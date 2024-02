Anh Tú chia sẻ quan điểm về việc sinh con, Diệu Nhi ẩn ý: Chuyện bầu bí chồng nói sao tôi nghe vậy!

Sau hơn 1 năm làm đám cưới, Diệu Nhi và Anh Tú lần đầu tiên cùng đóng chính một dự án điện ảnh mang tên Gặp Lại Chị Bầu. Trong bộ phim lần này, nhân vật của hai người có một mối quan hệ rất "lạ". Nhân dịp này, Diệu Nhi và Anh Tú có những chia sẻ về cuộc sống cũng như những trải nghiệm thú vị trong dự án đặc biệt này.

Diệu Nhi và Anh Tú chia sẻ về sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân.





Vai diễn này rất áp lực vì phải làm sao để khán giả quên đi chúng tôi là vợ chồng

Cảm xúc của anh chị sau khi xem xong bộ phim mà hai vợ chồng lần đầu đóng chính với nhau?

Anh Tú: Tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy được nụ cười và những sự lắng đọng của khán giả sau khi xem xong bộ phim.

Diệu Nhi: Bản thân Nhi thì thấy vui và hạnh phúc khi thấy khán giả đón nhận bộ phim rất tích cực. Điều đó cho thấy những nụ cười, cảm xúc và thông điệp mà chúng tôi muốn đem đến cho khán giả thì họ cũng đã có thể cảm nhận được phần nào.

Trong các phim trước như Gia Đình Là Số 1 hay Chị Mười Ba, Anh Tú và Diệu Nhi thường đóng những vai “oan gia”. Lần này nhân vật của cả hai có một mối quan hệ rất đặc biệt, chắc chắn đây là trải nghiệm mới lạ và thú vị với anh chị?

Anh Tú: Lần xuất hiện lần này của 2 vợ chồng khá đặc biệt. Anh Tú nghĩ rằng rất ít người khi chưa xem có thể tưởng tượng chúng tôi vào vai này. Tú hy vọng cả 2 đã hoàn thành tốt vai diễn của mình và đem lại cảm xúc cho khán giả.

Diệu Nhi: Tôi cảm thấy 2 vai diễn này rất áp lực vì phải thể hiện làm sao để khán giả quên đi hình ảnh của Nhi và Tú bên ngoài. Đặc biệt, chúng tôi phải chú trọng cái cảm xúc và ánh mắt của 2 nhân vật dành cho nhau trên phim để khán giả quên đi việc đây là 2 vợ chồng ngoài đời.

Được biết Anh Tú là người rủ Diệu Nhi tham gia dự án này, anh hãy chia sẻ lý do và cách thuyết phục được bà xã đóng cùng Gặp Lại Chị Bầu?

Anh Tú: Tú là người cố gắng thuyết phục “bé Nhi” tham gia dự án lần này. Lúc đó, lịch trình của Nhi rất bận khi phải quay hai chương trình Mùi Vị Của Những Chuyến Đi và Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Riêng Mùi Vị Của Những Chuyến Đi còn phải ghi hình ở nước ngoài nữa. Còn ở Chị Đẹp, Nhi phải tập hát, tập nhảy rồi thu âm, bàn kịch bản, ý tưởng… Rất nhiều việc!

Vì vậy, khi tôi rủ Nhi vào dự án, vợ cũng do dự vì sợ không đảm bảo được về sức khỏe. Tôi thấy đây là vai diễn Nhi có thể làm được mà chưa có cơ hội thể hiện trong mảng điện ảnh. Tôi cố gắng thuyết phục bằng mọi cách, hứa sẽ đảm bảo lịch trình, ăn uống bồi bổ tốt nhất sức khỏe để vợ yên tâm tham gia.

