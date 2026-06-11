Phát hiện cặp sao Việt gọi nhau là vợ chồng giữa nơi đông người, netizen hoang mang “sao tưởng nhà gái đã có bồ”

Tương tác giữa 2 ngôi sao này khiến dân tình đặt dấu chấm hỏi lớn.

Đường đua phim Việt mùa hè này đang nóng dần theo từng ngày khi lần lượt các dự án điện ảnh độ bổ tới các rạp chiếu. Mở bát tháng 6 "mát tay" nhất chắc chắn là Ma Xó, tác phẩm kinh dị được chú ý bậc nhất thời điểm này. Mới chỉ phát hành gần 1 tuần, Ma Xó đã thu về hơn 82 tỷ đồng, xuất sắc dẫn đầu loạt phòng vé quốc nội hiện tại. Với đà tăng trưởng ấn tượng hiện tại, "đứa con cưng" của đạo diễn Phan Bá Hỷ được dự đoán sẽ nhanh chóng chạm mốc 100 tỷ trong thời gian ngắn.

Nhờ sức hút khó cưỡng từ Ma Xó, dàn cast cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Mới đây, 1 đoạn clip ghi lại hậu trường quay phim đã gây chú ý trên mạng xã hội nhờ tương tác giữa Avin Lu và Tín Nguyễn. Trong lúc nghỉ ngơi, Avin Lu đã tới khu chợ gần trường quay để mua tàu hũ cho anh và "vợ bầu". Bất ngờ nhất là anh chàng không ngần ngại xưng hô Tín Nguyễn là "vợ". "Chị lấy em hai ly. Em mua cho em một ly với vợ em một ly" , nam diễn viên giao tiếp với cô bán hàng.

Avin Lu và Tín Nguyễn xưng hô vợ chồng ngọt sớt

Tín Nguyễn sau khi nhận được ly tàu hũ cũng vui vẻ thưởng thức, đồng thời không quên cảm ơn Avin Lu. "Tàu hũ do chồng mua cho em rất là ngon. Cảm ơn nhé. Cảm ơn chồng Phú nhé" , Tín Nguyễn dí dỏm cho hay.

Đoạn tương tác đáng yêu giữa Avin Lu và Tín Nguyễn nhanh chóng khiến cư dân mạng thích thú. Bên cạnh việc đẩy thuyền cặp đôi bạn diễn, nhiều người cũng không nhịn được cười trước màn xưng hô "chồng - vợ" ngọt như mía lùi của cả hai. Đặc biệt, không ít netizen hài hước réo tên bạn trai tin đồn của Tín Nguyễn là Đoàn Thế Vinh, thắc mắc liệu anh có ghen hay không khi chứng kiến Avin Lu vô tư gọi bạn gái là "vợ" trước bàn dân thiên hạ.

Một số bình luận của netizen - Yêu cầu triệu hồi Đoàn Thế Vinh. - Ông Vinh đang soạn văn bản gửi cho Avin Lu. - Gọi bà Tín ngọt sớt vậy không sợ ông Vinh ghen hả. - Anh Vinh đã xem và phán xét. - Đôi này cũng cưng dữ ha nhưng tưởng nhà gái có bồ rồi mà.

Tin đồn hẹn hò giữa Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh bắt đầu rộ lên từ năm 2023, khi cả hai thường xuyên đồng hành trong các video TikTok và sở hữu những màn tung hứng đầy ăn ý. Không chỉ hợp tác trong công việc, cặp đôi còn liên tục xuất hiện cùng nhau trong đời sống thường nhật, khiến nhiều khán giả tin rằng mối quan hệ giữa họ không đơn thuần dừng lại ở mức bạn bè.

Đến đầu năm 2025, nghi vấn càng được đẩy lên cao khi Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh cùng tham gia phim điện ảnh Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng của đạo diễn Lý Hải. Dù nhân vật của cả hai trên màn ảnh không phải một cặp đôi, sự kết hợp tự nhiên cùng loạt khoảnh khắc tương tác đầy cảm xúc vẫn khiến người xem tích cực "đẩy thuyền". Sau hiệu ứng từ bộ phim, hai gương mặt trẻ tiếp tục xuất hiện cạnh nhau tại nhiều sự kiện giải trí, đồng thời duy trì việc sản xuất nội dung chung trên mạng xã hội, khiến đồn đoán về chuyện tình cảm ngày càng lan rộng.

Tuy chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ, Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh vẫn được xem là một trong những cặp đôi được khán giả trẻ quan tâm bậc nhất hiện nay. Việc thường xuyên diện trang phục đồng điệu, xuất hiện thân thiết bên hội bạn chung và liên tục bị đồng nghiệp trêu ghép cũng góp phần khiến công chúng thêm tò mò về mối quan hệ thực sự của cả hai.

Về sự nghiệp, Tín Nguyễn là một trong những TikToker sở hữu lượng người theo dõi ấn tượng trước khi lấn sân diễn xuất. Sau dấu ấn đầu tiên với Lật Mặt 7: Một Điều Ước, cô tiếp tục góp mặt trong Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng và Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu. Liên tiếp xuất hiện trong các dự án điện ảnh ăn khách, Tín Nguyễn dần khẳng định vị thế của một gương mặt trẻ nhiều tiềm năng trên màn ảnh rộng.

Trong khi đó, Đoàn Thế Vinh cũng là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình sáng và xuất thân đặc biệt. Tốt nghiệp ngành kinh tế nhưng lựa chọn theo đuổi nghệ thuật, anh từng hoạt động trong lĩnh vực vũ đạo và có cơ hội làm việc cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Sau đó, Đoàn Thế Vinh chuyển hướng sang diễn xuất, ghi dấu ấn qua các dự án truyền hình lẫn điện ảnh, từng bước xây dựng hình ảnh một nam diễn viên trẻ triển vọng của Vbiz.