Đáng lo cho Thanh Hằng

Thanh Hằng đang đối mặt với bài toán khó.

Thanh Hằng tự đưa ra bài toán khó và thế kẹt phòng vé

Sau nhiều năm chuẩn bị, Mesdames Thanh Sắc từng được kỳ vọng sẽ là dự án đánh dấu màn tái xuất hoành tráng của Thanh Hằng trên màn ảnh rộng. Bộ phim sở hữu bối cảnh Sài Gòn hoa lệ thập niên 1960, được đầu tư mạnh về mỹ thuật, phục trang và quy tụ dàn diễn viên quen mặt. Thế nhưng chỉ sau những ngày đầu công chiếu, thực tế phòng vé đang cho thấy một viễn cảnh không mấy khả quan.

Theo số liệu phòng vé, sau 3 ngày tính cả suất chiếu sớm, Mesdames Thanh Sắc mới thu về khoảng 7 tỷ đồng. Thông thường, tuần đầu tiên luôn là giai đoạn một bộ phim đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh nhất nhờ hiệu ứng tò mò của khán giả. Nếu không tạo được cú hích ở thời điểm này, khả năng bứt phá ở các tuần tiếp theo gần như rất thấp. Với đà hiện tại, nhiều dự đoán cho rằng bộ phim sẽ gặp khó khăn ngay cả trong việc chạm mốc 30 tỷ đồng. Thậm chí, kịch bản doanh thu dừng ở dưới 20 tỷ không còn là điều quá bất ngờ.

Ở thời điểm ra mắt, tác phẩm rơi đúng vào giai đoạn các bộ phim kinh dị vẫn đang duy trì sức hút mạnh mẽ. Colony, Ma Xó hay Lầu Chú Hỏa đều đã xây dựng được lượng khán giả ổn định và tiếp tục giữ suất chiếu đáng kể. Trong khi đó, sự trở lại của thương hiệu hoạt hình đình đám Toy Story 5 cũng tạo thêm áp lực cạnh tranh không nhỏ ở nhóm khán giả gia đình.

Giữa một thị trường đang chuộng phim kinh dị, một bộ phim chính kịch như Mesdames Thanh Sắc lấy bối cảnh giới vũ trường Sài Gòn thập niên 1960, tập trung vào những cuộc đấu quyền lực giữa các phụ nữ, lại là một đề tài không dễ tiếp cận đại chúng. Khán giả nữ có thể bị hấp dẫn bởi yếu tố thời trang, nhan sắc và các mối quan hệ quyền lực trong phim. Tuy nhiên, nhóm khán giả nam lại không tìm thấy nhiều lý do để mua vé. Chính điều đó khiến bộ phim tự thu hẹp tập khách hàng tiềm năng ngay từ khi còn chưa ra mắt.

Nếu nhìn lại những bộ phim Việt thành công trong vài năm gần đây, có thể thấy phần lớn đều sở hữu yếu tố giải trí rõ ràng hoặc chạm được vào số đông khán giả. Trong khi đó, Mesdames Thanh Sắc lại mang tham vọng xây dựng một thế giới điện ảnh mang tính mỹ học cao, đặt nặng không khí thời đại và những bi kịch tâm lý. Đó là hướng đi đáng trân trọng nhưng cũng là lựa chọn đầy rủi ro.

Thực tế, phim lấy bối cảnh quá khứ luôn là một trong những thể loại tốn kém nhất của điện ảnh Việt. Chỉ riêng phần bối cảnh, phục trang, đạo cụ và thiết kế mỹ thuật đã tiêu tốn nguồn kinh phí khổng lồ. Khó khăn không chỉ nằm ở việc tái hiện một thời kỳ đã biến mất, mà còn ở việc buộc diễn viên phải thuyết phục khán giả rằng họ thực sự thuộc về thời đại ấy. Đây cũng là điểm khiến Mesdames Thanh Sắc nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Tham vọng quá sức với Thanh Hằng

Bộ phim được khen về mặt hình ảnh. Khung cảnh Sài Gòn xưa, ánh sáng, phục trang và thiết kế sản xuất đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc. Nhưng càng đầu tư lớn, khán giả càng đặt kỳ vọng cao hơn vào phần diễn xuất. Và đây lại là nơi tác phẩm bắt đầu lộ ra những hạn chế. Nhịp phim và các phân đoạn chuyển cảnh bị đánh giá rời rạc, thiếu sự kết nối cảm xúc, khiến người xem khó theo dõi hành trình tâm lý của nhân vật. Nhiều khán giả cũng cho rằng mâu thuẫn trung tâm của phim chưa được khai thác đủ sâu.