Diệu Nhi: Thực ra, lịch trình của Nhi là một phần lý do thôi. Tôi cũng phải suy nghĩ rất kỹ về màn xuất hiện chung lần này. Khán giả cũng sẽ đặt câu hỏi là cả 2 tách bạch hành trình riêng trong sự nghiệp nhiều năm rồi thì lý do gì 2 vợ chồng lại quyết định đóng chung Gặp Lại Chị Bầu. Chúng tôi phải đọc kỹ kịch bản, xem có thực sự thích vai diễn này hay không trước khi quyết định cùng tham gia.

Đóng phim với vợ chồng của mình có đặc biệt hơn với các bạn diễn khác không?

Anh Tú: Tôi là một người cứ nhìn thấy vợ là muốn xích lại gần.

Diệu Nhi: Là kiểu thích động chạm đó!

Anh Tú: Nhưng mà trên đoàn phim, Tú và Nhi phải tôn trọng mọi người, đặc biệt là những anh chị lớn tuổi vì đó là nơi làm việc. Thế nên, tôi cứ bị kìm trong lòng. Đôi khi, tôi phải bảo vợ ngồi xa ra để đỡ phải nhìn thấy.

Diệu Nhi: Diệu Nhi khá là tỉnh táo khi làm việc với Tú. Tú có kiểu hay khều khều, móc móc, đụng chạm, nựng nựng. Nhi thích làm việc phải tôn trọng những người xung quanh, đặc biệt với những người trong đoàn phim đang bị ế nữa. Chắc chắn họ sẽ rất khó chịu với cái cặp này. Hai vợ chồng cũng phải tập trung khá là nhiều.

Anh Tú: Thực ra đóng với mỗi một người đều sẽ có trải nghiệm khác nhau. Anh Tú rất muốn đóng với "bé Nhi" trong vai này. Khi được làm việc chung trên sân khấu kịch đã thích rồi, đến điện ảnh thì càng thích hơn.

Diệu Nhi: 2 người diễn viên nam hiện tại mà Diệu Nhi rất muốn đóng chung trong phim điện ảnh là anh Kiều Minh Tuấn và Anh Tú. Tôi thấy được năng lực và tư duy làm nghề của 2 người này. Tôi biết sẽ rất là sướng, rất là đã khi được đóng chung với họ.

Gặp Lại Chị Bầu có cảnh nhân vật của Kiều Minh Tuấn theo đuổi Diệu Nhi đến mức phiền phức và Anh Tú phải ra tay. Không biết ngoài đời, từ hồi mới yêu, anh chị có bao giờ gặp tình huống đó chưa?

Anh Tú: Chưa!

Diệu Nhi: Nhi cũng ít có ai theo đuổi. Có một người theo là dính luôn. (cười)

Trong một cuộc phỏng vấn tầm hơn 1 năm trước, Anh Tú từng chia sẻ cảm thấy Diệu Nhi có nét gì đó rất giống với mẹ mình. Phải chăng đó cũng là niềm cảm hứng cho bộ phim này?

Anh Tú: Đúng vậy! Ngày xưa, tôi đã nghe điều đó rất nhiều, rằng người đàn ông lấy vợ sẽ bị ảnh hưởng bởi hình mẫu mẹ mình rất nhiều. Lúc đó, Tú cũng không hiểu đâu. Thế nhưng, khi lấy vợ rồi, tôi mới thấy tại sao lại giống thế. Điều đó xảy ra hoàn toàn vô thức chứ không phải Tú đi tìm kiếm một người giống với mẹ mình. Diệu Nhi và mẹ tôi đều là người hướng ngoại. Tú thì giống bố, hướng nội nhiều hơn. Khi làm phim này, tính cách của Ngọc Huyền cũng không giống "bé Nhi" hay mẹ mình lắm.

Đồng hành với nhau nhiều năm trên cả khía cạnh công việc cũng như tình cảm, tại sao đến nay Diệu Nhi và Anh Tú mới có dự án điện ảnh đóng chính cùng nhau? Phải chăng cả hai cảm thấy đây đang là thời điểm chín muồi về cả đời tư lẫn sự nghiệp?

