khi Ha Ji Young lựa chọn đầm dạ hội tông xám bạc với chất liệu xuyên thấu mềm mại. Cả hai cùng tạo dáng trên thảm đỏ trước giờ làm MC buổi trao giải.