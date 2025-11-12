Tối 11/11, Diệu Nhi xuất hiện tại buổi ra mắt phim Truy Tìm Long Diên Hương, tác phẩm hành động trinh thám mới của điện ảnh Việt sắp ra rạp. Dù không tham gia trong phim, nữ diễn viên vẫn đến ủng hộ đồng nghiệp, thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ với phong cách khác lạ so với hình ảnh thường thấy.

Cận cảnh visual khác lạ của Diệu Nhi

Diệu Nhi đã chọn 1 layout makeup có phần không phù hợp

Diện chiếc váy ngắn màu kem ôm sát cơ thể, Diệu Nhi khoe khéo vóc dáng thon gọn sau thời gian dài vắng bóng. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn tán chính là phong cách trang điểm và làm tóc có phần “khó hiểu”.

Nữ diễn viên chọn kiểu tóc đen duỗi thẳng, để lộ phần trán cao trong khi hàng lông mày được kẻ rất nhạt khiến gương mặt có phần nhợt nhạt và kém sắc hơn thường lệ. Nhiều người nhận xét, lối makeup này làm giảm đi nét tươi tắn, hài hước vốn là “thương hiệu” của Diệu Nhi, khiến cô trông lạ lẫm đến mức “không nhận ra”.

Bình luận của netizen về diện mạo khác lạ của Diệu Nhi: - Chê nha, bả makeup kiểu này không đẹp. - Chịu khó thay đổi phong cách cũng tốt nhưng không phải cái gì cũng hợp. - Tôi thấy cũng ok á, bị cặp lông mày hơi xu tí thôi. - Trừ tiền makeup vì cặp lông mày nha, không liên quan tí nào. - Suýt nữa nhận không ra bà Nhi luôn.

Dẫu vậy, Diệu Nhi vẫn giữ phong thái rạng rỡ, vui vẻ trước ống kính. Cô liên tục mỉm cười và chúc mừng ê-kíp phim mới. Hình ảnh “chị đẹp” có phần khác lạ lần này khiến mạng xã hội chia làm hai luồng ý kiến: Một bên cho rằng đây là thử nghiệm phong cách mới, còn bên khác tiếc nuối vẻ đẹp tự nhiên, tươi sáng từng ghi dấu của nữ diễn viên trong các sự kiện trước đó.

Truy Tìm Long Diên Hương bộ phim mà Diệu Nhi đến ủng hộ quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Doãn Quốc Đam, Hoàng Tóc Dài.... Phim xoay quanh hành trình săn tìm báu vật “long diên hương” chất liệu quý hiếm gắn liền với nhiều bí ẩn. Với yếu tố hành động, trinh thám và hài hước, tác phẩm hứa hẹn mang lại làn gió mới cho phim Việt cuối năm 2025.

Phim sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 14/11/2025, với các suất chiếu sớm từ 12 và 13/11.