Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nhân được mệnh danh “vạn người mê”: Khí chất tựa lan, dung nhan tựa ngọc

Cứ khi nhắc đến mỹ nhân này, người ta lại lưu luyến một nhan sắc thanh cao, nhẹ nhàng hiếm có trong showbiz Việt.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lên hàng loạt bài đăng, video và hình ảnh về Hạ Vi, cái tên từng khiến showbiz Việt xôn xao một thời nhưng đã gần như biến mất khỏi ánh đèn sân khấu suốt nhiều năm qua. Những khoảnh khắc cũ của người đẹp sinh năm 1993 liên tục được chia sẻ trở lại, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Không ít khán giả trẻ tỏ ra ngạc nhiên khi lần đầu biết đến Hạ Vi, trong khi thế hệ khán giả trước đây lại có dịp nhớ về một cô gái từng được gọi là "mỹ nữ vạn người mê" của Việt Nam.

Hạ Vi sở hữu nhan sắc hiếm gặp trong showbiz Việt - cô không quá sắc sảo, không quá choáng ngợp nhưng lại có sức hút rất riêng khiến người ta lưu luyến không nguôi. Gương mặt Hạ Vi hội tụ những đường nét thanh tú, hài hòa với đôi mắt sắc, sống mũi cao vừa phải, khuôn miệng nhỏ nhắn và làn da trắng hồng. Tất cả kết hợp tạo nên một vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết nhưng không hề nhạt nhòa.

Điều làm nên sự khác biệt của Hạ Vi nằm ở thần thái. Người đẹp luôn toát lên cảm giác nhẹ nhàng, điềm tĩnh và có phần xa cách. Cô không toát lên sự quyến rũ, thời thượng hay quyến rũ mà mang khí chất thanh lãnh, mong manh như một nàng thơ bước ra từ những thước phim điện ảnh. Ánh mắt của Hạ Vi thường phảng phất nét buồn man mác, đủ để tạo cảm giác bí ẩn và khiến người đối diện tò mò dõi theo

Không ít netizen từng nhận xét Hạ Vi mang vẻ đẹp đậm chất Á Đông, gợi nhớ hình ảnh những minh tinh màn bạc của thập niên trước. Ở cô có sự giao thoa giữa nét dịu dàng của một tiểu thư khuê các và thần thái sang trọng của một ngôi sao điện ảnh. Chính vì thế, dù không xuất hiện dày đặc trên truyền thông hay liên tục làm mới hình ảnh, Hạ Vi vẫn luôn được nhắc đến như một trong những mỹ nhân sở hữu khí chất đặc biệt nhất Vbiz. Có lẽ câu nói "khí chất tựa lan, dung nhan tựa ngọc" là phù hợp nhất để miêu tả Hạ Vi.

Một số bình luận của netizen: - Bây giờ không tìm thấy ai có khí chất như Hạ Vi. - Thẩm mỹ bao nhiêu lần cũng chẳng ai ra được cái đẹp như Hạ Vi. - Một vẻ đẹp tự nhiên không dao kéo, giờ thì không biết em đang nơi nào. - Cực thích nét bạn này. Trước lưu mãi cái ảnh bạn này dùng son đỏ chụp đẹp dã man. - Khí chất tựa lan, dung nhan tựa ngọc. Đẹp thanh cao, nhẹ nhàng mà sang lắm.

Hạ Vi tên đầy đủ là Phạm Hạ Vi, sinh năm 1993 tại Hải Phòng. Trước khi bước chân vào showbiz, cô đã lọt top tại một số cuộc thi sắc đẹp dành cho giới trẻ. Người đẹp theo học ngành Diễn xuất tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, đặt nền móng cho con đường nghệ thuật sau này. Từ những năm đầu thập niên 2010, cô đã là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí tuổi teen và các bộ ảnh thời trang, trước khi được công chúng biết đến rộng rãi với biệt danh "mỹ nữ vạn người mê".

Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi Hạ Vi được đạo diễn Ngô Thanh Vân giao vai Tấm trong phim điện ảnh Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể. Đây là dự án điện ảnh đầu tay của cô. Dù bộ phim đạt doanh thu khả quan và giúp tên tuổi Hạ Vi phủ sóng mạnh mẽ, khả năng diễn xuất của người đẹp vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Sau đó, Hạ Vi tiếp tục góp mặt trong Ông Ngoại Tuổi 30. Tuy nhiên, thay vì bứt phá mạnh mẽ như kỳ vọng, cô dần thu hẹp các hoạt động nghệ thuật.

Khoảng từ năm 2017 trở đi, Hạ Vi gần như rút khỏi showbiz. Cô hiếm khi tham gia sự kiện, ít xuất hiện trong các dự án nghệ thuật và lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Suốt gần một thập kỷ, người đẹp chỉ thỉnh thoảng thực hiện các bộ ảnh thời trang hoặc xuất hiện trong một số chiến dịch quảng bá của các nhà thiết kế, thương hiệu. Đến năm 2026, Hạ Vi dường như đã ở ẩn hoàn toàn khỏi hào quang showbiz, thỉnh thoảng chụp lookbook hay livestream TikTok bán hàng cho nhãn hàng. Dù vậy, mỗi lần xuất hiện trong các bộ ảnh mới hay những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cô vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng nhờ nhan sắc được đánh giá là gần như không thay đổi sau nhiều năm.