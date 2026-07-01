Cả visual lẫn chemistry của cặp đôi này đều quá đỉnh.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 (DANAFF IV) không chỉ quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước và quốc tế mà còn trở thành tâm điểm trên MXH với hàng loạt khoảnh khắc đẹp. Mới đây, tại buổi gặp gỡ báo chí và các đoàn phim trong khuôn khổ sự kiện, Đỗ Nhật Hoàng và Hạ Anh bất ngờ chiếm trọn spotlight khi sánh bước bên nhau. Đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc hai diễn viên tay trong tay nhanh chóng viral và khiến khán giả không ngừng xuýt xoa.

Đỗ Nhật Hoàng và Lê Hạnh Anh tay trong tay tại sự kiện

Xuất hiện trong trang phục thanh lịch, cặp đôi được khen đẹp như bước ra từ một thước phim điện ảnh. Đỗ Nhật Hoàng lựa chọn bộ suit kẻ sọc màu nâu đen lịch lãm, tóc vuốt gọn gàng, toát lên vẻ điềm đạm và chững chạc. Trong khi đó, Hạ Anh ghi điểm với tà áo dài lụa màu xanh ngọc nhạt. Mái tóc uốn xoăn buông lệch một bên càng tôn lên nét dịu dàng, nền nã của nữ diễn viên. Đứng cạnh nhau, cả hai tạo nên tổng thể hài hòa, đẹp đôi vô cùng.

Điều khiến khán giả thích thú hơn cả là những tương tác tự nhiên giữa hai diễn viên. Không chỉ cùng tạo dáng trước ống kính, Đỗ Nhật Hoàng và Hạ Anh còn khoác tay, nhìn nhau cười đầy ăn ý khi bước trên thảm đỏ. Sự thoải mái của cặp đôi khiến nhiều người "quắn quéo", tấm tắc khen ngợi, thậm chí còn gọi đây chính là dáng vẻ của hòa bình.

Bình luận của netizen: - Hai người đứng cạnh nhau đẹp như tranh luôn - Hình bóng của Hồng với Cường lúc hoà bình là đây, mang ngay đám cưới tới luôn - Lâu lắm mới thấy couple quốc dân này - Lại thấy họ cùng nhau rồi vui quá - Trời ơi hoà bình đến rồi - Đẹp đôi đến phát điên, trả ngay đám cưới cho Hồng với Cường ngay

Sở dĩ khi thấy Đỗ Nhật Hoàng và Hạ Anh xuất hiện cùng nhau, netizen liền ví von như đó là dáng vẻ của hòa bình là bởi cặp đôi từng để lại nhiều cảm xúc trong Mưa Đỏ. Trong phim, Đỗ Nhật Hoàng vào vai Cường - chàng sinh viên nhạc viện xếp bút nghiên để lên đường nhập ngũ, còn Hạ Anh đảm nhận vai O Hồng - cô gái lái đò kiêm y tá kiên cường nơi chiến trận. Chuyện tình vượt qua bom đạn khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị của Cường và Hồng đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả và để lại dư âm day dứt vì sau cùng, họ không thể kết duyên thành đôi. Chàng chiến sĩ trẻ đã ngã xuống, lời hứa hẹn "hết chiến tranh sẽ đưa Hồng về Hà Nội ra mắt mẹ" mãi mãi không thể thực hiện được.

Chính vì vậy, khi nhìn thấy họ sánh vai trong khung cảnh đời thường, ăn vận chỉn chu, nắm tay bước đi giữa không gian yên bình, nhiều khán giả có cảm giác như các nhân vật năm nào cuối cùng cũng đã bước ra khỏi chiến tranh để gặp lại nhau trong thời bình.

Dù bộ phim đã ra rạp được một thời gian, sức ảnh hưởng của cặp đôi vẫn chưa hề hạ nhiệt. Mỗi lần Đỗ Nhật Hoàng và Hạ Anh xuất hiện cùng nhau đều đủ khiến khán giả nhắc lại những phân đoạn xúc động trên màn ảnh, đồng thời tiếp tục "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997, là gương mặt trẻ đang nhận được nhiều kỳ vọng của màn ảnh Việt nhờ ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật cùng lối diễn xuất tự nhiên. Trước khi rẽ hướng sang phim ảnh, anh từng có thời gian dài hoạt động với tư cách là vũ công chuyên nghiệp thuộc và xuất hiện trong chương trình Người Ấy Là Ai. Chuyển hướng sang diễn xuất, anh nhanh chóng gây ấn tượng với vai chính trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Sau dấu ấn với Mưa Đỏ, nam diễn viên được đánh giá là một trong những nhân tố triển vọng của thế hệ diễn viên mới.

Trong khi đó, Lê Hạ Anh (sinh năm 1995) gây thiện cảm nhờ vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng cùng phong thái đậm chất điện ảnh. Cô chạm ngõ nghệ thuật từ sớm và khẳng định tên tuổi qua danh hiệu Quán quân Ngôi sao thời trang 2011. Suốt hơn một thập kỷ, Hạ Anh từng góp mặt qua những bộ phim nổi bật như Lật Mặt: 48h, Cả Một Đời Ân Oán và Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Hóa thân vào vai O Hồng trong Mưa Đỏ, nữ diễn viên một lần nữa chinh phục người xem khi lột tả trọn vẹn vẻ đẹp kiên cường, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt của người con gái thời chiến, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.



