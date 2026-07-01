Nhan sắc của anh chàng khiến dân tình mê mệt.

Trong số các bộ phim sắp chiếu trên màn ảnh Hàn, My Bias, My Boss là cái tên được không ít khán giả chờ đợi. Tác phẩm này được chuyển thể từ webtoon cùng tên, kể về câu chuyện tình lãng mạn giữa hai nhân vật chính Nam Da Reum và Kang Ha Gi. Nam Da Reum (Kim Hye Joon) gia nhập nền tảng thời trang Apello với mục tiêu được gặp thần tượng lâu năm của mình. Thế nhưng rồi, tại đây cô lại tìm được tình yêu đích thực, cũng là sếp của mình - CEO Kang Ha Gi.

Vai diễn của Kang Hoon ở bộ phim mới My Bias, My Boss xứng đáng được khán giả mong chờ.

Mới đây, tvN đã nhá hàng những hình ảnh đầu tiên của Kang Hoon trong vai Kang Ha Gi. Đây là một người đàn ông tài giỏi đã tự thân lập nghiệp. Anh sở hữu ngoại hình điển trai, vóc dáng nổi bật cùng năng lực kinh doanh xuất chúng. Không chỉ vậy, Kang Ha Gi còn được xem là hình mẫu sếp lý tưởng khi luôn sẵn sàng tin tưởng và tưởng thưởng xứng đáng cho những nhân viên đạt thành tích tốt. Đồng thời, phong cách làm việc tỉ mỉ đến từng chi tiết cũng giúp anh được mọi người đặt cho biệt danh "Kangtail" - cách chơi chữ kết hợp giữa tên Kang Ha Gi và từ "detail".

Kang Hoon được nhận xét có ngoại hình giống với trong nguyên tác.

Trong loạt ảnh được công bố, có thể thấy Kang Hoon đã thể hiện quá ổn hình tượng CEO đầy chuyên nghiệp, giỏi giang của nhân vật. Hiện lên trước mắt khán giả là một chàng trai có phong cách ăn mặc tinh tế, đúng chất người đứng đầu một nền tảng thời trang. Không chỉ vậy, Kang Hoon cũng ghi điểm khi thể hiện khí chất điềm đạm, đáng tin cậy phù hợp với vai diễn.

Bình luận của netizen về vai diễn mới của Kang Hoon trong phim My Bias, My Boss: - Hóng phim mới của Kang Hoon quá trời. - Trông cũng giống nguyên tác phết. - Ông anh này mặt sáng sủa nhỉ, đóng vai CEO trẻ ngôn tình hợp đấy. +1 ngôi sao hy vọng. - Mang tháng 8 tới đây ngay cho tôi. - Sau anh trai Heo Nam Joon thì đây là tổng tài tiếp theo tui mong chờ, vibe trẻ tuổi chững trạc okela.

Có một điều thú vị về nhân vật nam chính Kang Ha Gi, đó là dù gần như hoàn hảo trong công việc, anh chàng lại gặp nhiều khó khăn trong các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là chuyện tình cảm. Anh không dễ dàng đặt niềm tin vào người khác và thường trở nên lúng túng một cách bất thường trước người mình thích. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi anh dần nảy sinh tình cảm với cô nhân viên mới Nam Da Reum, kéo theo những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống.

Cho những ai chưa biết, bộ phim My Bias, My Boss sẽ lên sóng trên tvN từ ngày 3/8.