Danh tính của Nữ thần Kim Ưng thế hệ mới đang được netizen tích cực truy lùng.

Mới đây, có tin đồn Lý Thấm sẽ trở thành Nữ thần Kim Ưng 2026, và ngay lập tức phủ sóng khắp mạng xã hội. Sự kiện càng thu hút sự chú ý bởi danh hiệu này đã bị huỷ bỏ kể từ sau mùa giải năm 2020, đồng nghĩa khán giả phải chờ tới 6 năm mới được chứng kiến một Nữ thần Kim Ưng mới xuất hiện. Với vị thế là một trong những biểu tượng nhan sắc của Cbiz hiện nay, Lý Thấm được đông đảo khán giả đánh giá là lựa chọn xứng đáng để đánh dấu sự trở lại của truyền thống vốn gắn liền với lễ trao giải danh giá này.

Sở hữu gương mặt trái xoan thanh thoát, đường nét hài hòa cùng làn da trắng sứ, Lý Thấm mang vẻ đẹp vừa mong manh vừa đài các. Đôi mắt trong trẻo, sống mũi thanh tú, bờ môi nhỏ nhắn và thần thái điềm tĩnh giúp nữ diễn viên luôn toát lên khí chất thanh tao, càng ngắm càng cuốn hút. Cô lại chinh phục người đối diện bằng nét dịu dàng, tinh khôi, tựa một đóa bạch trà nở giữa vườn hoa.

Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ hay tại các sự kiện lớn, Lý Thấm đều gây ấn tượng bởi phong thái sang trọng, thanh lịch nhưng không kém phần kiêu sa, được xem là một trong số ít mỹ nhân có thể cân đẹp cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại. Không chạy theo hình tượng quyến rũ hay sắc sảo, Lý Thấm vẫn nhiều năm liền được truyền thông và người hâm mộ ca ngợi là một trong những mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Trung Quốc.

Kể từ khi ra đời vào năm 2006, danh hiệu Nữ thần Kim Ưng luôn được xem là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ. Mỗi kỳ trao giải chỉ lựa chọn một nữ diễn viên đại diện, vì vậy những người từng đảm nhận vai trò này đều là các mỹ nhân nổi bật của từng thế hệ. Mở đầu là Lưu Diệc Phi với vẻ đẹp thoát tục, thanh tao như "thần tiên tỷ tỷ", tiếp đó là Lý Tiểu Lộ, Vương Lạc Đan, Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên, Địch Lệ Nhiệt Ba và gần nhất là Tống Thiến vào năm 2020. Trong số đó, Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba thường được nhắc đến như hai tượng đài nhan sắc của danh hiệu này. Nếu Lưu Diệc Phi chinh phục công chúng bằng khí chất thanh khiết, thoát tục hiếm có thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại tạo nên "cơn địa chấn" mạng xã hội với tạo hình Nữ thần Kim Ưng lộng lẫy tại lễ trao giải năm 2018.

Chính vì vậy, việc Lý Thấm được lựa chọn trở thành Nữ thần Kim Ưng 2026 sau 6 năm gián đoạn lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Đông đảo khán giả nhận định nhan sắc thanh thuần, khí chất đài các cùng thần thái sang trọng của cô hoàn toàn đủ sức đứng chung hàng với Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba. Thậm chí, ở hình tượng "bạch nguyệt quang" dịu dàng, tinh khôi, không ít ý kiến còn cho rằng Lý Thấm sở hữu vẻ đẹp rất riêng, khó trộn lẫn với bất kỳ Nữ thần Kim Ưng nào trước đó.

Sinh năm 1990 tại tỉnh Giang Tô, Lý Thấm là một trong những nữ diễn viên thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô có nhiều năm theo học Côn khúc (Kunqu Opera), loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời của Trung Quốc. Chính nền tảng này giúp Lý Thấm sở hữu thần thái cổ điển, cử chỉ mềm mại và khí chất thanh tao, trở thành lợi thế lớn khi bước vào lĩnh vực phim ảnh.

Năm 2010, Lý Thấm chính thức ra mắt công chúng với vai Tiết Bảo Thoa thời trẻ trong bộ phim Tân Hồng Lâu Mộng. Dù chỉ là tác phẩm đầu tay, nữ diễn viên nhanh chóng gây ấn tượng nhờ nhan sắc thanh thuần và lối diễn xuất tự nhiên, qua đó giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và mở ra con đường phát triển tại Cbiz. Những năm sau đó, cô liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Thiên Kim Trở Về, Bạch Lộc Nguyên, Sở Kiều Truyện, Như Ý Truyện, từng bước khẳng định khả năng biến hóa ở nhiều dạng vai, từ cổ trang đến hiện đại.

Sự nghiệp của Lý Thấm bứt phá mạnh mẽ từ năm 2019 khi liên tiếp gặt hái thành công với Khánh Dư Niên, Tru Tiên, Trung Quốc Cơ Trưởng, giúp tên tuổi vươn lên hàng ngũ sao hạng A. Đặc biệt, vai Lâm Uyển Nhi trong Khánh Dư Niên nhận được nhiều lời khen bởi hình tượng dịu dàng, thông minh, được xem là một trong những nhân vật được yêu thích nhất sự nghiệp của cô. Thành công của bộ phim cũng đưa Lý Thấm trở thành gương mặt được các nhà sản xuất săn đón trong dòng phim cổ trang và chính kịch.

Những năm gần đây, Lý Thấm tiếp tục duy trì vị thế bằng loạt tác phẩm như Nhân Sinh Chi Lộ, Mộng Trong Mộng, đồng thời trở lại với Khánh Dư Niên 2, một trong những bom tấn truyền hình được mong đợi nhất Trung Quốc. Không chỉ giữ phong độ về diễn xuất, nữ diễn viên còn là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang, thường xuyên xuất hiện trên bìa các tạp chí lớn và các sự kiện quốc tế nhờ nhan sắc thanh thuần cùng khí chất sang trọng. Đến năm 2026, việc được lựa chọn trở thành Nữ thần Kim Ưng sau 6 năm danh hiệu này tạm dừng được xem là cột mốc đáng nhớ, khẳng định vị thế của Lý Thấm không chỉ ở năng lực diễn xuất mà còn ở sức ảnh hưởng và biểu tượng nhan sắc của thế hệ diễn viên 9X Hoa ngữ.