Anh Tú: Tôi nghĩ hai lý do chính là kịch bản và cái duyên. Từng có nhiều lời mời được gửi tới, thế nhưng chúng tôi cảm thấy chưa có duyên để làm việc chung. Ai đã xem Gặp Lại Chị Bầu thì sẽ thấy đây là 2 vai diễn có mối quan hệ rất lạ. Tú và Nhi thì lại rất thích những điều lạ lẫm, không ai ngờ tới. Đó cũng là lý do mà cả 2 quyết định đóng chung dự án này.

Theo Tú, diễn viên phải có một trải nghiệm nhất định để có thể thể hiện một nhân vật có cảm xúc, có chiều sâu. Thiếu những điều đó, ta rất khó có thể lột tả cảm xúc của người đó. Thời điểm này, Tú và Nhi cũng chưa dám nhận là chín muồi nhưng cũng có một xíu sự chín chắn, trưởng thành trong sự nghiệp của mình.

Sau các buổi công chiếu, có ý kiến nhận xét diễn xuất của Anh Tú bị lép vế so với Diệu Nhi trong phim. Anh suy nghĩ thế nào?

Anh Tú: Tôi không so đo với vợ. Diệu Nhi lớn hơn, học trước Tú 2 khóa, thì diễn xuất hơn cũng đúng thôi. Thời ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Tú mới vào trường thì Diệu Nhi đang bắt đầu đóng các vở tốt nghiệp. Lúc đó, “bé Nhi” đã rất giỏi rồi mà mình còn mới đi học, chưa biết gì hết.

Diệu Nhi: Tú không bao giờ so đo hay hơn thua với Diệu Nhi những chuyện này đâu. Tú chỉ so đo với Nhi về lượt like trên mạng xã hội thôi. Cùng một bài viết, hai vợ chồng hay hơn thua tương tác thôi chứ mấy cái này cũng không nghĩ đến.

Khi thua lượt like thì Anh Tú thường phản ứng như thế nào?

Diệu Nhi: Tú hay nói: “Cay thế nhờ!”. (cười)

Anh chị nhận xét thế nào về màn thể hiện của nửa kia trong phim?

Anh Tú: Tú cảm thấy vai diễn này còn hơi "nhẹ đô" so với khả năng của Nhi vì tôi đã được chứng kiến cô ấy thể hiện những dạng nhân vật này trên sân khấu kịch nhiều rồi. Nhưng mà, tôi vẫn thấy hạnh phúc vì khán giả có cơ hội nhìn thấy một khía cạnh khác của "bé Nhi". Mọi người hay gọi Diệu Nhi là một diễn viên hài. Tôi thấy điều đó hơi bị uổng cho một diễn viên tài năng như thế.

Diệu Nhi: Nói một hồi mà tôi không nhận ra mình luôn! Ghê quá vậy!

Anh Tú: Cái này là khán giả nhận xét mà!

Diệu Nhi: Nếu đặt mình ở vị trí khán giả, Nhi thấy Anh Tú tiến bộ rất nhiều ở dự án này. Còn nếu nhận xét ở góc độ người trong nghề, tôi thấy ở Tú có tư duy và tầm nhìn để trở thành đạo diễn. Anh ấy cùng anh Nhất Trung chỉ cho Nhi rất nhiều điều khi thể hiện vai Ngọc Huyền lần này.

Ở nhà, Tú chưa cãi vợ nổi 2 câu đã chủ động xin lỗi

Bộ phim này có một cái tên rất thú vị. Phải chăng Anh Tú rủ vợ tham gia cùng là cũng có ẩn ý gì chăng?

Anh Tú: Phim này mới đầu tên là Thanh Xuân. Sau đó, anh Nhất Trung có họp với đội ngũ sản xuất và quyết định chọn nhan đề mới này. Chỉ có tên nhân vật Gia Phúc là Anh Tú xin đạo diễn được đặt ở trong phim.

Lý do gì khiến Anh Tú thích cái tên Gia Phúc? Phải chăng đây cũng là cái tên dành cho “một nhân vật đặc biệt” của Anh Tú và Diệu Nhi ngoài đời sau này?