Dù xoay quanh cuộc đối đầu giữa Cầm Thanh và Madame Sắc, tác phẩm lại dành khá nhiều thời lượng cho chuyện tình tay ba, trong khi mối quan hệ giữa người chồng và người vợ hợp pháp gần như bị bỏ ngỏ. Điều này khiến bi kịch của Madame Sắc thiếu sức nặng và làm giảm tính thuyết phục của xung đột chính.

Một bộ phận khán giả cho rằng vấn đề lớn nhất nằm ở kịch bản hơn là diễn xuất. Thanh Hằng vẫn có những khoảnh khắc thể hiện ổn ở các phân đoạn cần thần thái và khí chất ngôi sao. Đây là một vai diễn đòi hỏi nội tâm phức tạp, trải qua nhiều biến cố và có hành trình tâm lý nặng nề. Nhưng biểu cảm của cô nhiều lần còn gượng gạo và thiếu sự linh hoạt.

Nhận xét này thực ra không mới. Trong nhiều năm qua, Thanh Hằng luôn được đánh giá cao về khí chất ngôi sao nhưng khả năng diễn xuất vẫn là chủ đề gây tranh luận. Điều đáng tiếc là đây còn là màn tái xuất điện ảnh sau khoảng 8 năm của Thanh Hằng. Khoảng thời gian dài vắng bóng khiến khán giả kỳ vọng được chứng kiến một sự lột xác mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, tác phẩm cũng thiếu một yếu tố vốn rất quan trọng với thị trường hiện nay: ngôi sao phòng vé. Lương Thế Thành là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình nhưng chưa chứng minh được sức hút tại rạp chiếu. Thanh Hằng có độ nhận diện cao nhưng nhiều năm không hoạt động điện ảnh. Hồng Ánh là diễn viên thực lực chứ không phải là cái tên có khả năng kéo khán giả đến rạp bằng thương hiệu cá nhân. Khi đề tài đã khó tiếp cận, việc thiếu những ngôi sao có sức bán vé càng khiến hành trình chinh phục phòng vé trở nên gian nan hơn.

Có thể nói, Mesdames Thanh Sắc phản ánh tình trạng về những dự án tham vọng nhất chưa chắc là những dự án phù hợp với thị trường nhất. Bộ phim có sự nghiêm túc trong sản xuất, có khát vọng tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt của Sài Gòn và muốn kể một câu chuyện giàu tính điện ảnh. Nhưng tham vọng càng lớn thì yêu cầu về kịch bản, diễn xuất và khả năng kết nối khán giả cũng càng cao.

Với tình hình hiện tại, Mesdames Thanh Sắc nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những dự án đáng lo ngại của phòng vé Việt năm nay: được đầu tư nghiêm túc, mang tham vọng nghệ thuật rõ ràng nhưng không tìm được tiếng nói chung với số đông khán giả. Và nếu kịch bản đó xảy ra, người chịu ảnh hưởng lớn nhất có lẽ không ai khác ngoài Thanh Hằng.

Dù vậy, giữa những tranh luận trái chiều, Mesdames Thanh Sắc lại đang sở hữu một lợi thế bất ngờ: khả năng tạo meme trên mạng xã hội. Nổi bật nhất là câu thoại "Dừng xe đi!" đang được chia sẻ rộng rãi trên TikTok, Facebook và Threads. Thay vì tạo cảm giác bi thương như ý đồ ban đầu, những khoảnh khắc này lại khiến nhiều người bật cười và trở thành chất liệu cho hàng loạt video cắt ghép, ảnh chế. Trong bối cảnh khán giả trẻ ngày càng tiếp cận phim thông qua các nội dung viral, đây có thể là cơ hội hiếm hoi để Mesdames Thanh Sắc tạo thêm độ phủ sóng.