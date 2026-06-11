Hãy cùng đắm mình trong những thước phim ngôn tình ngọt ngào, đủ sức khiến bạn mỉm cười từ đầu đến cuối.

Trong thời gian gần đây, màn ảnh Hoa ngữ liên tục bị thống trị bởi các dự án cổ trang. Tuy nhiên, nếu muốn tạm gác những câu chuyện quyền mưu, báo thù hay trọng sinh để tìm lại cảm giác rung động ngọt ngào, các bộ phim ngôn tình hiện đại vẫn là lựa chọn lý tưởng. Theo cuộc bình chọn của cư dân mạng Weibo về những tác phẩm khiến khán giả "cười mỉm suốt từ đầu đến cuối", danh sách này quy tụ nhiều cái tên nổi bật, đến nay vẫn được xem là tượng đài của dòng phim ngôn tình hiện đại Trung Quốc.

Tôi Có Thể Đã Gặp Được Cứu Tinh

Tôi Có Thể Đã Gặp Được Cứu Tinh là một trong những phim ngôn tình hiện đại được đánh giá cao với điểm Douban lên tới 8,1. Dù khai thác mô-típ quen thuộc xoay quanh chuyện tình giữa tổng tài và nữ chính "oan gia ngõ hẹp", tác phẩm vẫn ghi điểm nhờ cách xây dựng cảm xúc tự nhiên, không lạm dụng các tình tiết lãng mạn gượng ép. Bên cạnh chuyện tình cảm, bộ phim còn khắc họa khá chân thực môi trường công sở cũng như khoảng cách thân phận giữa hai nhân vật chính. Phim kể về bác sĩ nhi khoa Diệp Thời Lam đang công tác tại một phòng khám ở làng Đào Nguyên. Trong lần đầu gặp mặt, cô nhầm viện trưởng mới Lục Chiêu Tây là một kẻ lừa đảo bán rượu thuốc nên liên tục gây khó dễ. Thế nhưng sau đó, Diệp Thời Lam bất ngờ trở thành trợ lý tạm thời của anh, và những lần tiếp xúc gần gũi đã khiến cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Luyến Tiếc Những Vì Sao

Được chuyển thể từ tiểu thuyết của Họa Trản Miên, Luyến Tiếc Những Vì Sao kể câu chuyện tình yêu kéo dài hơn 10 năm giữa đôi thanh mai trúc mã Tưởng Thời Diên (Trương Tân Thành) và Đường Dạng (Vương Ngọc Văn). Từ bạn học thân thiết, từng yêu rồi chia tay, cả hai sau nhiều năm trưởng thành đã vượt qua những hiểu lầm để tìm lại tình cảm dành cho nhau và tiến tới hôn nhân. Mang mô-típ "từ đồng phục học sinh đến váy cưới", bộ phim ghi điểm nhờ câu chuyện nhẹ nhàng, cảm xúc tự nhiên và không lạm dụng các tình tiết ngọt ngào gượng ép. Dù không quá bùng nổ về độ thảo luận, tác phẩm vẫn nhận phản hồi tích cực với điểm Douban 6,9.

Anh Cũng Có Ngày Này

Anh Cũng Có Ngày Này là một trong những bộ phim ngôn tình đáng xem nhưng khá bị bỏ lỡ của năm 2024. Phim xoay quanh Thành Dao, cô sinh viên luật mới tốt nghiệp, gia nhập một công ty luật danh tiếng và bất ngờ trở thành người ở chung nhà với ông chủ Tiền Hằng. Là luật sư tài giỏi nhưng khó tính, Tiền Hằng thường xuyên gây áp lực cho cấp dưới, trong khi Thành Dao lại có tính cách lạc quan, đôi lúc vụng về. Từ mối quan hệ oan gia nơi công sở, cả hai dần thấu hiểu, đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống và nảy sinh tình cảm. Điểm hấp dẫn của phim nằm ở những màn tương tác kéo - đẩy tự nhiên cùng phản ứng hóa học ngọt ngào giữa Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam.

Đôi Mắt Trìu Mến

Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Nhĩ Đông Thố Tử, Đôi Mắt Trìu Mến không phải dự án được đầu tư quá lớn hay tạo nhiều tiếng vang trước khi lên sóng. Dù vậy, bộ phim vẫn âm thầm chinh phục khán giả và duy trì lượng người xem ổn định nhờ câu chuyện tình cảm chữa lành giàu cảm xúc.

Phim xoay quanh Diệp Mông, người phụ nữ ngoài 30 tuổi quyết định từ bỏ công việc và cuộc sống đầy áp lực ở thành phố để trở về quê hương tìm kiếm sự bình yên. Tại đây, cô gặp Lý Cận Dữ, chàng trai lạnh lùng, ít nói nhưng mang trong mình nhiều tổn thương và bí mật chưa thể giãi bày. Từ những lần tiếp xúc ban đầu, cả hai dần mở lòng, trở thành chỗ dựa cho nhau và cùng chữa lành những vết thương trong quá khứ. Tuy nhiên, khi mối quan hệ vừa chớm nở, sự xuất hiện bất ngờ của một chiếc nhẫn đã kéo theo những biến cố mới, phá vỡ khoảng thời gian bình yên mà họ từng có.