Anh Tú: Không phải đâu! Tú đặt tên này dựa trên câu chuyện của nhân vật. Gia Phúc có nghĩa là “gia đình hạnh phúc”. Nhân vật của tôi trong phim luôn mong muốn điều đó nhưng lại không được.

Diệu Nhi: Nhưng dù sao, cùng là diễn viên, nếu sau này có những bộ phim, vai diễn tốt thì việc 2 vợ chồng hợp tác là rất bình thường.

Chia sẻ của Anh Tú khiến tôi nhớ lại một bình luận từng đọc được trên mạng rằng có người cảm thấy sự nghiệp của Anh Tú chưa thực sự bứt phá hết tiềm năng vì anh ưu tiên gia đình lên hàng đầu. Anh nghĩ sao về ý kiến này?

Anh Tú: Đó là sự lựa chọn của Tú thôi! Tôi nghĩ để cân bằng cả gia đình và sự nghiệp rất khó. Để phát triển sự nghiệp, bạn phải dành năng lượng làm việc rất nhiều. Nhưng Tú thì muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Với tôi, được khán giả yêu thương như bây giờ đã là một điều rất may mắn rồi. Trước giờ, với tôi, kim chỉ nam trong cuộc sống là gia đình vẫn luôn trên hết. Về công việc, chúng ta có thể làm cả cuộc đời mà. Cứ mỗi ngày trôi qua, Tú cực kỳ trân trọng những phút giây bên gia đình.

Từ khi lập gia đình, anh chị có cảm thấy công việc cũng suôn sẻ hơn không?

Anh Tú: Anh Tú thực ra thì thấy vẫn thế thôi. Trước khi lấy vợ, tôi vẫn mỗi năm đóng 1 phim. Hy vọng sau này được khán giả yêu thương thì sẽ tăng lên thành 2. Nhưng Tú nghĩ mỗi năm vẫn chỉ đóng được 1 phim thôi vì còn tùy thuộc vào nhà phát hành và nhà sản xuất nữa.

Diệu Nhi: Với Nhi, lập gia đình chỉ là một phần khiến bản thân yên tâm hơn vì mọi người cũng ủng hộ. Nhi nghĩ sự bùng nổ và thăng hoa trong công việc đôi khi còn mang tính thời điểm nữa. Làm nghề đã lâu, tôi thấy dần dần khán giả cũng cảm nhận được nỗ lực của mình, yêu thương và để ý nhiều hơn.

Sống với nhau lâu, không biết 2 vợ chồng có cuộc cãi vã nào nghiêm trọng không?

Anh Tú: Những người bạn của chúng tôi cũng hay hỏi câu đấy. Tú luôn trả lời rằng không có cuộc cãi vã nào hết. Đôi khi, cả 2 tranh luận với nhau khi trái ngược quan điểm nhưng thường là đi làm thôi. Ở nhà, Tú chưa cãi được câu thứ 2 thì đến câu thứ 3 đã phải xin lỗi luôn. Tôi không có thời gian để cãi nhau to nữa vì không có cơ hội. "Bé Nhi" dạy Tú thói quen đấy rất tốt. Đôi khi, tôi xin lỗi mà không biết sai ở đâu. Tú cũng đi hỏi những người đàn ông khác. Có người còn nói 3 câu là lâu đấy, vừa cãi nhau đã phải xin lỗi luôn rồi. Tú nghĩ đó là tố chất của người đàn ông, nằm sâu trong máu rồi.

Diệu Nhi: Tú nói giỡn vậy thôi chứ Nhi có dạy gì đâu. Nhi bình thường chỉ nhìn thôi!

Anh Tú: Tú nghĩ trong một mối quan hệ, đặc biệt là vợ chồng, hai điều quan trọng nhất là sự chân thành và sự tôn trọng. Càng là vợ, người yêu thì càng phải tôn trọng hơn. Tú đã từng trải qua chuyện đó rồi. Đôi khi, ta cứ nghĩ là người thân mà họ sẽ không bỏ mình nên càng lơ là trong mối quan hệ đó. Nhưng sau nhìn lại, tôi thấy càng thân thì càng phải cố gắng tôn trọng, chân thành, cho họ thấy được tình cảm trong mình nhiều hơn.

