Trương Ngọc Ánh bị “xoá sổ” bằng công nghệ AI

Trương Ngọc Ánh bất ngờ được xác nhận đã bị thay thế bởi AI.

Từng đối mặt với nguy cơ "đắp chiếu" sau những lùm xùm liên quan đến Trương Ngọc Ánh, Chiếc Kén (Chrysalis) cuối cùng cũng trình làng khán giả tại LHP châu Á Đà Nẵng 2026 (DANAFF 2026). Dẫu vậy, điểm gây bàn tán nhiều nhất sau buổi chiếu đầu tiên lại là việc ê-kíp đã can thiệp sâu vào vai diễn của nữ diễn viên, từ gương mặt đến giọng nói đều được xử lý bằng công nghệ.

Đây là bộ phim đánh dấu lần đầu Trương Ngọc Ánh trở lại màn ảnh rộng sau một thập kỷ kể từ Truy Sát. Dự án được khởi quay tại TP.HCM vào tháng 4/2025, là sản phẩm hợp tác giữa công ty của nữ diễn viên với ê-kíp Mỹ, do đạo diễn J. Robert Schulz (Jordan Schulz) thực hiện. Bên cạnh vai trò đồng sản xuất, cô còn đảm nhận nhân vật người mẹ của Daniel, vai diễn không xuất hiện nhiều nhưng giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành những tổn thương tâm lý và ký ức tuổi thơ của nhân vật chính.

Tuy nhiên, sau khi Trương Ngọc Ánh vướng lao lý vào tháng 10/2025, tương lai của Chiếc Kén từng bị đặt dấu hỏi lớn. Đến khi bộ phim có buổi chiếu đầu tiên tại DANAFF vào ngày 1/7, khán giả phát hiện nhân vật do cô thể hiện đã được chỉnh sửa đáng kể. Ở nhiều góc quay chính diện, gương mặt nữ diễn viên gần như được thay thế hoàn toàn, trong khi một số góc nghiêng vẫn có thể nhận ra những đường nét quen thuộc.

Đại diện nhà sản xuất - Daniel K. Winn, xác nhận ê-kíp đã thực hiện một đợt hậu kỳ quy mô lớn trước khi đưa phim đến liên hoan. Nhân vật của Trương Ngọc Ánh được xử lý bằng ba công nghệ gồm AI, CGI và ADR (lồng tiếng hậu kỳ), nhằm thay đổi diện mạo cũng như giọng nói để phù hợp với tạo hình mới. Theo anh, chi phí phát sinh cho quá trình này tương đương khoảng 10% ngân sách ban đầu nhưng là quyết định cần thiết nhằm bảo vệ tính liền mạch của tác phẩm và tránh để những yếu tố ngoài bộ phim ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả.

Theo kế hoạch của ê-kíp, Việt Nam sẽ là thị trường đầu tiên phát hành Chiếc Kén trước khi bộ phim được giới thiệu tại Mỹ, Pháp và nhiều quốc gia khác. Phiên bản đã chỉnh sửa cũng sẽ là bản chính thức được sử dụng cho các thị trường quốc tế.

Lấy cảm hứng từ cuộc đời của họa sĩ, nhà điêu khắc gốc Việt Sir Daniel K. Winn, Chiếc Kén là hành trình nhìn lại quá khứ của một con người mang trong mình ký ức chiến tranh và nỗi đau chia ly. Bối cảnh mở đầu tại Sài Gòn năm 1972, khi cậu bé Daniel mới 6 tuổi phải sống xa cha mẹ và được bà nội Hương cưu mang. Trong những ngày tháng tuổi thơ đầy bất an, cậu tìm thấy chốn nương náu trong cuốn sổ ký họa, nơi lưu giữ mọi cảm xúc và trí tưởng tượng của mình.

Khi chiến tranh kết thúc, Daniel buộc phải cùng cha, mẹ kế và em sang Mỹ định cư, để lại người bà thân yêu ở Việt Nam. Nhiều năm sau, cuộc gặp ngắn ngủi với bà trước lúc bà qua đời trở thành bước ngoặt thay đổi cuộc đời anh. Chính những mất mát, ký ức và tình yêu vô điều kiện từ người bà đã thôi thúc Daniel theo đuổi nghệ thuật, biến hội họa và điêu khắc thành cách chữa lành những vết thương tinh thần kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Không chỉ kể lại cuộc đời của một nghệ sĩ, Chiếc Kén còn khai thác những chủ đề phổ quát như sự chia ly, ký ức gia đình, hành trình trưởng thành và khả năng tái sinh của con người sau biến cố. Hình ảnh "chiếc kén" cũng được sử dụng như một biểu tượng cho quá trình lột xác từ đau thương để bước sang một cuộc đời mới, nơi nghệ thuật trở thành cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Sau khi tham gia tranh giải tại DANAFF 2026, Chiếc Kén hiện hoàn tất các bước hậu kỳ và đang trong quá trình xin giấy phép phát hành tại Việt Nam. Theo kế hoạch của nhà sản xuất, bộ phim dự kiến sẽ ra rạp vào tháng 9 năm nay.