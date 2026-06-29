Nữ diễn viên hiện đã hái quả ngọt sau hành trình theo đuổi nghệ thuật không mấy dễ dàng.

Diệu Nhi tên đầy đủ là Trần Thị Diệu Nhi, sinh năm 1991 tại Bình Thuận. Tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, cô gia nhập sân khấu Thế Giới Trẻ và trải qua nhiều năm miệt mài với những vai diễn nhỏ trước khi được khán giả biết đến rộng rãi. Khác với nhiều nữ diễn viên cùng thời sở hữu ngoại hình nổi bật, Diệu Nhi bước vào nghề với nhiều mặc cảm khi liên tục bị nhận xét không đủ đẹp để đóng vai chính.

Nữ diễn viên từng thừa nhận có giai đoạn "đi casting phim nào rớt phim đó". Trong nhiều buổi thử vai, các đạo diễn thậm chí không buồn nhìn cô diễn mà chỉ cúi xuống bàn hoặc trò chuyện với ê-kíp. Có người còn không đưa gương mặt cô vào khung hình máy quay để thử hình. Đỉnh điểm là khi một người quen nói với bạn của cô rằng: "Diệu Nhi có cố gắng đến mấy cũng không bao giờ trúng vai lớn được vì nó mập quá, xấu quá" . Câu nói ấy khiến nữ diễn viên mất ngủ cả đêm, rồi lao vào tập gym đến mức ngất xỉu, ăn kiêng nghiêm ngặt để giảm cân. Sau đó, cô duy trì vóc dáng ổn định, chăm sóc da, đầu tư ngoại hình và phong cách. Chính Diệu Nhi từng hài hước nhìn lại: "Nếu tôi đẹp sớm hơn, chắc đã không bị nhiều đạo diễn gạch tên".

Không chỉ chịu áp lực ngoại hình, những năm đầu làm nghề, Diệu Nhi còn nhiều lần chịu thiệt trên sân khấu. Cô từng bị đồng nghiệp lấy mất những mảng miếng gây cười và lời thoại do chính mình nghĩ ra nhưng chỉ biết im lặng vì đều là đàn anh, đàn chị. Chỉ đến khi tâm sự với Thu Trang và Tiến Luật, cô mới được khuyên nên mạnh dạn bảo vệ thành quả lao động của mình. Sau lần đầu tiên lên tiếng, mọi khúc mắc đều được giải quyết êm đẹp, giúp Diệu Nhi trưởng thành hơn trong môi trường nghệ thuật.

Bước ngoặt đầu tiên đến với Diệu Nhi khi cô hoạt động tại sân khấu Thế Giới Trẻ. Lối diễn hoạt ngôn, biểu cảm linh hoạt cùng khả năng xử lý tình huống tự nhiên giúp cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt trẻ nổi bật của sân khấu. Chính khoảng thời gian này đã rèn giũa cho Diệu Nhi kỹ năng diễn xuất chắc tay và khả năng làm chủ sân khấu, nền tảng quan trọng cho sự nghiệp sau này.

Tên tuổi Diệu Nhi thực sự bùng nổ nhờ sitcom Chiến Dịch Chống Ế. Vai diễn cô nàng Linh Đan lầy lội, hài hước và giàu năng lượng giúp nữ diễn viên trở thành gương mặt được khán giả trẻ đặc biệt yêu thích. Những biểu cảm "khó đỡ", cách thoại tự nhiên cùng khả năng tạo tiếng cười duyên dáng nhanh chóng biến cô thành một hiện tượng trên mạng xã hội.

Sau thành công của Chiến Dịch Chống Ế, Diệu Nhi phủ sóng dày đặc trên truyền hình, web-drama và các chương trình giải trí. Cô xuất hiện trong nhiều sitcom, phim truyền hình và gameshow, trở thành một trong những nữ nghệ sĩ trẻ có tần suất hoạt động sôi nổi nhất. Dù thường xuyên đảm nhận hình tượng hài hước, Diệu Nhi không ngừng tìm kiếm cơ hội để làm mới bản thân, tránh bị đóng khung vào một màu sắc duy nhất.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Diệu Nhi dần chứng minh thực lực qua hàng loạt tác phẩm như Gái Già Lắm Chiêu, Vu Quy Đại Náo, Bẫy Ngọt Ngào, Bóng Đè... Dù nhiều lần chỉ đảm nhận tuyến vai phụ, cô luôn biết cách tạo dấu ấn bằng lối diễn duyên dáng và cá tính riêng. Không ít khán giả nhận xét chỉ cần Diệu Nhi xuất hiện, không khí bộ phim đã trở nên sinh động hơn.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến vào năm 2024 khi Diệu Nhi lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Gặp Lại Chị Bầu. Tác phẩm vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu phòng vé, đồng thời giúp nữ diễn viên nhận nhiều lời khen nhờ khả năng cân bằng giữa yếu tố hài hước và cảm xúc. Thành công của bộ phim được xem là cột mốc quan trọng, giúp Diệu Nhi thoát khỏi định kiến chỉ hợp với vai gây cười và khẳng định cô đủ sức đảm nhận những vai diễn có chiều sâu hơn.

Những năm sau đó, Diệu Nhi tiếp tục được các nhà sản xuất ưu ái trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Cô chủ động lựa chọn các nhân vật đa dạng về tính cách thay vì lặp lại hình tượng quen thuộc. Sự trưởng thành trong diễn xuất giúp Diệu Nhi được đánh giá là một trong những nữ diễn viên thế hệ 9X có khả năng thích nghi tốt với cả phim thương mại lẫn các dự án đòi hỏi tâm lý.

Song song với diễn xuất, Diệu Nhi vẫn là gương mặt vàng của các chương trình truyền hình thực tế. Năm 2023, Diệu Nhi bước ra khỏi vùng an toàn nhờ ghi danh vào đội hình 30 Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Sự thông minh, duyên dáng và khả năng ứng biến nhanh giúp cô luôn tạo được lượng thảo luận lớn mỗi lần xuất hiện. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên cũng sở hữu lượng người theo dõi đông đảo nhờ tính cách hài hước, gần gũi và đời thường.

Về đời tư, Diệu Nhi và Anh Tú là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất Vbiz. Sau nhiều năm kín tiếng hẹn hò, cả hai chính thức kết hôn vào năm 2022. Từ đó đến nay, họ luôn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống nhưng vẫn giữ sự riêng tư cần thiết, xây dựng hình ảnh cặp nghệ sĩ văn minh và tích cực.

Đến năm 2026, Diệu Nhi vẫn giữ vững vị thế là một trong những nữ diễn viên hạng A của showbiz Việt. Cô tiếp tục là gương mặt được nhiều đạo diễn, nhãn hàng và chương trình giải trí săn đón. Điều khiến công chúng nhắc đến Diệu Nhi nhiều nhất không chỉ là sự nghiệp ổn định mà còn là màn lột xác ngoạn mục về ngoại hình. Từ cô gái từng bị chê "quá xấu, không thể nổi tiếng", Diệu Nhi giờ đây sở hữu vóc dáng thon gọn, gu thời trang ngày càng sang trọng và nhan sắc được khen thăng hạng rõ rệt. Hành trình ấy trở thành minh chứng rằng sự kiên trì, nỗ lực và không ngừng hoàn thiện bản thân có thể thay đổi cả sự nghiệp lẫn cách công chúng nhìn nhận một nghệ sĩ.