Diệu Nhi: Đôi khi, ta thấy những lời nói đùa không sao đâu vì nghĩ quá thân rồi. Thế nhưng, một vài câu nói đó lại có thể khiến người thân của mình tổn thương lúc nào mà không biết.

Xin hỏi Anh Tú, từ khi cưới tài nghệ nấu ăn của Diệu Nhi đã tiến bộ hơn chưa?

Anh Tú: Nhi nấu ăn rất ngon, rất chuyên nghiệp. Nhi biết làm đồ Tây Ban Nha, làm mỳ Ý, đồ Việt… Anh nói thế đã được chưa? (quay sang nhìn Vợ).

Đến một ngày khi vừa ngủ dậy, Nhi có nói với Tú là: "Anh ơi, em cần phải đi học nấu ăn. Phụ nữ mà không biết nấu cho gia đình thì không được". Thế rồi, cô ấy đi học nấu ăn, biết làm cả sữa chua Hy Lạp.

Tôi nghĩ đam mê nấu ăn của Diệu Nhi là may mắn của tôi. Cái cách Nhi nấu giống như cách Nhi hát vậy, rất khó đoán. Có những bài, tôi muốn nghe lại lần nữa. Có bài thì chỉ mới bật đoạn đầu thì tôi đã biết đây không phải gu. Những món ăn cho Tú rất nhiều cảm xúc khác nhau. Tú nghĩ điều đó là may mắn. Cuộc sống, ai thích mọi thứ luôn luôn một chiều, lúc này vui lúc kia buồn. Mọi thứ phải liên tục biến đổi như thế thì Tú mới thích. May mắn là Tú có đầu bếp Diệu Nhi.

Sau hơn một năm làm đám cưới, cuộc sống bên nhau của hai anh chị có nhiều sự thay đổi hay không?

Anh Tú: Thực ra, Tú cảm thấy cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Cái nghề của Tú và Nhi cũng khá oái oăm, không phải làm giờ hành chính. Có những lúc, chúng tôi ở nhà suốt nhưng có khi lại đi vắng cả tháng. Tú cảm thấy may mắn vì gia đình cả hai bên thấu hiểu và hỗ trợ rất nhiều.

Diệu Nhi: Nhi và Tú cũng là một cặp vợ chồng bình thường trong xã hội thôi. Chúng tôi may mắn vì luôn có gia đình đồng hành và hỗ trợ trong sự nghiệp riêng của 2 đứa.

Có một bình luận của khán giả rằng cảm thấy trong mối quan hệ này thì Tú dịu dàng, tỉ mỉ như vợ, còn Diệu Nhi lại luôn mạnh mẽ, bản lĩnh như người chồng. Tính cách của cả hai bù trừ nhau một cách rất tích cực. Anh chị nghĩ thế nào về nhận xét này?

Anh Tú: Điều đó là đúng! Không biết nói gì hơn!

Diệu Nhi: Tôi ra ngoài, giao du nhiều hơn. Còn Tú thì hướng tới gia đình nhiều hơn.

Anh Tú: Cái này thì bắt nguồn từ xưa rồi. Lúc ra ngoài chơi, Anh Tú hay gọi nước ép dưa hấu còn Diệu Nhi sẽ kêu bia để uống.

Diệu Nhi: Em trả lời xong rồi. Anh đâu cần nói thêm nước ép dưa hấu với bia đâu. Nhi nghĩ mấy chuyện nhỏ thì thực ra sao cũng được, miễn là cả 2 hạnh phúc.

Không biết gia đình của anh chị đã có cơ hội xem bộ phim này chưa và có nhận xét gì không?

