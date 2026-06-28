Ai xem phim này mà nhịn cười được mới tài.

Mùa hè vừa chính thức bước vào cao điểm cũng là lúc "khối nghỉ hè" bắt đầu thể hiện sức mạnh tại phòng vé. Theo số liệu mới nhất từ Box Office, bộ phim hoạt hình Minions và Quái Vật (Minions and Monsters) vừa có màn khởi đầu cực kỳ ấn tượng tại Việt Nam khi nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 doanh thu. Những suất chiếu sớm của phim tính đến 2h ngày 28/6 đã đạt doanh thu 2,5 tỷ đồng trên tổng doanh thu 15,6 tỷ đồng sau 1 ngày ra rạp. Đồng thời, Minions & Quái Vật cũng tạo khoảng cách rất lớn với 29 phim còn lại của bảng xếp hạng, cho thấy sức hút khổng lồ của thương hiệu hoạt hình đình đám này.

Phần phim mới Minions và Quái Vật xoay quanh hành trình quậy "đục nước" của binh đoàn màu vàng tại kinh đô điện ảnh. Câu chuyện đưa người xem quay ngược thời gian về thập niên 1920 tại Hollywood. Hai chú Minions mới đầy tham vọng là James và Henry bị sa thải khỏi công việc làm phim chiếu rạp thời kỳ đầu. Không bỏ cuộc, cả hai quyết định tự tay thực hiện một bộ phim về quái vật để đời của riêng mình.

Khi quay phim, chúng đã đánh cắp một cuốn sách thần chú từ bộ tộc cũ và vô tình triệu hồi ra những quái vật thực sự bằng ma thuật đen. Trong số đó có Goomi - một sinh vật giống quỷ ác Cthulhu màu xanh lục mang dã tâm thống trị thế giới bằng cách gọi ra hàng loạt quái thú kỳ dị khác nhưng lại sở hữu vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Hắn nhanh chóng bộc lộ dã tâm muốn thống trị thế giới, liên tục triệu hồi hàng loạt sinh vật, quái thú kỳ dị đến chiếm đóng và phá hủy Hollywood. Đứng trước thảm họa do chính mình gây ra, James, Henry cùng binh đoàn Minions phải hợp lực với nhau nhằm dọn dẹp đống hỗn độn và giải cứu hành tinh.

Đám Minions này vẫn phát huy vai trò sở trường của mình là tấu hài bằng sự vụng về, hậu đậu truyền kiếp. Nhưng phần phim mới cũng có sự trưởng thành trong cách thiết lập các tình huống vui nhộn. Từ những pha rượt đuổi nghẹt thở với cao bồi, chặn đứng đoàn tàu đang lao dốc cho đến sự xuất hiện của tên quỷ lùn xanh Goomi lầy lội, tất cả đều được đẩy lên một nhịp độ nhanh và rực rỡ sắc màu. Bên cạnh đó, phim còn cài cắm hàng loạt chi tiết "đá xoáy" đầy ẩn ý về ngành công nghiệp điện ảnh của các ông chủ hãng phim tham lam để người lớn cũng phải hòa mình vào mạch phim và bật cười.

Minions và Quái Vật còn mang lại những thông điệp tích cực và xúc động cho người xem. Đó là sự cam đảm tách khỏi bầy đàn khi thay vì chỉ biết phục tùng vô điều kiện một kẻ phản diện. James và Henry đã bước ra khỏi "tập thể" để dấn thân tìm kiếm mục đích sống và tự đi trên đôi chân của mình. Đó còn là giá trị của tình bạn và sự sẻ chia thể hiện qua sự gắn kết giữa cặp đôi Minions mới trong hoàn cảnh khắc nghiệt tại kinh đô điện ảnh.

Sau khi phim ra mắt, mạng xã hội cũng nhanh chóng xuất hiện hàng loạt bài đăng chia sẻ trải xem phim. Phần lớn đều dành lời khen cho yếu tố giải trí đã thành thương hiệu, cười quên lối về, đảm bảo xứng đáng với số tiền bỏ ra cho 90 phút ngồi trong rạp.

Với màn mở màn đầy bùng nổ, Minions và Quái Vật đang cho thấy tiềm năng là một trong những tác phẩm hoạt hình ăn khách nhất phòng vé Việt năm nay. Minions và Quái Vật dự kiến chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 1/7/2026. Trước đó, phim đã có các suất chiếu sớm đặc biệt dành cho khán giả Việt Nam từ ngày 27/06 đến 28/06/2026.