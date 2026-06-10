Mỹ nam Việt duy nhất cả đời đóng 30 vai công an: Bỏ phố về quê nuôi cá trồng rau, cưới vợ đẹp kém 11 tuổi

Nói đến mỹ nam này, khán giả sẽ nhớ đến loạt vai diễn chiến sĩ công an quen thuộc trên màn ảnh Việt.

Ngày 10/6, buổi họp báo ra mắt bộ phim Lửa Trắng đã chính thức diễn ra ở Hà Nội, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và giới báo chí. Gia nhập khung giờ vàng tháng 6/2026, Lửa Trắng lựa chọn đề tài phòng chống tội phạm ma túy - một vấn đề nóng bỏng và mang tính thời sự trong đời sống hiện đại. Bộ phim không chỉ khắc họa hành trình phá án đầy cam go của lực lượng chức năng mà còn phơi bày những cạm bẫy tinh vi của các loại ma túy thế hệ mới đang len lỏi vào đời sống giới trẻ, núp bóng dưới những cuộc vui, môi trường giải trí, mạng xã hội và giấc mơ đổi đời. Lửa Trắng hứa hẹn mang đến cho khán giả một câu chuyện hấp dẫn, đồng thời góp thêm màu sắc mới cho dòng phim chính luận, điều tra trên sóng truyền hình.

Sự kiện có sự tham gia của dàn ekip gồm nhiều diễn viên truyền hình quen thuộc như Thu Quỳnh, Việt Hoa, NSƯT Hồ Phong, Bảo Anh, Trương Hoàng, Mạnh Cường và Cù Thị Trà. Trong số đó, Bảo Anh nhận được sự quan tâm không nhỏ vì anh lại vàp một vai chiến sĩ công an. Trong bộ quần áo lịch sử và tối giản, Bảo Anh có những chia sẻ đáng chú ý về sự nghiệp đóng phim hơn 20 năm và nhân vật Vũ Bá Tân trong Lửa Trắng.

"Hai mươi năm, hai mươi năm cống hiến với vai chiến sĩ công an. Vâng, hai mươi năm. Có những năm thì làm hai, ba vai công an liền. Như năm 2007, 2008 thì mỗi năm ba, bốn vai gì đấy. Tổng cộng hiện tại là khoảng ba mươi vai chiến sĩ công an và được thăng cấp đúng theo quy trình luôn ạ. Nếu để tìm được sự khác biệt trong bộ màu quần áo chiến sĩ công an ấy thì đúng thật là không có gì có thể khác được. Vì khi đã khoác lên người bộ cảnh phục, thường mình hay gọi là 'siêu nhân xanh', bộ quần áo siêu nhân xanh, thì không thể khác được", Bảo Anh nêu lên quan điểm khi khoác lên mình bộ cảnh phục - từ tác phong, cử chỉ, dáng đi đến cách giao tiếp đều phải tuân thủ những chuẩn mực nhất định.

Chia sẻ của Bảo Anh

Nam diễn viên thừa nhận sau hàng chục năm hóa thân thành các chiến sĩ công an, anh vẫn cảm thấy vai Vũ Bá Tân là một thử thách đặc biệt. "Nhất là với một người có kinh nghiệm hai mươi năm như mình mà còn thấy khó thì chắc chắn người khác còn thấy khó thế nào thì không biết được. Nhưng với vai diễn Vũ Bá Tân này thì quả thật là khó thật", nam diễn viên cho hay.

Nhắc đến những gương mặt quen thuộc của dòng phim hình sự phía Bắc, Bảo Anh là cái tên khó có thể bỏ qua. Sinh năm 1981 tại Hà Nội, nam diễn viên bén duyên với nghệ thuật sau khi theo học khóa đào tạo diễn xuất của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Người Phán Xử, Mê Cung, Hồ Sơ Cá Sấu, Mặt Nạ Gương, Gara Hạnh Phúc, Biệt Dược Đen, Độc Đạo và mới đây là Lửa Trắng.

Điều đặc biệt là trong suốt sự nghiệp, Bảo Anh gần như gắn liền với hình tượng chiến sĩ công an. Tần suất xuất hiện dày đặc đến mức nhiều khán giả lầm tưởng anh là công an thật ngoài đời. Nhờ ngoại hình nam tính, phong thái đĩnh đạc cùng nét diễn điềm tĩnh, Bảo Anh từng được khán giả ưu ái gọi là "chiến sĩ công an đẹp trai nhất màn ảnh Việt".

Không chỉ có sự nghiệp ổn định, đời tư của nam diễn viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Năm 2013, Bảo Anh kết hôn với bà xã kém anh 11 tuổi. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, cặp đôi hiện có tổ ấm hạnh phúc bên ba người con. Dù là gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng, Bảo Anh lại lựa chọn cuộc sống khá giản dị. Nhiều năm qua, anh cùng gia đình rời xa nhịp sống ồn ào nơi phố thị để tận hưởng không gian yên bình ở vùng ven Hà Nội, tự tay trồng rau, nuôi cá, chăm sóc vườn tược và dành phần lớn thời gian cho vợ con mỗi khi không bận đóng phim.

Nói thêm về Lửa Trắng, câu chuyện mở ra từ cuộc điều tra về một loại ma túy mới đang âm thầm lan rộng trong giới trẻ, len lỏi vào cộng đồng qua những bữa tiệc, livestream và hào quang giải trí. Từ những manh mối rời rạc, lực lượng C04 lần ra đường dây Santana - một tổ chức tội phạm tinh vi, nhiều tầng nấc và cực kỳ nguy hiểm.

Tại tỉnh Sơn Hải, Mai (Việt Hoa) - cô gái trẻ mang nhiều uẩn khúc về thân phận, bất ngờ bị cuốn vào thế giới của Lão Công (NSƯT Hồ Phong), Cương "đen" (Duy Hưng), Lê Trường (Mạnh Cường) và Lan (Thu Quỳnh), những con người vừa quyền lực, vừa khó đoán. Giữa những màn đấu trí, cạm bẫy, phản bội và tham vọng, cuộc chiến Lửa Trắng dần trở thành hành trình sinh tử để bóc trần bóng tối, nơi mỗi niềm tin đều có thể là một cái bẫy.