Diệu Nhi: Hai gia đình cũng đã có cơ hội xem tại hai buổi premiere ở Sài Gòn và Hà Nội. Cả nhà xúc động và cười cũng rất nhiều. Mọi người nói xem khúc đầu đang cười mà rồi khóc rất nhiều lúc nào không biết.

Đóng Gặp Lại Chị Bầu, Anh Tú - Diệu Nhi đã suy nghĩ đến chuyện "có bầu" chưa?

Anh Tú: Tú thì thấy chuyện bầu bí thì nên tôn trọng phụ nữ vì đàn ông không sinh nở.

Diệu Nhi: Với Nhi, chuyện bầu bí thì chồng nói sao tôi nghe vậy!

Anh Tú: Đối với Tú chuyện đó không quá ghê gớm đâu. Để có ngày hôm nay, Tú với Nhi thường nói tất cả là nhờ tình cảm của khán giả. Quan điểm của chúng tôi là luôn cố gắng để đem đến những sản phẩm chất lượng cho khán giả chứ không đem chuyện đời tư ra để gây chú ý.

Mùa phim Tết năm nay như một bữa tiệc thịnh soạn cho khán giả

Tại cuộc đua phim Tết năm nay, Diệu Nhi và Anh Tú phải cạnh tranh với “ông vua phòng vé” hiện tại là Trấn Thành và 2 bộ phim khác cũng rất đáng chú ý là Sáng Đèn, Trà. Anh chị có cảm thấy áp lực?

Anh Tú: Tôi cảm thấy vui hơn chứ cũng không bị áp lực gì đâu. Thực ra, những người đó đều là anh chị trong nghề như anh Bạch Công Khanh, chị Việt Hương, anh Trấn Trành, Tuấn Trần. Nữ chính của Mai - Phương Anh Đào - còn là bạn cùng lớp ngày xưa của Tú nữa. Tất cả đã chơi với nhau từ rất lâu rồi. Tôi cảm thấy vui cho họ. Mùa phim tết năm nay giống một bữa tiệc thịnh soạn để gửi tới khán giả. Mọi người có nhiều sự lựa chọn hơn. Đó là điều cực kỳ hạnh phúc với những người làm nghề như Tú.

Chắc chắn vẫn sẽ sự ganh đua có nhưng mang tính tích cực nhiều hơn. Ví dụ, anh Trấn Thành cũng nói với anh Nhất Trung rằng phim Gặp Lại Chị Bầu phải tốt nhé. Tất cả mọi người cùng cố gắng để thúc đẩy nền điện ảnh lên mốc mới, ngày càng tốt hơn. Một bộ phim tốt sẽ khiến bộ phim còn lại phải cố làm tốt hơn.

Năm ngoái, Anh Tú có Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy dự kiến chiếu dịp Tết đối đầu Nhà Bà Nữ của Trấn Thành nhưng sau đó phải lùi lịch và cũng rất thành công. Năm nay Gặp Lại Chị Bầu sẽ ra mắt cùng dịp với Mai, phải chăng mọi người đang cảm thấy rất tự tin về dự án này?

Anh Tú: Thực ra, Anh Tú luôn thấy tự tin vì dự án nào tôi cũng nỗ lực và tâm huyết. Năm ngoái, bản dựng đầu tiên của Siêu Lừa Siêu Lầy dài hơn 130 phút. Nhiều khán giả nhận xét xem hơi bị dài. Vì vậy, ekip mới quyết định lắng nghe và sửa lại. Còn ở Gặp Lại Chị Bầu, tôi cũng có thêm kinh nghiệm. Anh Nhất Trung cũng vậy. Tất cả ekip đã bàn bạc rất kỹ rồi mới cho ra mắt.

Sau Gặp Lại Chị Bầu, Anh Tú và Diệu Nhi có mong muốn được làm việc cùng nhau nhiều hơn không hay sẽ chú trọng phát triển sự nghiệp riêng?

