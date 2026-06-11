Visual của các nhân vật phim Teach You A Lesson có sự khác biệt, nhưng cũng vô cùng đặc sắc so với bản truyện tranh gốc.

Bộ phim Hàn Quốc Teach You A Lesson (tựa Việt: Bài Học Đáng Đời ) nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý fan Việt bởi nội dung học đường đặc sắc, xoay quanh màn trị "trò hư" của Cục Bảo vệ Quyền sư phạm và những câu chuyện bạo lực học đường đáng suy ngẫm. Điều đáng nói, phim được chuyển thể từ truyện tranh webtoon cùng tên gây sốt một thời, với dàn nhân vật có những điểm độc lạ riêng so với cách thể hiện trên màn ảnh.

Nam chính Na Hwa Jin do Kim Mu Yeol đóng là tâm điểm chú ý kể từ khi Teach You A Lesson bùng nổ đến nay. Trên bản phim, nhân vật này sở hữu vẻ ngoài gọn gàng, phong trần và điển trai hơn hẳn so với những nét vẽ trong truyện. Ở bản gốc, người đọc vốn quen thuộc với một Hwa Jin có mái tóc dài cùng bộ râu đôi khi chưa được cạo sạch sẽ. Dẫu vậy, anh vẫn khoác lên mình bộ trang phục đen đặc trưng cùng dáng vẻ bất cần, quyền uy.

Bên cạnh Hwa Jin, người đứng đầu Cục Bảo vệ Quyền sư phạm Choi Gang Seok cũng có sự khác biệt rõ rệt. Trong truyện tranh, Gang Seok là một người đàn ông to lớn, vạm vỡ cùng bộ râu dày. Khi lên phim, ngôi sao Lee Sung Min mang đến hình ảnh vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục đầy tôn nghiêm, trải đời và bình tĩnh hơn.

Mảnh ghép tiếp theo của Teach You A Lesson là "quái nữ" Im Han Rim. Fan truyện có lẽ sẽ tiếc nuối đôi chút khi Han Rim trên màn ảnh không sở hữu mái tóc đỏ dài quyến rũ như bản gốc. Mặc dù vậy, diễn xuất bùng nổ của Jin Ki Joo, đặc biệt qua chất giọng nội lực đã phần nào bù đắp lại, khiến người xem không thể rời mắt.

Ngay từ tập 1, khán giả đã được diện kiến nam sinh Ryu Jun Hyung với hành vi bắt nạt bạn học tàn bạo, là biểu tượng của sự tha hóa bởi quyền lực. Nhìn chung, cả bản truyện và phim đều được lột tả chân thực, thuyết phục qua diễn xuất và cách thể hiện của Lee Seung Gyu.

Tiếp đến là Jang Kwon Hyuk - tên "trùm trường" xuất hiện trong tập 2 với vai vế khủng tại thế giới ngầm. Tên nam sinh trở thành thủ lĩnh khiến các bạn học khác kính nể, thậm chí chiến nhau để tranh giành sự ưu tiên. So với bản truyện, hình tượng trên phim do nam diễn viên Lee Tae Hwan thủ vai có phần gai góc và "đứng tuổi" hơn.

Phản diện tập 3 Han Ye Ri là một nữ sinh xinh đẹp, sở hữu tới 600 nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội nhưng cũng cực kì đáng sợ. Điều duy nhất làm nên khác biệt của cô giữa nguyên tác và bản phim do Park Seo Yoon thể hiện là mái tóc nhuộm màu hồng tím quyến rũ.

Xuất hiện trong tập 6 của Teach You A Lesson, Min Ji Woong khiến khán giả ghét cay ghét đắng vì hàng loạt hành vi phá hoại, cũng như thái độ thách thức của mình. Màn thể hiện của sao nam 33 tuổi Jang Yo Hoon có phần chưa thuyết phục về ngoại hình, đặc biệt khác hẳn so với nguyên tác. Song, diễn xuất của anh hoàn toàn thu phục được người xem.

Trong Teach You A Lesson, khán giả có dịp biết qua quá khứ của Na Hwa Jin, khi vị hôn thê của anh - cô giáo Choi Ga Yoon đã bị chính học sinh của mình sát hại. Cô xuất hiện không quá nhiều nhưng để lại ấn tượng mạnh mẽ bởi tạo hình xinh đẹp, được thể hiện bởi Ha Young cùng tạo hình có phần chững chạc hơn so với truyện.

Cuối cùng, nhân vật cô giáo chủ nhiệm lớp của Ye Ri - Sun Young (do Lee Sang Hee thủ vai) lại là cái tên bám sát nguyên tác nhất. Từ mái tóc, cách ăn mặc đến dáng vẻ rụt rè, sợ sệt học sinh của mình, Lee Sang Hee đều thể hiện tròn trịa, đặc biệt khiến người xem cảm động bởi đam mê dành cho nghề giáo của nhân vật.

theo Koreaboo