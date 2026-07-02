Mỹ nam Vbiz đẹp như đóa sen chuyển kiếp, chỉ một nụ cười cũng đủ gây thương nhớ ngàn năm

Khán giả không khỏi xúc động khi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của nam diễn viên này.

Mới đây, Đỗ Nhật Hoàng gây ấn tượng khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo ngày càng thăng hạng. Nam diễn viên ghi điểm với phong thái của một quý ông thanh lịch, nam tính, vui vẻ giao lưu trong vòng tay người hâm mộ. Ngay sau đó, đoạn video ghi lại nụ cười rạng rỡ của anh nhanh chóng viral, một phần vì quá đẹp, một phần vì gợi lại cảm giác bồi hồi cách đây 1 năm.

Đoạn video đang viral của Đỗ Nhật Hoàng

Đoạn video đang gây chú ý được chia làm hai phần với cách chuyển cảnh đầy dụng ý. Mở đầu là hình ảnh Đỗ Nhật Hoàng tại sự kiện, trong bộ sơ mi đỏ nổi bật, mái tóc vuốt gọn cùng gương mặt rạng rỡ. Anh bất chợt ngửa mặt lên trời, nở nụ cười thật tươi, ánh mắt cong cong vì hạnh phúc. Khoảnh khắc tưởng chừng rất vô tư, bình thường này nhanh chóng khiến người hâm mộ bất giác khựng lại. Hóa ra, anh đang cover lại nụ cười của nhân vật Cường trong Mưa Đỏ.

Vài giây sau, đoạn video chuyển cảnh đến ngay phân đoạn đã ghi sâu trong lòng khán giả. Đó là cảnh các chiến sĩ của Tiểu đội 1 sau thời gian bám trụ dưới địa đạo bí bách đã rủ nhau lên mặt đất hít thở không khí. Họ khoác vai nhau, cõng nhau chạy giữa khoảng trời rộng, cười vang trong niềm hân hoan tuổi trẻ. Tiếng hô "K3 Tam Sơn còn, Thành cổ còn! " vang lên đầy khí thế giữa những gương mặt còn nguyên sự nhiệt huyết và lòng yêu nước. Đứng giữa đồng đội, Cường cũng ngẩng đầu lên trời, nở đúng nụ cười ấy.

Nụ cười của chiến sĩ Cường khi đó thật trong trẻo, hồn nhiên, không vướng chút lo âu. Đó là nụ cười của người lính trẻ đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trước khi bom đạn và xe tăng ập đến chỉ ít phút sau đó. Chính sự đối lập ấy khiến phân đoạn này trở thành một trong những hình ảnh ám ảnh nhất của Mưa Đỏ.

Và khi Đỗ Nhật Hoàng vô tình tái hiện lại biểu cảm ấy ở ngoài đời, ký ức của khán giả như lập tức ùa về. Không ít người thừa nhận họ xem mà rưng rưng vì lụy phim quá nhiều, nhìn mà vừa nhớ vừa thương. Có người lại nhìn nam diễn viên mà liên tưởng ngay đến một đóa sen trong trẻo, thanh sạch và bình yên. Bởi từ ánh mắt, nụ cười cho đến khí chất của Cường năm đó đều gợi liên tưởng đến một đóa sen tinh khôi, mạnh mẽ, âm thầm nở giữa nơi hoang tàn.

Cảnh phim ấn tượng năm nào

Một số bình luận của netizen: - Ngàn năm vẫn nhớ đóa sen này - Gần 1 năm rồi, tròn 1 năm biết đến con người này. Lần đầu tiên biết đến tiểu đội 1, lần đầu gia nhập nhà Mưa con - Ước gì clip dài hơn... đang Hoàng tới Cường tự nhiên khóc... - Thương quá, nụ cười ấy trong trẻo, vô tư như một đóa sen vậy - Trời ơi nó lụy, tự nhiên tui muốn khóc quá

Ra mắt trong năm 2025, Mưa Đỏ là một trong những bộ phim chiến tranh Việt Nam gây nhiều tiếng vang khi tái hiện cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Không chỉ chinh phục khán giả bằng quy mô dàn dựng và bối cảnh chân thực, tác phẩm còn ghi dấu bởi việc khắc họa những người lính trẻ đầy sức sống, để rồi khiến người xem càng đau lòng hơn khi chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh.

Trong đó, vai Cường của Đỗ Nhật Hoàng được đánh giá là một trong những điểm sáng đáng nhớ nhất. Hóa thân thành chàng sinh viên Nhạc viện Hà Nội gác lại giấc mơ dang dở để lên đường nhập ngũ, anh đã khắc họa trọn vẹn một trí thức trẻ mang trong mình lý tưởng sống và lòng dũng cảm cao đẹp. Khán giả không chỉ bị thuyết phục bởi vẻ ngoài phong trần, nam tính nhưng vẫn có nét ngây ngô của một cậu trai trẻ mà còn ở sự hy sinh hết mình cho vai diễn của anh. Từng ánh mắt, nụ cười kiên cường giữa làn bom đạn, những giọt nước mắt bi tráng và chuyện tình dang dở của nhân vật Cường đã chạm đến trái tim người xem, đưa tân binh Đỗ Nhật Hoàng đến gần hơn với khán giả.