Diệu Nhi: Đối với Nhi, dù đã lập gia đình hay chưa, tôi luôn chú trọng việc phát triển sự nghiệp riêng của mình. Mỗi người sẽ có lý tưởng, tư duy làm nghề khác nhau. Diệu Nhi muốn chứng minh khả năng của bản thân nhiều hơn, có nhiều dạng vai để thể hiện trong sự nghiệp diễn xuất hơn.

Anh Tú: Tú cũng có cùng quan điểm với Diệu Nhi. Tú cũng muốn chứng tỏ sự trưởng thành, năng lực trong nghề, được khán giả công nhận bằng nỗ lực của bản thân. Tú cũng không muốn chuyện đời tư xen quá nhiều vào công việc.

Anh Tú và Diệu Nhi sẽ hợp tác cùng đạo diễn Nhất Trung - một người giàu kinh nghiệm trong ngành điện ảnh Việt Nam và từng có nhiều dự án thành công. Tuy nhiên, một số bộ phim gần đây của anh ấy như 1990 hay Cù Lao Xác Sống đón nhận khá nhiều sự chỉ trích. Anh chị có cảm thấy lo lắng không?

Anh Tú: Đây là dự án thứ 2 tôi làm việc với anh Nhất Trung sau Cua Lại Vợ Bầu. Đối với Tú, anh ấy là người rất hiền, cứ gặp chuyện khó là sẽ cười trừ và nói không sao đâu. Bất kỳ đạo diễn hay diễn viên nào cũng sẽ có tác phẩm bị khán giả đánh giá tiêu cực. Bên trong khâu sản xuất luôn có nhiều điều mà đôi khi ekip không thể chia sẻ hết với mọi người. Thành công và thất bại là điều bình thường với người làm nghệ thuật.

Diệu Nhi: Đây là lần đầu tôi hợp tác với anh Nhất Trung. Trước đến nay, tôi từng có nhiều cơ hội đóng trong phim đầu tay của các đạo diễn trẻ. Nhiều người cũng đặt cho Nhi câu hỏi tại sao lại quyết định như vậy. Tôi thấy đạo diễn làm bao nhiêu phim, các tác phẩm trước như thế nào không quan trọng. Điều tôi quan tâm nhất là ở sản phẩm hai bên hợp tác như thế nào. Tôi phải thấy được tầm nhìn của đạo diễn đó.

Khi được mời vào dự án này, tôi cảm thấy đạo diễn đã đặt cho mình một niềm tin rất lớn. Có thể, Anh Tú đã nhiều lần được xem Diệu Nhi diễn các dạng vai như Ngọc Huyền trên sân khấu kịch. Nhưng anh Nhất Trung có thể chưa có cơ hội đó. Anh ấy đã trao cho tôi một vai diễn trong mảng điện ảnh mà bản thân cũng đang mong muốn tìm kiếm. Tôi cảm thấy anh Trung là người khi đã bắt tay vào làm thì rất tâm huyết.

Trong buổi công chiếu, đạo diễn Nhất Trung có chia sẻ đã cắt bớt khá nhiều cảnh trong phim. Anh chị cảm thấy thế nào?

Anh Tú: Tú muốn khóc! Có những cảnh mà tôi rất thích, từ ánh sáng, góc quay cho đến diễn xuất. Nhưng khi xem bản dựng đó, tôi cũng nói với anh Trung rằng xem khá là dài, cắt bớt đi thì cũng không ảnh hưởng nhiều tới sự phát triển của câu chuyện.

Đâu là thông điệp mà Anh Tú và Diệu Nhi muốn lan tỏa nhất tới khán giả qua Gặp Lại Chị Bầu?

Anh Tú: Tú có 2 thông điệp lớn, một dành cho bản thân và một dành cho khán giả. Là đàn ông, Tôi cảm thấy rất khó để mở lời nói yêu bố mẹ dù bên trong rất yêu họ. Tú đang cố gắng tập hàng ngày và hy vọng sẽ sớm làm được. Còn gửi đến khán giả, thông điệp khá rõ ràng là tình mẫu tử, mở rộng ra là tình cảm gia đình.