Phim Trung Quốc gây bão với cảnh 18+ nghẹt thở: Nhan sắc cặp chính khiến 50 triệu người mê đắm

Với ngoại hình lý tưởng cùng phản ứng hóa học tự nhiên, cặp đôi được ví như bước ra từ truyện tranh, góp phần khiến cảnh 18+ càng thêm bùng nổ.

Bộ phim ngôn tình thanh xuân Chói Mắt đang trở thành tâm điểm chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ khi liên tiếp tạo ra những chủ đề nóng trên mạng xã hội. Mới đây, phân cảnh 18+ kéo dài khoảng 10 giây giữa Lý Quân Nhuệ và Quan Hiểu Đồng trong tập phát sóng ngày 9/6 đã nhanh chóng leo thẳng lên top tìm kiếm Weibo, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Dù chỉ kéo dài khoảng 10 giây, cảnh 18+ này đã tạo nên cơn sốt trên Weibo với gần 50 triệu lượt xem, 15.000 lượt thảo luận và 75.000 lượt tương tác.

Trong cảnh phim gây sốt, nhân vật Hình Vũ do Lý Quân Nhuệ thủ vai bất ngờ bế bổng Tình Dã (Quan Hiểu Đồng) bằng một tay rồi vừa bước đi vừa trao nụ hôn đầy cảm xúc. Chỉ kéo dài vài giây nhưng khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, được nhiều người gọi là một trong những cảnh tình cảm ấn tượng nhất của dòng phim ngôn tình hiện đại thời gian gần đây.

Điểm khiến phân đoạn này nhận được nhiều lời khen nằm ở độ khó trong quá trình thực hiện. Quan Hiểu Đồng vòng chân quanh eo bạn diễn, trong khi Lý Quân Nhuệ dùng một tay nâng đỡ cô và vẫn duy trì nụ hôn trong lúc di chuyển. Theo tiết lộ của nam diễn viên, anh đã dành một tuần tập trung rèn luyện cơ bụng và sức mạnh vùng trung tâm cơ thể để chuẩn bị cho cảnh quay. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phân đoạn được hoàn thành chỉ sau một lần ghi hình.

Bên cạnh đó, tạo hình của Lý Quân Nhuệ cũng góp phần giúp cảnh phim bùng nổ. Xuất hiện với sơ mi trắng, kính gọng cùng vóc dáng cao ráo và cơ bắp săn chắc, nam diễn viên được nhận xét mang đậm khí chất "nam chính bước ra từ tiểu thuyết". Trong khi đó, Quan Hiểu Đồng tiếp tục ghi điểm nhờ ngoại hình nổi bật và thần thái dịu dàng, tạo nên khung hình lãng mạn khiến người xem khó rời mắt.

Theo nhiều khán giả, sức hút của cảnh nóng này không nằm ở những kỹ thuật quay dựng cầu kỳ mà đến từ cảm xúc chân thật giữa hai nhân vật. Thay vì tạo cảm giác gượng ép hay quá đà như nhiều tác phẩm ngôn tình hiện nay, phân đoạn được đánh giá cao nhờ sự tự nhiên trong cách tương tác và biểu đạt cảm xúc của cặp đôi chính.

Một yếu tố khác góp phần tạo nên hiệu ứng bùng nổ chính là phản ứng hóa học giữa hai diễn viên. Với chiều cao lần lượt 1m82 và 1m72, Lý Quân Nhuệ và Quan Hiểu Đồng được nhận xét sở hữu tỷ lệ ngoại hình lý tưởng như bước ra từ truyện tranh. Ánh mắt, cử chỉ cùng cách thể hiện cảm xúc của cả hai giúp người xem dễ dàng tin vào câu chuyện tình yêu trên màn ảnh.

Trên Weibo, nhiều bình luận dành lời khen cho khả năng kiểm soát cơ thể của Lý Quân Nhuệ. Dù vừa bế bạn diễn, vừa di chuyển và thực hiện cảnh hôn, nam diễn viên vẫn giữ được tư thế ổn định, tạo cảm giác nhẹ nhàng và tự nhiên. Quan Hiểu Đồng cũng nhận về nhiều phản hồi tích cực khi cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong những phân cảnh tình cảm, mang đến hình ảnh mềm mại và giàu cảm xúc hơn trước.

Sức hút của cảnh hôn cũng góp phần giúp Chói Mắt tiếp tục duy trì thành tích khả quan. Tính đến ngày 9/6, bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng rating các đài vệ tinh, dẫn đầu nhiều chỉ số thảo luận và lượng xem trực tuyến. Riêng trên nền tảng Mango TV, phim ghi nhận khoảng 146 triệu lượt xem trong ngày.

Bộ phim kể về Tình Dã (Quan Hiểu Đồng thủ vai), một cô gái thành thị phải trở về quê hương Trát Trát Đình vào năm cuối cấp ba sau biến cố gia đình. Tại đây, cô gặp chàng trai thị trấn Hình Vũ (Lý Quân Nhuệ thủ vai) cùng những người bạn đồng trang lứa. Trong quá trình đồng hành cùng nhau, Tình Dã không chỉ nỗ lực thích nghi với cuộc sống mới mà còn dần chữa lành những tổn thương và sự lạc lối trong lòng nhóm thiếu niên ấy. Nhiều năm sau, cả hai gặp lại tại Trát Trát Đình. Lần này, Tình Dã và Hình Vũ không chỉ thực hiện được ước mơ của riêng mình mà còn tìm thấy tình yêu thuộc về họ.

Theo QQ