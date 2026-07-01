Sự kiên trì và tài năng của nam diễn viên này khiến ai cũng phải nể.

Ở tuổi 50, Trương Tụng Văn đang là một trong những cái tên quyền lực nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Mỗi lần xuất hiện, anh đều trở thành tâm điểm bàn tán bởi diễn xuất quá xuất thần và khí chất của một “ông hoàng phản diện” hiếm có. Thế nhưng ít ai biết rằng, trước khi đứng trên đỉnh cao showbiz, nam diễn viên từng trải qua quãng thời gian bị hàng trăm đoàn phim từ chối chỉ vì ngoại hình không đủ nổi bật.

Bị từ chối hàng trăm lần vì ngoại hình

Trương Tụng Văn sinh năm 1976 tại Quảng Đông. Trước khi bước chân vào diễn xuất, anh từng làm đủ nghề để mưu sinh từ hướng dẫn viên du lịch, tiếp thị đồ uống, lắp đặt - sửa chữa điều hòa đến công nhân... Khi quyết định theo học diễn xuất tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, anh đã muộn hơn nhiều bạn cùng khóa.

Dù tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và được giữ lại làm trợ giảng, cánh cửa bước vào màn ảnh của anh vẫn đóng chặt chỉ vì ngoại hình không chuẩn "soái ca". Thời trẻ, Trương Tụng Văn cùng người bạn thân Chu Nhất Vi cùng nhau đi bộ hàng cây số, gõ cửa từng đoàn phim để tìm cơ hội nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

Khi hỏi lý do bị loại liên tục, anh nhận được những câu trả lời phũ phàng: “Cậu không đẹp trai, cũng không cao. Sao còn cố chấp theo nghề này?”. Đỉnh điểm của sự cay đắng là khi anh bị một trợ lý đạo diễn chỉ thẳng mặt trước đám đông và lấy làm ví dụ cho kiểu người "không bao giờ có thể làm diễn viên được vì vừa lùn vừa xấu, gương mặt như chú trung niên già trước tuổi". Họ so sánh ăn trông như chú lùn và khỉ đột. Cứ thế, anh bị đến 800 đoàn phim từ chối. Thậm chí có đạo diễn còn khuyên anh nên đổi nghề để “sống thực tế hơn”.

Có thời điểm suốt một năm trời anh chỉ được làm việc đúng vài ngày, thu nhập cả năm vỏn vẹn khoảng 4.000 NDT (khoảng 15,4 triệu đồng).

Từ vai phụ mờ nhạt đến hiện tượng toàn châu Á

Khi không có vai diễn, anh tập trung làm người hướng dẫn diễn xuất. Anh chính là thầy giáo đứng sau, chỉnh sửa từng nét diễn cho hàng loạt ngôi sao trẻ danh tiếng. Năm 2020, anh bắt đầu gây chú ý lớn với vai diễn trong Góc Khuất Bí Mật và Thám Tử Phố Tàu.

Bước ngoặt lớn nhất đến với Trương Tụng Văn khi anh tham gia bộ phim Cuồng Phong (2023). Vai diễn phản diện Cao Khởi Cường trong đã giúp anh bùng nổ danh tiếng. Nét diễn xuất thần, khắc họa từ một gã bán cá lam lũ thành một ông trùm tội phạm khét tiếng của anh xuất sắc đến mức làm lu mờ cả tuyến nhân vật chính, trở thành "hiện tượng quốc dân".

Sau thành công của Cuồng Phong, tên tuổi Trương Tụng Văn phủ sóng khắp mạng xã hội Trung Quốc. Từ một diễn viên ít người biết đến, anh trở thành bảo chứng diễn xuất, được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao.

Giờ là sao hạng A, đoàn phim nào cũng muốn có

Thừa thắng xông lên, anh liên tục biến hóa qua nhiều thể loại phim phức tạp. Từ phim truyền hình đề tài chống ma túy Săn Băng (2024), phim điệp chiến Cô Chu (A Lonely Hero's Journey - 2024), cho đến phim trinh thám Thiếu Niên Không Thấy Bóng (2024).

Không chỉ đóng phim, anh được bổ nhiệm làm Giáo sư đặc biệt tại Đại học Thiều Quan (2025). Giới giải trí gọi anh là "Bố già của các ngôi sao" vì anh là người trực tiếp đứng lớp đào tạo tư duy diễn xuất cho thế hệ lưu lượng mới.

Những năm gần đây, Trương Tụng Văn liên tục xuất hiện trong các dự án lớn và giữ vị trí quan trọng trong nhiều bảng xếp hạng sức ảnh hưởng của giới giải trí Hoa ngữ. Mới đây, ngày 20/6, Trương Tụng Văn trở thành Ảnh đế giải Kim Tước năm nay (Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải).

Bên cạnh công việc diễn xuất, anh vẫn tận hưởng cuộc sống riêng tư hạnh phúc, hiện tại chưa công khai kết hôn và vẫn duy trì cuộc sống độc thân. Dù đã là sao hạng A kiếm hàng chục triệu tệ, Trương Tụng Văn vẫn duy trì lối sống như một ẩn sĩ. Khi không có lịch quay, người ta lại thấy anh ra chợ mua thức ăn, tự tay trồng hoa, chăm sóc cây cối và trò chuyện với những người lao động để lấy thêm vốn sống.

Theo Sina