Bộ phim không bao giờ được lên sóng của Thanh Hằng

Bộ phim của Thanh Hằng bất ngờ trở thành chủ đề được thảo luận nhiều trên MXH.

Sau 7 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Thanh Hằng có màn tái xuất với bộ phim Mesdames Thanh Sắc trong vai trò diễn viên kiêm nhà sản xuất. Mới đây, cô đã có những chia sẻ đáng chú ý về quãng thời gian ở ẩn với điện ảnh. Bên cạnh việc từ chối nhiều lời mời đóng phim vì chưa tìm thấy kịch bản phù hợp, nữ siêu mẫu cũng lần đầu nhắc lại dự án Quỳnh Hoa Nhất Dạ, bộ phim cô dành nhiều tâm huyết nhưng đến nay vẫn chưa thể ra mắt khán giả. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cô chưa thể trở lại đóng phim chiếu rạp suốt nhiều năm qua.

Được công bố từ năm 2020, Quỳnh Hoa Nhất Dạ từng là một trong những dự án cổ trang được kỳ vọng nhất của điện ảnh Việt ở thời điểm đó. Phim lấy cảm hứng từ cuộc đời Thái hậu Dương Vân Nga, do đạo diễn Lý Minh Thắng thực hiện, với Thanh Hằng đảm nhận vai nữ chính. Không chỉ đóng chính, cô còn tham gia với vai trò đồng sản xuất, cho thấy mức độ đầu tư và tâm huyết dành cho tác phẩm.

Quỳnh Hoa Nhất Dạ Trailer

Ngay từ khi công bố những hình ảnh đầu tiên, dự án đã gây chú ý bởi quy mô sản xuất lớn cùng tạo hình Dương Vân Nga đầy quyền uy của Thanh Hằng. Nữ diễn viên xuất hiện trong bộ phượng bào đỏ nặng 10kg, đầu đội mão vàng, uy nghi ngồi trên bảo tọa với nụ cười nhẹ nhưng toát lên thần thái quyền lực. Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, đây là khoảnh khắc tái hiện ngày Dương Vân Nga thành hôn cùng vua Đinh Tiên Hoàng và chính thức được sắc phong trở thành Hoàng hậu của triều Đinh.

Ngoài ra, hàng loạt bối cảnh, phục trang và công tác tiền kỳ đều được chuẩn bị công phu. Ê-kíp khi đó tìm kiếm nhiều gương mặt cho các vai diễn quan trọng, từ dàn nhân vật chính đến tuyến vai phụ, đồng thời ưu tiên những diễn viên có khả năng diễn xuất, võ thuật và phù hợp với bối cảnh lịch sử. Việc casting diễn ra khá rầm rộ, cho thấy tham vọng xây dựng một dự án cổ trang được đầu tư bài bản cả về quy mô lẫn chất lượng.

Đạo diễn Lý Minh Thắng và ê-kíp cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu lịch sử, phát triển kịch bản, thiết kế bối cảnh, đạo cụ và phục trang trước khi bấm máy. Riêng Thanh Hằng đã bước vào quá trình chuẩn bị từ rất sớm, tham gia nhiều buổi làm việc cùng đoàn phim

Tuy nhiên, sau giai đoạn quảng bá rầm rộ, Quỳnh Hoa Nhất Dạ bất ngờ rơi vào im ắng. Dự án liên tục lùi tiến độ rồi tạm dừng sản xuất trong bối cảnh thị trường điện ảnh chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Dù chưa từng có thông báo chính thức về việc hủy bỏ, đến nay bộ phim vẫn chưa ấn định lịch quay trở lại hay ngày phát hành, khiến nhiều khán giả tiếc nuối gọi đây là bộ phim không bao giờ được lên sóng của Thanh Hằng.

Trong khoảng thời gian điện ảnh bị bỏ ngỏ, Thanh Hằng vẫn duy trì sức nóng ở nhiều lĩnh vực khác. Cô tiếp tục là gương mặt hàng đầu của làng thời trang, đảm nhận vị trí giám khảo tại nhiều chương trình truyền hình, đồng hành cùng các thương hiệu lớn và xuất hiện đều đặn tại những sự kiện quan trọng của giới giải trí.

Nữ diễn viên cho biết cô xem đó là một hành trình giúp bản thân trưởng thành hơn cả trong công việc lẫn cuộc sống. Thay vì vội vàng trở lại chỉ để xuất hiện, Thanh Hằng lựa chọn chờ đợi một thời điểm mà bản thân thực sự sẵn sàng. Đến khi nhận lời tham gia Mesdames Thanh Sắc với vai Cầm Thanh, Thanh Hằng mới cảm thấy mọi thứ đã chín muồi. Sau quãng nghỉ kéo dài 7 năm, cô tin mình đã có thêm nhiều trải nghiệm sống cũng như sự trưởng thành trong diễn xuất để toàn tâm toàn ý với điện ảnh một lần nữa.