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

Đây được xem là một trong những phim ngôn tình hiện đại thành công nhất những năm gần đây. Sự kết hợp giữa nguyên tác nổi tiếng của Cố Mạn và cặp đôi Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba giúp phim đạt hơn 100 triệu lượt xem trực tuyến chỉ sau 4 giờ lên sóng. Tác phẩm xoay quanh mối lương duyên từ thời thanh xuân đến khi trưởng thành của Kiều Tinh Tinh (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Vu Đồ (Dương Dương). Từng bị nam thần học đường Vu Đồ từ chối lời tỏ tình tận hai lần năm cấp Ba, Kiều Tinh Tinh không ngờ 10 năm sau gặp lại, cô đã là một đại minh tinh showbiz rực rỡ, còn anh lại là một kỹ sư hàng không vũ trụ tài năng. Nhờ định mệnh gắn kết qua một trò chơi điện tử, thế giới của hai con người ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau một lần nữa giao nhau, cùng viết nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn.

Yết Hí

Đây là một trong những phim ngôn tình có độ thảo luận khá tốt năm 2026. Tác phẩm kết hợp yếu tố xuyên không với trò chơi nhập vai kịch bản (script murder). Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tổ Lạc, bộ phim xoay quanh Hồ Tu, cô gái thành thị có đường tình duyên lận đận. Trong một lần tham gia trò chơi nhập vai giải đố theo lời rủ của bạn bè, cô bất ngờ gặp Tần Tiêu Nhất – một diễn viên NPC cuốn hút do Tiêu Trĩ Vũ thủ vai. Dù chỉ là nhân vật tồn tại trong những kịch bản được sắp đặt sẵn, anh lại dần trở thành ánh sáng đặc biệt trong cuộc sống vốn nhiều màu xám của Hồ Tu. Từ cuộc gặp gỡ giữa một người chơi mới và một NPC chuyên nghiệp, câu chuyện tình lãng mạn đan xen giữa ranh giới thực và ảo dần được mở ra.

Yêu Em

Nếu yêu thích Trương Lăng Hách sau Trục Ngọc, khán giả có thể tìm xem Yêu Em. Dù lên sóng cùng thời điểm với Khó Dỗ Dành và không tạo được hiệu ứng bùng nổ tương tự, bộ phim vẫn nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ nội dung nhẹ nhàng, chữa lành và chuyện tình ngọt ngào của cặp chính. Phim xoay quanh Thẩm Tích Phàm, một quản lý khách sạn thường xuyên mất ngủ vì áp lực công việc. Trong quá trình điều trị, cô quen biết bác sĩ Đông y Hà Tô Diệp. Từ mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân, cả hai dần trở nên thân thiết qua những lần gặp gỡ và nảy sinh tình cảm. Đặc biệt, hình tượng bác sĩ Hà Tô Diệp được khán giả yêu thích nhờ vẻ ngoài điển trai, khí chất ấm áp và màn thể hiện cuốn hút của Trương Lăng Hách.

Cá Mực Hầm Mật

Trong phim, Dương Tử hóa thân thành Đồng Niên cô gái thông minh với IQ vượt trội, được bạn bè gọi bằng biệt danh "Cá Mực Nhỏ". Trong khi đó, Lý Hiện đảm nhận vai Hàn Thương Ngôn, một tuyển thủ eSports nổi tiếng sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Đồng Niên đã phải lòng Hàn Thương Ngôn và kiên trì theo đuổi anh. Trên Douban, Cá Mực Hầm Mật đạt điểm số 7,1/10. Nhiều khán giả đánh giá cao phản ứng hóa học của cặp đôi chính. Một bình luận nhận được hơn 5.000 lượt thích viết: "Bộ phim vừa hài hước vừa ngọt ngào. Dương Tử diễn rất tự nhiên, đáng yêu, còn Lý Hiện thì cực kỳ cuốn hút."

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Với sự tham gia của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa từng tạo nên cơn sốt lớn trên màn ảnh Hoa ngữ năm 2022. Bộ phim ghi dấu ấn nhờ bầu không khí thanh xuân lãng mạn cùng chuyện tình nhiều thăng trầm của cặp đôi Lý Tuân và Chu Vận. Phim kể về hành trình kéo dài suốt 7 năm của hai người trẻ quen nhau từ thời đại học. Tình yêu của họ phải đối mặt với nhiều biến cố, đặc biệt là khoảng thời gian chia xa khi Lý Tuân vướng vòng lao lý.

Không chỉ khắc họa những rung động tuổi trẻ, tác phẩm còn theo chân hai nhân vật trưởng thành sau những mất mát và thử thách của cuộc sống. Nhờ nội dung giàu cảm xúc và phản ứng hóa học bùng nổ giữa cặp diễn viên chính, bộ phim đạt thành tích nổi bật khi lên sóng, đồng thời tạo hiệu ứng mạnh mẽ tại nhiều thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Thành công của tác phẩm cũng góp phần đưa tên tuổi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Ra mắt năm 2015, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên được xem là một trong những bộ phim thanh xuân ngôn tình thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất màn ảnh Hoa ngữ. Tác phẩm không chỉ gây sốt tại Trung Quốc mà còn lan rộng khắp châu Á, được nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan mua bản quyền làm lại. Đến nay, mỗi mùa tuyển sinh đại học, bộ phim vẫn thường được khán giả nhắc lại như biểu tượng của tình yêu tuổi trẻ trong giảng đường.

Phim kể về Bối Vy Vy, nữ sinh vừa xinh đẹp vừa học giỏi, tình cờ quen biết Tiêu Nại nam thần khoa Công nghệ thông tin thông qua một trò chơi trực tuyến. Từ những người đồng hành trong thế giới ảo, cả hai dần phát triển tình cảm và trở thành cặp đôi hoàn hảo ngoài đời thực. Không đi theo mô-típ ngược tâm hay drama kịch tính, tác phẩm chinh phục người xem bằng câu chuyện tình nhẹ nhàng, tích cực cùng những màn tương tác ngọt ngào của cặp chính.

Theo Weibo