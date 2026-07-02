Hình ảnh trong phim và ngoài đời của nữ diễn viên này trái ngược nhau 180 độ.

Nếu nhìn vào màn ảnh nhỏ Việt thời gian qua, Huyền Sâm có thể xem là một trong những nữ diễn viên đắt show nhất khung phim giờ vàng. Chỉ trong thời gian ngắn, cô liên tiếp góp mặt ở Lời Hứa Đầu Tiên, Phía Bên Kia Thành Phố và Dưới Ô Cửa Sáng Đèn - ba dự án phát sóng gần như nối tiếp nhau, giúp nữ diễn viên phủ sóng đều đặn trên truyền hình. Dù đảm nhận ba nhân vật khác nhau, Huyền Sâm lại có một điểm chung khá thú vị: cô gần như luôn được giao những vai phụ nữ bình dân, nhiều biến cố, ngoại hình mộc mạc, ít son phấn và lúc nào cũng phảng phất nét buồn.

Trong Lời Hứa Đầu Tiên, Huyền Sâm vào vai mẹ của Hoa hậu Vi Minh - người phụ nữ tần tảo, hết lòng vì con, chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân để trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Nhân vật của cô xuất hiện với những bộ quần áo giản dị, mái tóc luôn buộc gọn, gương mặt gần như để mộc và nụ cười hiền nhưng chất chứa nhiều lo toan. Dù không có quá nhiều đất diễn, hình ảnh người mẹ đôn hậu, nhẫn nại của Huyền Sâm vẫn để lại nhiều thiện cảm.

Sang Phía Bên Kia Thành Phố, nữ diễn viên tiếp tục đảm nhận vai mẹ Xuân - một người mẹ có cuộc đời nhiều trắc trở, luôn sống trong những dằn vặt và biến cố gia đình. Đây là nhân vật nặng tâm lý hơn khi phần lớn thời lượng xuất hiện đều gắn với những phân cảnh khóc, chịu đựng hoặc bất lực trước số phận, đặc biệt khi Cương (Võ Hoài Vũ) đã vô tình khiến con trai Khuê (Thái Vũ) chấn thương nặng ở đầu.

Đến Dưới Ô Cửa Sáng Đèn, Huyền Sâm hóa thân thành Thủy, một người vợ, người mẹ bình dị với tính cách nhẫn nhịn, giàu đức hy sinh. Cô gần như xuất hiện xuyên suốt với gương mặt mộc, mái tóc buộc gọn hoặc tết đơn giản.

Dễ nhận ra, cả ba nhân vật đều có điểm chung là những người phụ nữ của gia đình, giàu lòng hy sinh nhưng số phận nhiều éo le. Đi cùng tuyến nhân vật ấy là phong cách tạo hình nhất quán là giản dị, mộc mạc và quê mùa. Chính việc liên tục bị dìm nhan sắc để phục vụ vai diễn khiến không ít khán giả bất ngờ khi nhìn thấy Huyền Sâm ngoài đời. Nữ diễn viên ngoài đời theo đuổi phong cách nữ tính và thanh lịch. Cô sở hữu gương mặt cân đối, đôi mắt hiền, sống mũi thanh tú cùng làn da trắng hồng. Ngoại hình nổi bật luôn giúp diễn viên luôn toát lên vẻ phúc hậu, nền nã.

Huyền Sâm sinh năm 1987, là một trong những gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Bắc. Không xuất thân từ nhóm diễn viên được lăng xê rầm rộ hay thường xuyên đảm nhận vai nữ chính, cô ghi dấu nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc và khả năng hóa thân vào những người phụ nữ đời thường. Song song với hoạt động nghệ thuật, Huyền Sâm còn là nghệ sĩ công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội, hiện mang quân hàm Trung tá.

Huyền Sâm bắt đầu được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Nàng dâu order, Gia phả của đất, Sinh tử, sau đó tiếp tục góp mặt trong hàng loạt dự án của VFC. Dù thường chỉ đảm nhận vai phụ hoặc tuyến nhân vật trung niên, nữ diễn viên vẫn tạo được dấu ấn bởi khả năng diễn nội tâm chắc tay. Cô đặc biệt có duyên với hình tượng người mẹ, người vợ hoặc những phụ nữ chịu nhiều biến cố, nhưng cũng từng gây bất ngờ khi hóa thân vào các nhân vật phản diện, đanh đá, khiến khán giả "ghét lây" vì diễn quá đạt.

Những năm gần đây, Huyền Sâm trở thành gương mặt phủ sóng dày đặc trên khung giờ vàng. Sau các phim như Hoa sữa về trong gió, Lằn ranh, cô tiếp tục xuất hiện liên tiếp trong Lời Hứa Đầu Tiên, Phía Bên Kia Thành Phố và Dưới Ô Cửa Sáng Đèn. Sau hơn 15 năm làm nghề, cô xây dựng được chỗ đứng riêng trên màn ảnh nhỏ với hình ảnh một diễn viên thực lực, có thể đảm nhận nhiều dạng vai.